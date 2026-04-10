Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Paris FC vs Monaco
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Augsburg vs Hoffenheim
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Roma vs Pisa
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Real Madrid vs Girona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Heidenheim vs Union Berlin
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Milan vs Udinese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Espanyol
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
St. Pauli vs Bayern Munich
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atalanta vs Juventus
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào?

Premier League 2025-26

Ngoại hạng Anh hoàn toàn có khả năng áp đảo các đấu trường châu Âu mùa tới khi có tới 11 CLB vẫn còn cơ hội giành vé tham dự các giải đấu cấp châu lục, bao gồm tối đa 7 suất dự Champions League.

   

Điều kiện để Premier League có 11 suất dự cúp châu Âu

Các đội bóng tại Ngoại hạng Anh vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho các vị trí dự cúp châu Âu, trong khi cánh cửa cũng mở ra từ cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Kể từ khi UEFA áp dụng suất bổ sung, cơ hội giành vé dự Champions League đã được mở rộng. Theo đó, hai giải VĐQG có thành tích tốt nhất mỗi mùa sẽ được trao thêm suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

MU có cơ hội&nbsp;trở thành một trong số 11 đại diện Ngoại hạng Anh&nbsp;góp mặt ở đấu trường châu Âu giải tới

MU có cơ hội trở thành một trong số 11 đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở đấu trường châu Âu giải tới

Ngoại hạng Anh đã giành một suất bổ sung nhờ chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Champions League hồi giữa tuần. Nhờ vậy, kịch bản có tới 11 CLB Anh dự cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn khả thi.

Để kịch bản đặc biệt này trở thành hiện thực, Liverpool, Nottingham Forest và Crystal Palace đều phải đăng quang ở các đấu trường châu Âu mà họ tham dự mùa này.

Với Liverpool, đoàn quân của HLV Arne Slot cần lội ngược dòng sau khi bị PSG dẫn 2-0, trước khi tiến thẳng tới chức vô địch Champions League. Thành tích này sẽ giúp “Lữ đoàn đỏ” có vé dự Champions League mùa sau, nhưng để tổng số đội bóng Anh dự cúp châu Âu lên tới 11, Liverpool phải kết thúc Premier League ở vị trí thứ 7.

Trong khi đó, Nottingham Forest và Crystal Palace lần lượt phải vô địch Europa League và Conference League. Ngoài ra, hai đội đều phải nằm ngoài top 8 tại Ngoại hạng Anh để góp phần hoàn thiện kịch bản hiếm có này.

Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào? - 2

Ở nhóm đầu bảng, Arsenal, Man City, MU và Aston Villa được dự đoán sẽ chiếm 4 vị trí dẫn đầu, qua đó giành vé trực tiếp dự Champions League. Đây sẽ là màn tái xuất Cúp C1 của MU sau khi vắng bóng hai mùa giải liên tiếp.

Trong khi đó, Chelsea có thể cán đích ở vị trí thứ 5 và giành vé Champions League nhờ suất bổ sung. Nếu Nottingham Forest vô địch Europa League, họ cũng sẽ có vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Những “cửa ải” còn lại

Nottingham Forest trước mắt phải vượt qua thử thách lớn ở tứ kết Europa League khi chạm trán Porto. Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi, giúp Nottingham Forest có lợi thế khi được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Trong khi đó, Crystal Palace đã đặt một chân vào bán kết Conference League sau khi đè bẹp Fiorentina 3-0 ở trận tứ kết lượt đi.

Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, vị trí thứ 6 sẽ giành vé dự Europa League, trong khi đội xếp thứ 8 có thể đủ điều kiện tham dự Conference League.

Ngoài ra, Leeds United cũng có cơ hội giành vé Europa League nếu vô địch FA Cup. Đội bóng vùng Yorkshire sẽ chạm trán Chelsea ở bán kết, trước khi có thể gặp Man City hoặc Southampton trong trận chung kết.

Kịch bản tương tự cũng áp dụng với Southampton, nếu đội bóng đang chơi tại Championship (Hạng hai của Anh) có thể tạo nên cú sốc lớn để đăng quang. Tuy nhiên, tổng số đại diện của Ngoại hạng Anh tại cúp châu Âu sẽ giảm xuống còn 10 nếu Southampton không thể giành quyền thăng hạng.

Dẫu vậy, đây không phải là điều chưa từng xảy ra. Trong quá khứ, cả Birmingham City và Wigan Athletic đều từng góp mặt tại đấu trường cúp châu Âu dù thi đấu ở Championship, nhờ chức vô địch các giải đấu quốc nội.

Arsenal hưởng lợi khi Barca bại trận, đường vào chung kết C1 rộng thênh thang

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/04/2026 08:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN