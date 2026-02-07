Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số MU - Tottenham: "Quỷ đỏ" thăng hoa, Old Trafford tiếp đà mở hội

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man Utd - Tottenham MU - Tottenham: Đại chiến vì Top 4

(19h30, 7/2, vòng 25 Ngoại hạng Anh) MU đang có phong độ cao, toàn thắng 3 trận liên tiếp. "Quỷ đỏ" hướng đến mục tiêu nối dài ngày vui khi tiếp Tottenham trên sân nhà.

   

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
MU Hạng 4 24 11 8 5 44 36
Tottenham Hạng 14 24 7 8 9 35 33

🎯Phong độ của MU và Tottenham

Bầu không khí tại Old Trafford đang vô cùng tích cực sau khi Manchester United nghẹt thở đánh bại Fulham 3-2 vào Chủ nhật, qua đó duy trì khởi đầu 3 trận toàn thắng dưới triều đại Michael Carrick. Chuỗi 7 trận bất bại tại Premier League (thắng 4, hòa 3) đã đưa "Quỷ đỏ" vào top 4, thành tích tốt nhất của họ kể từ tháng 2/2022 dưới thời Ralf Rangnick.

MU đang có phong độ cao dưới thời HLV tạm quyền Carrick

MU đang có phong độ cao dưới thời HLV tạm quyền Carrick

Cuộc chạm trán sắp tới cũng là trận sân nhà gần nhất với dịp kỷ niệm 68 năm thảm họa hàng không Munich. Nếu có thể nối dài chuỗi 6 trận không thua tại Old Trafford ở Premier League, đó sẽ là mục tiêu của thầy trò Carrick cho buổi lễ tưởng niệm.

Ở chiều ngược lại, Tottenham cũng vừa tạo dấu ấn khi cầm hòa Man City 2-2 bằng màn lội ngược dòng ấn tượng. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược trong hiệp một khiến chiếc ghế của Thomas Frank tiếp tục lung lay dữ dội.

Chuỗi 6 trận không thắng tại Premier League (hòa 4, thua 2) cùng vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng phần nào lý giải áp lực ấy. HLV Thomas Frank có thể được cảm thông khi "Spurs" đang chìm trong khủng hoảng chấn thương, điều mà đội trưởng Cristian Romero thậm chí gọi là “đáng xấu hổ”.

Việc phải thi đấu xa nhà có thể lại là lợi thế cho Spurs, bởi 5 trong 7 chiến thắng mùa này của họ đến từ sân khách. Dẫu vậy, thống kê gần đây không mấy tích cực khi Tottenham chỉ thắng 1/7 chuyến xa nhà gần nhất (hòa 3 và thua 3 trận).

Lịch sử đối đầu
8/11/2025 Tottenham 2-2 MU
22/5/2025 Tottenham 1-0 MU
16/2/2025 Tottenham 1-0 MU
20/12/2024 Tottenham 4-3 MU
29/09/2024 MU 0-3 Tottenham

5 trận đối đầu gần nhất giữa MU và Tottenham

🤝Lịch sử đối đầu MU và Tottenham

Dù Tottenham hiện chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, họ lại là "khắc tinh" thực sự của Manchester United trong những năm gần đây. Thống kê cho thấy "Quỷ đỏ" đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước đại diện Bắc London tại Ngoại hạng Anh, bao gồm 3 trận hòa và 3 trận thua.

Đây là chuỗi trận khô hạn niềm vui dài nhất của Man Utd trước đối thủ này kể từ giai đoạn 1914-1921. Nếu tính trên mọi đấu trường, "Spurs" đang duy trì mạch 8 trận bất bại trước MU. Đáng chú ý là chiến thắng 3-0 ngay tại Old Trafford mùa trước và những kết quả có lợi tại League Cup, đặc biệt là trận chung kết Europa League. Ngay cả ở trận lượt đi mùa giải năm nay, MU cũng phải vất vả mới giành lại 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa muộn của Matthijs de Ligt ở phút 90+6.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt 

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo
MU Mbeumo - 8 Cunha - 6 Sesko - 5 Fernandes - 12 Dorgu - 3 Cunha - 2
Tottenham Richarlison - 7 Romero - 4 Van de Ven - 4 Kudus - 5 Simons - 4 Richarlison - 3

* Ngôi sao nổi bật

MU

1. Bruno Fernandes

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, Bruno Fernandes luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ở mức cao, vượt trội so với mặt bằng chung của đội bóng.

