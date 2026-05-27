Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Chelsea hỗn loạn sau mùa giải thảm họa, dàn sao chuẩn bị tháo chạy

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Real Madrid

Chelsea khép lại mùa giải 2025/26 trong hỗn loạn khi chỉ đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh và trắng tay vé dự cúp châu Âu. Trong lúc Xabi Alonso chuẩn bị tiếp quản đội bóng, hàng loạt ngôi sao như Enzo Fernandez, Cole Palmer hay Cucurella đứng trước nguy cơ rời Stamford Bridge.

   

Enzo Fernandez thành “món hàng hot”, Real Madrid và Man City vào cuộc

Xabi Alonso sẽ chính thức tiếp quản Chelsea từ ngày 1/7, nhưng tương lai của Enzo Fernandez đang trở thành bài toán nan giải đầu tiên dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid và Man City đều đang theo sát tiền vệ người Argentina sau mùa giải đáng quên của Chelsea.

Phòng thay đồ Chelsea sẽ có biến động lớn hè này

Trong bối cảnh Jose Mourinho được cho là sắp dẫn dắt Real Madrid, đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha” tin rằng họ có thể thuyết phục Fernandez rời London. Trong khi đó, Man City cũng muốn đưa ngôi sao 24 tuổi về Etihad khi Enzo Maresca được xem là ứng viên thay thế Pep Guardiola.

Tờ AS khẳng định Fernandez là “ứng cử viên sáng giá nhất” có thể rời Stamford Bridge hè này. Dẫu vậy, Chelsea chưa muốn bán tiền vệ từng tiêu tốn hơn 120 triệu euro vào tháng 1/2023. Báo Tây Ban Nha cho biết: “Chelsea không xem xét việc bán anh ấy. Ít nhất là không phải bây giờ, và chắc chắn không phải với bất kỳ giá nào”.

Cole Palmer, Joao Pedro và Cucurella cũng có thể rời Stamford Bridge

Không chỉ Enzo Fernandez, Chelsea còn đối mặt nguy cơ mất thêm ba ngôi sao lớn khác gồm Cole Palmer, Joao Pedro và Marc Cucurella. Sau mùa giải thất bại toàn diện, ban lãnh đạo được cho là sẽ tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn nhằm giảm tải đội hình cồng kềnh.

Cole Palmer, Joao Pedro và Cucurella cũng có thể rời Stamford Bridge

Theo AS, Barcelona đang đặc biệt quan tâm tới Joao Pedro, cầu thủ vừa được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của Chelsea. Trong khi đó, Marc Cucurella lọt vào tầm ngắm của Atletico Madrid và Man City.

Tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Nguy cơ di cư ồ ạt là có thật”. Đây được xem là viễn cảnh đáng lo ngại với Chelsea khi đội bóng không còn sức hút từ đấu trường châu Âu, còn Xabi Alonso chưa kịp bắt đầu nhiệm kỳ đã đứng trước nguy cơ mất hàng loạt nhân tố quan trọng.

Cole Palmer úp mở tương lai, MU chờ cơ hội “giải cứu”

Cole Palmer đang là cái tên gây chú ý nhất trong danh sách những cầu thủ có thể chia tay Chelsea. Ngôi sao người Anh trải qua mùa giải khó khăn và thậm chí không có tên trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup của HLV Thomas Tuchel.

Sau thất bại 1-2 trước Sunderland ở vòng cuối Ngoại hạng Anh khiến Chelsea chỉ cán đích thứ 10, nhiều nguồn tin cho rằng Palmer có thể cân nhắc trở lại Manchester. MU được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ từng trưởng thành từ học viện Man City.

Bản thân Palmer cũng khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng khi thừa nhận tương lai CLB sẽ thay đổi nếu không được dự Champions League. Anh nói với TNT Sports: “Tôi tin tưởng vào những gì câu lạc bộ đang làm. Hy vọng tôi và Chelsea có thể giành được nhiều danh hiệu. Nếu chúng tôi không tham dự Champions League, nhiều thứ sẽ thay đổi. Thực sự là mọi thứ đều thay đổi”. Phát biểu này càng làm dấy lên nghi ngờ về một cuộc “tháo chạy” thực sự tại Stamford Bridge hè 2026.

Video bóng đá Chelsea - Tottenham: Enzo lập siêu phẩm, rượt đuổi hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)
27/05/2026 15:25 PM (GMT+7)
