Đại chiến Liverpool - Man City: Ekitike - Wirtz đang "lên đồng", Salah lạc lõng

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Liverpool Manchester City

Liverpool đang có phong độ cao của cặp tấn công Ekitike - Wirtz, nhưng trước đại chiến với Man City phong độ của Salah vẫn khiến các fan lo lắng.

   

Salah có còn sức tỏa sáng đại chiến?

Liverpool – Man City đã được xem là cuộc đối đầu lớn nhất của bóng đá Anh trong giai đoạn 2018 – 2025. Nhưng khi hai đội gặp nhau vào cuối tuần này (23h30, 8/2), vị thế của mỗi đội trong mùa giải hiện tại không còn như xưa: Man City đang phải cố duy trì nỗ lực bám đuổi Arsenal, trong khi Liverpool cũng phải cố để quay trở lại top 4 sau khi hy vọng vô địch đã gần như cạn.

Salah của mùa trước đã góp mặt trong cả 4 bàn thắng Liverpool ghi được trước Man City ở Premier League

Salah của mùa trước đã góp mặt trong cả 4 bàn thắng Liverpool ghi được trước Man City ở Premier League

Vị thế thay đổi, và con người cũng đổi thay. Man City đã thay máu đội hình khá nhiều hơn 1 năm qua, trong khi Liverpool đã thay HLV trưởng từ mùa hè 2024 và hè năm ngoái đón dàn tân binh đắt giá. Nhưng vẫn có những cầu thủ quen thuộc sẽ tiếp tục góp mặt ở trận đại chiến Chủ nhật này, trong đó có Mohamed Salah.

Man City là một trong những đối thủ đã bị Salah chọc thủng lưới nhiều nhất trong sự nghiệp, anh đã ghi 13 bàn trước “The Citizens” và chỉ Tottenham với MU bị siêu sao người Ai Cập đốt lưới nhiều hơn (cùng 16 bàn). Fan Liverpool vẫn chưa thể quên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của Salah trước Man City, từ bàn thắng solo góc hẹp ở Anfield mùa 2021/22 cho tới màn trình diễn gây choáng váng ở lượt đi tứ kết Cúp C1 2017/18.

Mùa trước Salah vẫn tiếp tục là ác mộng của Man City, cả 2 lượt trận anh đều ghi 1 bàn & 1 kiến tạo vào lưới đối phương để giúp Liverpool thắng 2-0 cả 2 trận trên hành trình tới ngôi vô địch.

Cơ hội cuối

Điều buồn cho Salah và Liverpool là mùa này Salah đã sa sút quá rõ rệt. Những dấu hiệu của sự sa sút đã có từ 3 tháng cuối của mùa 2024/25, nhưng mùa này nó không chỉ tiếp tục kéo dài, mà còn dẫn đến hiềm khích trong ngắn hạn giữa Salah với HLV Arne Slot. Lần cuối Salah ghi bàn ở Premier League vẫn là từ tận đầu tháng 11/2025, khi anh được Emiliano Martinez tự biếu cho cơ hội trước Aston Villa.

1/11/2025 là ngày gần nhất Salah ghi bàn cho Liverpool ở Premier League

1/11/2025 là ngày gần nhất Salah ghi bàn cho Liverpool ở Premier League

Ai cũng có thời của mình, và dù Salah hết thời, fan Liverpool có thể cảm thấy may mắn khi đỉnh cao của anh đã giúp Liverpool chinh phục mọi danh hiệu. Nhưng chắc chắn các fan ai cũng có niềm tin, rằng “Vua Ai Cập” vẫn còn chút ma thuật trong đôi chân của mình, để một lần nữa mang lại chiến thắng trước một trong những đối thủ lớn nhất của Liverpool 10 năm qua.

Salah đã không còn khả năng bứt tốc và đổi hướng khi đi bóng như trước kia, khiến các hậu vệ Premier League bắt bài anh ngày một dễ hơn. Ở lượt đi, một Nico O’Reilly trẻ trung và to cao đã phong tỏa Salah không mấy khó khăn. Khi khả năng đấu tay đôi của Salah sa sút thì Liverpool khó lòng trông chờ được vào anh.

Salah đã rất bền bỉ, nhưng có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian được giữ chỗ trên hàng công Liverpool

Salah đã rất bền bỉ, nhưng có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian được giữ chỗ trên hàng công Liverpool

Hiện tại Salah đang là thành viên duy nhất vẫn giữ chỗ trong bộ ba hàng công của Liverpool sau 1 thập kỷ, khi những Mane, Firmino rồi Luis Diaz và Nunez đều đã ra đi. Nhưng trong khi Ekitike và Wirtz ngày một ăn ý với nhau (kiến tạo cho nhau tổng cộng 6 lần từ đầu mùa), Salah chưa tìm lại được sự sắc bén.

Man City sẽ tập trung rất nhiều vào việc phong tỏa Ekitike & Wirtz, họ nhiều khả năng chấp nhận để lỏng Salah và chỉ 1-kèm-1 với anh. Với sự xếp đặt như vậy, nếu Salah vẫn không phát huy hiệu quả thì thực sự thời gian của anh ở Anfield đã hết.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/02/2026 23:18 PM (GMT+7)
