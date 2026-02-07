Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán trận HOT Ngoại hạng Anh: Arsenal nhắm kỷ lục, Chelsea nhàn nhã vào "Hang sói"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Wolverhampton

(Nhận định Arsenal - Sunderland và Wolverhampton - Chelsea, 22h, 7/2) Arsenal và Chelsea hừng hực khí thế, vì vậy 3 điểm là mục tiêu trong tầm tay của 2 "ông lớn" thành London.

   

🔥 Arsenal - Sunderland (22h, 7/2): "Pháo thủ" nhắm kỷ lục, xây chắc ngôi đầu

Arsenal đang vững vàng trên hành trình giành cú "ăn 4", sau khi đánh bại Chelsea tại bán kết League Cup với tổng tỷ số 4-2. Trên hết, họ cũng xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 6 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Mọi chuyện càng trở nên thuận lợi dành cho thầy trò HLV Mikel Arteta bởi ở vòng 25, đội nhì bảng Man City đại chiến Liverpool.

Dự đoán trận HOT Ngoại hạng Anh: Arsenal nhắm kỷ lục, Chelsea nhàn nhã vào "Hang sói" - 1

Arsenal hiện hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường cũng như cột mốc mới. Họ đã bất bại 43 trận sân nhà liên tiếp trước các đội bóng mới thăng hạng, chuỗi trận dài nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, ngang bằng thành tích của Chelsea giai đoạn 2001–2015. Như vậy nếu đánh bại Sunderland, kỷ lục mới sẽ được "Pháo thủ" thiết lập. 

Theo chiều ngược lại, Sunderland hướng tới tham vọng trở thành đội mới thăng hạng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh đánh bại cả Arsenal lẫn Chelsea trong cùng mùa giải. Bước vào vòng 25, Sunderland chễm chệ ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, cách top 4 vỏn vẹn 5 điểm.

Tuy nhiên, các chuyến làm khách đang là nỗi ám ảnh với “Mèo đen” khi không thắng 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, họ chưa thắng thắng trên sân đội dẫn đầu bảng xếp hạng kể từ năm... 1983.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Sunderland

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Jesus, Trossard

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Merino, Odegaard, Dowman (chấn thương).

Sunderland: Vắng Xhaka, Traore, Ta Bi (chấn thương).

🐺 Wolverhampton - Chelsea (22h, 7/2): Khó mất điểm ở "Hang sói"

Dù thua Arsenal ở cả 2 lượt trận bán kết League Cup, Chelsea vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực dưới thời HLV trưởng Liam Rosenior với 6 chiến thắng sau 8 trận. Không chỉ vậy, 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh còn giúp họ vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí chỉ kém đội xếp trên MU 1 điểm.

Dự đoán trận HOT Ngoại hạng Anh: Arsenal nhắm kỷ lục, Chelsea nhàn nhã vào "Hang sói" - 2

Giờ đây, Rosenior đang đứng trước cơ hội trở thành HLV người Anh thứ hai trong lịch sử ngoại hạng Anh toàn thắng 4 trận đầu tiên khi chỉ chạm trán đội bét bảng Wolverhampton. 

Khoảng cách 18 điểm kém nhóm an toàn khiến "Bầy sói" gần như hết hy vọng trụ hạng. Thậm chí, họ vừa quyết định bán chân sút số 1 Jorgen Strand Larsen cho Crystal Palace với giá 48 triệu bảng. Cần biết, khả năng ghi bàn là vấn đề lớn với Wolves. Họ không ghi bàn trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất và đã “tịt ngòi” ở 13/24 trận mùa này (chiếm 54%).

Theo thống kê, Chelsea toàn thắng Wolves 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số 12-3. Rõ ràng, nhiệm vụ gieo sầu cho đối thủ lần thứ 4 liên tiếp hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Rosenior.

Dự đoán tỷ số: Wolverhampton 1-3 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Wolves: Sa; Mosquera, S.Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J.Gomes, H.Bueno; Hwang, Armstrong

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro

Thông tin lực lượng:

Wolves: Vắng Toti, Krejci (chấn thương).

Chelsea: Vắng Gittens, Colwill, Tosin, Lavia, Essugo, Mudryk (chấn thương), Reece James, Pedro Neto, Jorgensen bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Leicester lãnh án trừ 6 điểm, Man City vẫn đứng ngoài vòng nguy hiểm
Leicester lãnh án trừ 6 điểm, Man City vẫn đứng ngoài vòng nguy hiểm

Bóng đá Anh đang chứng kiến một nghịch lý khó bỏ qua trong cách xử lý các vi phạm tài chính. Leicester City đã phải trả giá ngay lập tức bằng án trừ...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

