Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Paris FC vs Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Roma vs Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Bất ngờ Liverpool không sa thải HLV Slot, hậu vệ huyền thoại nối gót Salah ra đi

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

Ban lãnh đạo Liverpool quyết định đặt niềm tin vào HLV Arne Slot, trong khi một "cựu binh" chính thức xác nhận rời đội vào cuối mùa giải.

   

Ban lãnh đạo Liverpool tiếp tục ủng hộ Arne Slot

Theo nguồn tin từ Telegraph, ban lãnh đạo Liverpool đã quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Arne Slot, bất chấp phong độ sa sút của "Lữ đoàn đỏ" ở mùa giải 2025/26. Chủ sở hữu đội bóng - tập đoàn Fenway Sports Group - tin rằng Slot xứng đáng tiếp tục dẫn dắt Liverpool mùa tới.

Trận thua 0-2 trước PSG ở tứ kết lượt đi Champions League khiến Liverpool đối mặt nguy cơ trắng tay. Ngay cả người hâm mộ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng nội bộ CLB lại không có ý định sa thải Slot.

Các lãnh đạo như Michael Edwards (Giám đốc điều hành Fenway Sports Group), Giám đốc thể thao Richard Hughes được cho là vẫn ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan, đồng thời tin rằng ông cần thêm thời gian sau khi tiếp quản đội bóng từ Jurgen Klopp vào mùa hè 2024.

Áp lực gia tăng nhưng CLB cho rằng có lý do khách quan

Sau trận thua PSG 0-2, Slot thừa nhận đội bóng đang ở trong “chế độ sinh tồn” trong phần lớn thời gian thi đấu. Áp lực với ông càng tăng khi truyền thông Anh tiết lộ, ban lãnh đạo sẽ sa thải ông nếu Liverpool không thể vô địch Champions League, bên cạnh tin đồn về danh tính ứng viên kế nhiệm như Xabi Alonso, Steven Gerrard.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool cho rằng phong độ đi xuống có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự sa sút của các trụ cột như Mohamed Salah.

Slot được trao thêm thời gian để xây dựng đội bóng

Dù thừa nhận HLV Slot có những sai lầm, lãnh đạo CLB vẫn muốn trao cho ông ít nhất 4 kỳ chuyển nhượng trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Liverpool ước tính mức chi ròng dưới thời Slot vào khoảng 150 triệu bảng, dù tổng chi tiêu mùa hè vừa qua vượt 450 triệu bảng. So với người tiền nhiệm Klopp – người mất 5 kỳ chuyển nhượng mới có danh hiệu lớn đầu tiên – Slot vẫn được xem là cần thêm thời gian.

Chiến lược gia người Hà Lan hiện còn hợp đồng đến hết mùa giải tới và vẫn “tham gia đầy đủ” vào kế hoạch chuyển nhượng mùa hè.

Liverpool sẽ đối đầu Fulham vào cuối tuần này, trước khi bước vào trận lượt về với PSG – trận đấu mang tính quyết định. Sau đó là chuyến làm khách đáng chú ý tới sân mới của Everton, cùng loạt trận khó khăn trước MU, Aston Villa và Chelsea. 

Andy Robertson chính thức chia tay Liverpool

Liverpool xác nhận hậu vệ Andy Robertson sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này, khép lại 9 năm gắn bó. Thông báo của CLB cho hay: “Sau 9 mùa giải vô cùng thành công tại Anfield, đội trưởng tuyển Scotland sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này".

CLB cũng khẳng định anh ra đi với tư cách một “huyền thoại”, sau 373 lần ra sân và đóng góp quan trọng vào thành công của đội bóng. Robertson cũng trở thành cựu binh tiếp theo chính thức nói lời chia tay Liverpool vào cuối mùa, bên cạnh Mohamed Salah.

Di sản và lời chia tay của Robertson

Gia nhập từ Hull City năm 2017, Robertson đã giành nhiều danh hiệu cùng Liverpool, bao gồm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, FA Cup. Trước đó, anh nhận được sự quan tâm từ Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng quyết định ở lại đến hết hợp đồng.

Chia sẻ về tương lai, hậu vệ người Scotland từng tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ không cống hiến. Tôi đã cống hiến cho Liverpool suốt 8 năm rưỡi đến 9 năm qua và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi không còn được cần đến nữa".

Salah bị bỏ rơi ở trận thua của Liverpool, "kìm nén" để tránh bão dư luận
Salah bị bỏ rơi ở trận thua của Liverpool, "kìm nén" để tránh bão dư luận

Mohammed Salah bị gạt khỏi đội hình và thậm chí không được tung vào sân trong thất bại trước PSG. Ngôi sao người Ai Cập khiến người hâm mộ tin rằng...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)



