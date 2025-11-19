Dự đoán tỷ số ĐT Lào - ĐT Việt Nam: Đối thủ dưới cơ, chờ bản lĩnh "vua" Đông Nam Á

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua ĐT Lào Hạng 3 4 1 0 3 3 14 ĐT Việt Nam Hạng 2 4 3 0 1 9 5

🎯Phong độ của ĐT Lào và ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam vẫn đang nỗ lực đua vé thẳng đến vòng chung kết Asian Cup 2027 với ĐT Malaysia. Chiến thắng 1-0 của "Hổ Mã Lai" trước Nepal khiến khó khăn với "Những ngôi sao vàng" thêm lớn. Lúc này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần giải quyết tốt đối thủ Lào để thu hẹp khoảng cách điểm số. Hiện tại, Malaysia đang có 15 điểm, hơn ĐT Việt Nam tới 6 điểm.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) được đánh giá cao hơn ĐT Lào

Dù có lợi thế sân nhà nhưng ĐT Lào bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề. Bởi lẽ ở vòng đấu trước, đội bóng dưới quyền HLV David Booth thua đậm 1-5 trước Malaysia. "Đội bóng xứ Triệu voi" tiếp tục bị xem là một trong những tập thể yếu nhất bảng F khi sở hữu phong độ phập phù, hệ thống phòng ngự thiếu gắn kết và khả năng chịu áp lực còn nhiều hạn chế. Gặp các đối thủ có đẳng cấp cao hơn, họ thường xuyên rơi vào thế chống đỡ bị động.

Về phần mình, ĐT Việt Nam cũng chịu áp lực không nhỏ, do Malaysia đã thắng Nepal ngày 18/11. Mặc dù Malaysia đang vướng lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng đây không phải thời điểm để các vấn đề bên lề ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của "Những ngôi sao vàng". Trước khi Malaysia phải nhận phán quyết cuối cùng, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là phải làm tốt nhất việc cần làm, giành chiến thắng tối đa trước các đối thủ dưới cơ.

Ngày thi đấu Kết quả 5/9/1996 Lào 1-1 Việt Nam 12/10/1997 Việt Nam 2-1 Lào 26/8/1998 Việt Nam 4-1 Lào 30/7/1999 Việt Nam 9-0 Lào 13/11/2000 Việt Nam 5-0 Lào 15/12/2004 Việt Nam 5-0 Lào 17/1/2007 Việt Nam 9-0 Lào 10/12/2008 Việt Nam 4-0 Lào 25/11/2014 Việt Nam 3-0 Lào 8/10/2018 Lào 0-3 Việt Nam 21/12/2022 Lào 0-6 Việt Nam 9/12/2024 Lào 1-4 Việt Nam 25/3/2025 Việt Nam 5-0 Lào

🤝Lịch sử đối đầu ĐT Lào - ĐT Việt Nam

Việt Nam toàn thắng trong 5 lần chạm trán Lào gần nhất, phần lớn với tỷ số cách biệt. Trận lượt đi hồi tháng 3 tại Gò Đậu chứng kiến chiến thắng 5-0 của Việt Nam trong thế trận áp đảo hoàn toàn. Sự chênh lệch lớn về đẳng cấp tiếp tục là yếu tố nổi bật khi hai đội tái ngộ.

ĐT Việt Nam từng thắng đậm Lào ở lượt đi

Thống kê từ trang 11v11 cho hay, hai đội tuyển Lào và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 15 lần. Kết quả cho thấy ưu thế gần như tuyệt đối của "Những ngôi sao vàng". Tại Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup ngày nay), hai đội hòa nhau 1-1. Nhưng kể từ đó, ĐT Việt Nam toàn thắng 14 trận trước Lào, trong đó có 2 lần thắng với tỷ số 9-0 vào các năm 1999 và 2007.

⚽Thành tích thi đấu của ĐT Lào và ĐT Việt Nam thời gian gần đây

ĐT Lào ĐT Việt Nam Malaysia 5-1 Lào Lào 0-3 Malaysia Lào 2-1 Nepal Việt Nam 5-0 Lào Lào 1-2 Sri Lanka Nepal 0-1 Việt Nam Việt Nam 3-1 Nepal Malaysia 4-0 Việt Nam Việt Nam 5-0 Lào Việt Nam 2-1 Campuchia

Xét về phong độ, tuyển Việt Nam đang có màn trình diễn ấn tượng trong năm 2025 với sáu chiến thắng trong bảy trận gần nhất, đồng thời từng vượt qua Lào 5-0 ở trận lượt đi. Trái lại, đội tuyển Lào trải qua hành trình đầy chật vật khi để thủng lưới tới 14 bàn sau bốn trận tại bảng F và mới chỉ có duy nhất một chiến thắng.

Nhìn rộng ra, trong 14 trận gần nhất Lào chỉ thắng được đúng 1 trận. Đó là chiến thắng 2-1 trước Nepal trên sân nhà hôm 10/6.

Về phần mình, ĐT Việt Nam thắng đến 9/10 trận gần nhất. Thất bại duy nhất của "Những ngôi sao vàng" là kết quả 0-4 trên sân của Malaysia. Tuy nhiên, trận đấu này đội hình của Malaysia có hàng loạt cầu thủ bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) kết luận là gian lận hồ sơ.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kinh nghiệm quốc tế (trận) Lào Damoth - 1 Phanthavong - 1 Chanthavixay - 1 Bounkong - 30 Siphongphan - 24 Sangvilay - 23 Việt Nam Văn Vĩ - 3 Quang Hải - 1 Tiến Linh - 1 Quang Hải - 76 Duy Mạnh - 70 Tiến Linh - 64

* Ngôi sao nổi bật:

ĐT Lào: Bounphachan Bounkong được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Lào, với tốc độ nổi bật và khả năng đảm nhận tốt các pha chuyển trạng thái. Dẫu vậy, sức ảnh hưởng của anh vẫn phụ thuộc nhiều vào việc tận dụng khoảng trống trong những tình huống phản công.

Tiền đạo Bounphachan Bounkong là niềm hy vọng lớn của ĐT Lào

ĐT Việt Nam: Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son - người hùng của "Những ngôi sao vàng" trong chiến tích vô địch AFF Cup 2024. Anh dính chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, nghỉ thi đấu suốt gần 1 năm nay. Nhưng cũng bởi thế, sự trở lại của Xuân Son lại càng được chờ đợi.

Trong 11 tháng qua, Xuân Son chỉ đá ít phút trong trận giao hữu nội bộ giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Trong đó có liền 9 tháng, cầu thủ 28 tuổi không thi đấu một trận nào. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng ngày mai Xuân Son sẽ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và ghi dấu ấn với tất cả mọi người".

Người hâm mộ đang chờ đợi Xuân Son trở lại sau chấn thương

⚽Phân tích lối chơi

ĐT Lào ĐT Việt Nam Điểm mạnh - Có lợi thế sân nhà. - Khả năng ghi bàn được cải thiện, ghi 3 bàn từ đầu giải. - Tấn công chủ động với nhiều mảng miếng phối hợp. - Nguyễn Xuân Son đã trở lại sau chấn thương. Điểm yếu - Hàng thủ chơi rất tệ trước các đối thủ mạnh hơn. - Tuyến giữa dễ dàng để đối thủ áp đặt thế trận. - Khả năng phòng ngự bị đặt dấu hỏi trong nhiều thời điểm.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra ĐT Lào thắng 5% Hòa 25% ĐT Việt Nam thắng 70%