Fernandes luôn là điểm tựa&nbsp;trong hệ thống tấn công của MU

Fernandes luôn là điểm tựa trong hệ thống tấn công của MU

Bruno Fernandes quyết tâm chuộc lỗi sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham mùa trước trên sân nhà. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện có 12 kiến tạo, thành tích cao nhất của anh trong một mùa Premier League, với 9 pha đến ở 9 lần ra sân gần nhất.

2. Matheus Cunha

Matheus Cunha đang tạo ra một cơn phấn khích cho các cổ động viên MU, đặc biệt là điệu nhảy ăn mừng. Nhưng điều gây ấn tượng hơn thế với các nhà chuyên môn, đó là lực từ cú sút của cầu thủ này thực sự khiến đối thủ phải choáng váng.

Cunha nói riêng và hàng công MU nói chung có phong độ cao

Cunha nói riêng và hàng công MU nói chung có phong độ cao

Sau quãng thời gian đầu cần thích nghi với môi trường mới tại Manchester United, Cunha đang thực sự tìm thấy phiên bản đỉnh cao của bản thân trong những tuần gần đây. Tiền đạo 26 tuổi có một pha kiến tạo quan trọng ở trận derby Manchester, trước khi ghi bàn bằng cú sút xa táo bạo vào lưới Arsenal.

Chuỗi phong độ thăng hoa tiếp tục được kéo dài với bàn thắng vào lưới Fulham hôm Chủ nhật: đón đường chuyền “không nhìn” của Casemiro bên cánh phải vòng cấm rồi nã đại bác tung nóc lưới Bernd Leno.

Tottenham

1. Dominic Solanke

Dominic Solanke là người hùng tuần trước của Tottenham. Tiền đạo người Anh tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đẳng cấp, trực tiếp giải cứu chiếc ghế của HLV Thomas Frank trong trận cầu kịch tính tại vòng 24 Ngoại hạng Anh với Man City.

Solanke đã thực hiện một cú dứt điểm kiểu "bọ cạp" đầy táo bạo, đưa bóng vào góc cao khung thành trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Manchester City. Đáng chú ý, đây là pha lập công có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp, chỉ ở mức 0.15, nhưng lại mang về giá trị cảm xúc vô hạn cho người hâm mộ tại Tottenham Hotspur Stadium.

Chân sút người Anh được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng khi đã ghi 5 bàn trong 5 trận đối đầu gần nhất với MU trên mọi đấu trường.

Solanke là đầu tàu hàng công Tottenham

Solanke là đầu tàu hàng công Tottenham

2. Xavi Simons

Tottenham rất ấn tượng với Simons sau màn tỏa sáng ở RB Leipzig, nơi anh ghi 22 bàn và có 22 kiến tạo sau hai mùa giải. Nhưng kể từ khi gia nhập "Spurs", tuyển thủ Hà Lan chỉ có 1 bàn thắng và 4 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh.

Ban đầu, Simons được xem là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Frank, nhưng sự sa sút kéo dài khiến anh đánh mất vị trí vào tay các đồng đội. Vì thế, đây có thể xem là cơ hội để Simons lấy lại tầm quan trọng của mình.

⚽Phân tích lối chơi

MU

 Tottenham
Điểm mạnh

- Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công.

 - Khả năng dứt điểm bóng sống, phản công, tấn công biên, khả năng gây đột biến cá nhân
Điểm yếu

- Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Khả năng chống bóng bổng kém, đặc biệt là phạt góc.

- Chống sút xa, ngăn cản phản công, phòng ngự các pha bóng cố định, mắc lỗi cá nhân ngớ ngẩn

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
MUthắng 45%
Hòa 30%
Tottenham thắng 25%

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Tottenham

Thông tin lực lượng

MU vắng Dorgu, De Ligt (chấn thương).

Tottenham vắng Pedro Porro, Davies, Kudus, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Richarlison (chấn thương).

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Tottenham: Vicario; Palhinha, Romero, Dragusin; Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie; Kolu Muani, Simons; Solanke.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

06/02/2026 22:56 PM (GMT+7)
