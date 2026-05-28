Tennis đỉnh cao Roland Garros: Sinner gieo rắc sự sợ hãi, Tsitsipas nguy cơ "sa lầy"

Sự kiện: Roland Garros 2026 Jannik Sinner

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Jannik Sinner tiếp tục hành trình chinh phục Roland Garros bằng màn so tài Cerundolo, trong khi Stefanos Tsitsipas đối diện thử thách khó nhằn mang tên Matteo Arnaldi ở vòng hai, hứa hẹn những trận đấu giàu kịch tính tại Paris.

  

Trận đấu của Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo: Khoảng 17h, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Sinner tiếp tục hành trình chinh phục Roland Garros bằng màn đối đầu Juan Manuel Cerundolo ở vòng hai. Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Clement Tabur, tay vợt số một thế giới đang nối dài chuỗi phong độ hủy diệt với 30 trận thắng liên tiếp trên ATP Tour.

Sinner (bên phải) bài toán "không có lời giải" của Cerundolo (bên trái)

Sinner (bên phải) bài toán "không có lời giải" của Cerundolo (bên trái)

Ở trận ra quân, Sinner gần như không cho Tabur bất kỳ cơ hội nào khi thắng áp đảo 6-1, 6-3, 6-4 và không đối mặt break-point nào suốt trận. Tay vợt người Ý vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn, khả năng điều bóng cuối sân cực nặng cùng những pha phản công tốc độ cao, thứ đang biến anh thành ứng viên số một cho chức vô địch tại Paris năm nay.

Đáng chú ý, Roland Garros hiện là mảnh ghép Grand Slam cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của Sinner. Sau khi hoàn tất “Career Golden Masters”, tay vợt 24 tuổi đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết lịch sử tại Pháp.

Bên kia lưới, Cerundolo vừa vượt qua Jacob Fearnley sau 3 set khá vất vả. Tay vợt người Argentina sở hữu lối đánh thiên về đất nện truyền thống với khả năng phòng ngự bền bỉ và thuận tay topspin khó chịu. Tuy nhiên, việc phải kéo dài tới hai loạt tie-break trước đối thủ ngoài top 100 cho thấy Cerundolo chưa đạt trạng thái đủ ổn định để tạo bất ngờ lớn.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần tại Wimbledon 2023 và Sinner thắng tuyệt đối sau 3 set. Dù mặt sân đất nện có thể giúp Cerundolo chơi lì lợm hơn, khoảng cách tốc độ, sức ép trong các loạt rally và đẳng cấp thi đấu vẫn nghiêng hoàn toàn về phía tay vợt số một thế giới.

Nếu duy trì cường độ như hai tháng vừa qua, Sinner nhiều khả năng sẽ tiếp tục khép lại trận đấu trong 3 set chóng vánh để tiến sâu tại Roland Garros 2026.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 21h, 28/5 (vòng 2 đơn nam Roland Garros)

Tsitsipas sẽ đối mặt thử thách khó chịu mang tên Matteo Arnaldi ở vòng hai Roland Garros 2026. Dù được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và thành tích sân đất nện, tay vợt Hy Lạp khó có một trận đấu dễ dàng.

Tsitsipas chạm trán đối thủ không dễ chịu

Tsitsipas chạm trán đối thủ không dễ chịu

Arnaldi vừa trải qua màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Tallon Griekspoor sau 4 set căng thẳng. Tay vợt người Ý cho thấy nền tảng thể lực tốt, khả năng phòng ngự bền bỉ cùng những pha phản công khá biến hóa. Sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương, Arnaldi đang dần tìm lại phong độ khi vừa vô địch Challenger Cagliari và chơi tốt tại Rome Masters.

Trong khi đó, Tsitsipas có khởi đầu khá nhẹ nhàng khi Alexandre Muller bỏ cuộc ở set hai. Dù phong độ không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao, cựu á quân Roland Garros vẫn sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ phù hợp với sân đất nện, đặc biệt là cú thuận tay nặng và khả năng kiểm soát rally dài.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Roland Garros 2024 và Tsitsipas phải cần tới 4 set mới vượt qua được Arnaldi. Với sự tiến bộ của tay vợt người Ý cùng phong độ chưa thực sự ổn định của Tsitsipas hiện tại, kịch bản giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện.

Nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một ổn định, Tsitsipas vẫn có đủ bản lĩnh để đi tiếp, nhưng Arnaldi hoàn toàn đủ sức khiến trận đấu kéo dài.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 3-2.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 28/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - vòng 2

Thứ năm, 28/05/2026
16:00 Jan-Lennard Struff Jaime Faria

On Sports News
16:00 Adolfo Daniel Vallejo Moise Kouame

On Sports News
16:00 Flavio Cobolli Yibing Wu

On Sports News
16:00 Facundo Diaz Acosta Learner Tien

On Sports News
16:00 Zachary Svajda Adam Walton

On Sports News
17:00 Jannik Sinner Juan Manuel Cerundolo

On Sports News
17:00 Martin Landaluce Vit Kopriva

On Sports News
17:30 Hubert Hurkacz Frances Tiafoe

On Sports News
17:30 Francisco Cerundolo Hugo Gaston

On Sports News
19:30 Francisco Comesana Luciano Darderi

On Sports News
19:30 Alejandro Tabilo Valentin Vacherot

On Sports News
21:00 Matteo Arnaldi Stefanos Tsitsipas

On Sports News
21:00 Raphael Collignon Ben Shelton

On Sports News
21:00 Felix Auger-Aliassime Roman Andres Burruchaga

On Sports News
21:00 Luca Van Assche Brandon Nakashima

On Sports News

Thứ sáu, 29/05/2026
01:15 Arthur Rinderknech Matteo Berrettini

On Sports News

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - vòng 2

Thứ năm, 28/05/2026
16:00 Iva Jovic Emma Navarro
16:00 Donna Vekic Naomi Osaka
16:00 Oleksandra Oliynykova Kimberly Birrell
18:00 Diana Shnaider McCartney Kessler
18:00 Anna Kalinskaya Alina Korneeva
18:00 Yulia Putintseva Camila Osorio
18:00 Maja Chwalinska Elise Mertens
18:00 Julia Grabher Amanda Anisimova
19:00 Ann Li Diane Parry
19:30 Daria Kasatkina Susan Bandecchi
19:30 Antonia Ruzic Madison Keys
19:30 Coco Gauff Mayar Sherif
19:30 Maria Sakkari Claire Liu
20:30 Aryna Sabalenka Elsa Jacquemot
21:30 Katie Boulter Anastasia Potapova
23:00 Victoria Mboko Katerina Siniakova

