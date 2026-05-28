Tennis đỉnh cao Roland Garros: Sinner gieo rắc sự sợ hãi, Tsitsipas nguy cơ "sa lầy"

Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo: Khoảng 17h, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Sinner tiếp tục hành trình chinh phục Roland Garros bằng màn đối đầu Juan Manuel Cerundolo ở vòng hai. Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Clement Tabur, tay vợt số một thế giới đang nối dài chuỗi phong độ hủy diệt với 30 trận thắng liên tiếp trên ATP Tour.

Ở trận ra quân, Sinner gần như không cho Tabur bất kỳ cơ hội nào khi thắng áp đảo 6-1, 6-3, 6-4 và không đối mặt break-point nào suốt trận. Tay vợt người Ý vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn, khả năng điều bóng cuối sân cực nặng cùng những pha phản công tốc độ cao, thứ đang biến anh thành ứng viên số một cho chức vô địch tại Paris năm nay.

Đáng chú ý, Roland Garros hiện là mảnh ghép Grand Slam cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của Sinner. Sau khi hoàn tất “Career Golden Masters”, tay vợt 24 tuổi đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết lịch sử tại Pháp.

Bên kia lưới, Cerundolo vừa vượt qua Jacob Fearnley sau 3 set khá vất vả. Tay vợt người Argentina sở hữu lối đánh thiên về đất nện truyền thống với khả năng phòng ngự bền bỉ và thuận tay topspin khó chịu. Tuy nhiên, việc phải kéo dài tới hai loạt tie-break trước đối thủ ngoài top 100 cho thấy Cerundolo chưa đạt trạng thái đủ ổn định để tạo bất ngờ lớn.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần tại Wimbledon 2023 và Sinner thắng tuyệt đối sau 3 set. Dù mặt sân đất nện có thể giúp Cerundolo chơi lì lợm hơn, khoảng cách tốc độ, sức ép trong các loạt rally và đẳng cấp thi đấu vẫn nghiêng hoàn toàn về phía tay vợt số một thế giới.

Nếu duy trì cường độ như hai tháng vừa qua, Sinner nhiều khả năng sẽ tiếp tục khép lại trận đấu trong 3 set chóng vánh để tiến sâu tại Roland Garros 2026.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 21h, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Tsitsipas sẽ đối mặt thử thách khó chịu mang tên Matteo Arnaldi ở vòng hai Roland Garros 2026. Dù được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và thành tích sân đất nện, tay vợt Hy Lạp khó có một trận đấu dễ dàng.

Arnaldi vừa trải qua màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Tallon Griekspoor sau 4 set căng thẳng. Tay vợt người Ý cho thấy nền tảng thể lực tốt, khả năng phòng ngự bền bỉ cùng những pha phản công khá biến hóa. Sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương, Arnaldi đang dần tìm lại phong độ khi vừa vô địch Challenger Cagliari và chơi tốt tại Rome Masters.

Trong khi đó, Tsitsipas có khởi đầu khá nhẹ nhàng khi Alexandre Muller bỏ cuộc ở set hai. Dù phong độ không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao, cựu á quân Roland Garros vẫn sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ phù hợp với sân đất nện, đặc biệt là cú thuận tay nặng và khả năng kiểm soát rally dài.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Roland Garros 2024 và Tsitsipas phải cần tới 4 set mới vượt qua được Arnaldi. Với sự tiến bộ của tay vợt người Ý cùng phong độ chưa thực sự ổn định của Tsitsipas hiện tại, kịch bản giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện.

Nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một ổn định, Tsitsipas vẫn có đủ bản lĩnh để đi tiếp, nhưng Arnaldi hoàn toàn đủ sức khiến trận đấu kéo dài.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 3-2.

