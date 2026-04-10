Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào?

Điều kiện để Premier League có 11 suất dự cúp châu Âu

Các đội bóng tại Ngoại hạng Anh vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho các vị trí dự cúp châu Âu, trong khi cánh cửa cũng mở ra từ cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Kể từ khi UEFA áp dụng suất bổ sung, cơ hội giành vé dự Champions League đã được mở rộng. Theo đó, hai giải VĐQG có thành tích tốt nhất mỗi mùa sẽ được trao thêm suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

MU có cơ hội trở thành một trong số 11 đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở đấu trường châu Âu giải tới

Ngoại hạng Anh đã giành một suất bổ sung nhờ chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Champions League hồi giữa tuần. Nhờ vậy, kịch bản có tới 11 CLB Anh dự cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn khả thi.

Để kịch bản đặc biệt này trở thành hiện thực, Liverpool, Nottingham Forest và Crystal Palace đều phải đăng quang ở các đấu trường châu Âu mà họ tham dự mùa này.

Với Liverpool, đoàn quân của HLV Arne Slot cần lội ngược dòng sau khi bị PSG dẫn 2-0, trước khi tiến thẳng tới chức vô địch Champions League. Thành tích này sẽ giúp “Lữ đoàn đỏ” có vé dự Champions League mùa sau, nhưng để tổng số đội bóng Anh dự cúp châu Âu lên tới 11, Liverpool phải kết thúc Premier League ở vị trí thứ 7.

Trong khi đó, Nottingham Forest và Crystal Palace lần lượt phải vô địch Europa League và Conference League. Ngoài ra, hai đội đều phải nằm ngoài top 8 tại Ngoại hạng Anh để góp phần hoàn thiện kịch bản hiếm có này.

Ở nhóm đầu bảng, Arsenal, Man City, MU và Aston Villa được dự đoán sẽ chiếm 4 vị trí dẫn đầu, qua đó giành vé trực tiếp dự Champions League. Đây sẽ là màn tái xuất Cúp C1 của MU sau khi vắng bóng hai mùa giải liên tiếp.

Trong khi đó, Chelsea có thể cán đích ở vị trí thứ 5 và giành vé Champions League nhờ suất bổ sung. Nếu Nottingham Forest vô địch Europa League, họ cũng sẽ có vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Những “cửa ải” còn lại

Nottingham Forest trước mắt phải vượt qua thử thách lớn ở tứ kết Europa League khi chạm trán Porto. Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi, giúp Nottingham Forest có lợi thế khi được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Trong khi đó, Crystal Palace đã đặt một chân vào bán kết Conference League sau khi đè bẹp Fiorentina 3-0 ở trận tứ kết lượt đi.

Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, vị trí thứ 6 sẽ giành vé dự Europa League, trong khi đội xếp thứ 8 có thể đủ điều kiện tham dự Conference League.

Ngoài ra, Leeds United cũng có cơ hội giành vé Europa League nếu vô địch FA Cup. Đội bóng vùng Yorkshire sẽ chạm trán Chelsea ở bán kết, trước khi có thể gặp Man City hoặc Southampton trong trận chung kết.

Kịch bản tương tự cũng áp dụng với Southampton, nếu đội bóng đang chơi tại Championship (Hạng hai của Anh) có thể tạo nên cú sốc lớn để đăng quang. Tuy nhiên, tổng số đại diện của Ngoại hạng Anh tại cúp châu Âu sẽ giảm xuống còn 10 nếu Southampton không thể giành quyền thăng hạng.

Dẫu vậy, đây không phải là điều chưa từng xảy ra. Trong quá khứ, cả Birmingham City và Wigan Athletic đều từng góp mặt tại đấu trường cúp châu Âu dù thi đấu ở Championship, nhờ chức vô địch các giải đấu quốc nội.