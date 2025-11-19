Dự đoán tỷ số ĐT Lào - ĐT Việt Nam: Đối thủ dưới cơ, chờ bản lĩnh "vua" Đông Nam Á
(19h, 19/11, vòng loại Asian Cup 2027) ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với Lào, dù phải chơi trên sân khách. Đây hứa hẹn sẽ là màn thị uy sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
|Đội bóng
|Thứ hạng
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|ĐT Lào
|Hạng 3
|4
|1
|0
|3
|3
|14
|ĐT Việt Nam
|Hạng 2
|4
|3
|0
|1
|9
|5
🎯Phong độ của ĐT Lào và ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam vẫn đang nỗ lực đua vé thẳng đến vòng chung kết Asian Cup 2027 với ĐT Malaysia. Chiến thắng 1-0 của "Hổ Mã Lai" trước Nepal khiến khó khăn với "Những ngôi sao vàng" thêm lớn. Lúc này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần giải quyết tốt đối thủ Lào để thu hẹp khoảng cách điểm số. Hiện tại, Malaysia đang có 15 điểm, hơn ĐT Việt Nam tới 6 điểm.
ĐT Việt Nam (áo đỏ) được đánh giá cao hơn ĐT Lào
Dù có lợi thế sân nhà nhưng ĐT Lào bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề. Bởi lẽ ở vòng đấu trước, đội bóng dưới quyền HLV David Booth thua đậm 1-5 trước Malaysia. "Đội bóng xứ Triệu voi" tiếp tục bị xem là một trong những tập thể yếu nhất bảng F khi sở hữu phong độ phập phù, hệ thống phòng ngự thiếu gắn kết và khả năng chịu áp lực còn nhiều hạn chế. Gặp các đối thủ có đẳng cấp cao hơn, họ thường xuyên rơi vào thế chống đỡ bị động.
Về phần mình, ĐT Việt Nam cũng chịu áp lực không nhỏ, do Malaysia đã thắng Nepal ngày 18/11. Mặc dù Malaysia đang vướng lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng đây không phải thời điểm để các vấn đề bên lề ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của "Những ngôi sao vàng". Trước khi Malaysia phải nhận phán quyết cuối cùng, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là phải làm tốt nhất việc cần làm, giành chiến thắng tối đa trước các đối thủ dưới cơ.
|Ngày thi đấu
|Kết quả
|5/9/1996
|Lào 1-1 Việt Nam
|12/10/1997
|Việt Nam 2-1 Lào
|26/8/1998
|Việt Nam 4-1 Lào
|30/7/1999
|Việt Nam 9-0 Lào
|13/11/2000
|Việt Nam 5-0 Lào
|15/12/2004
|Việt Nam 5-0 Lào
|17/1/2007
|Việt Nam 9-0 Lào
|10/12/2008
|Việt Nam 4-0 Lào
|25/11/2014
|Việt Nam 3-0 Lào
|8/10/2018
|Lào 0-3 Việt Nam
|21/12/2022
|Lào 0-6 Việt Nam
|9/12/2024
|Lào 1-4 Việt Nam
|25/3/2025
|Việt Nam 5-0 Lào
🤝Lịch sử đối đầu ĐT Lào - ĐT Việt Nam
Việt Nam toàn thắng trong 5 lần chạm trán Lào gần nhất, phần lớn với tỷ số cách biệt. Trận lượt đi hồi tháng 3 tại Gò Đậu chứng kiến chiến thắng 5-0 của Việt Nam trong thế trận áp đảo hoàn toàn. Sự chênh lệch lớn về đẳng cấp tiếp tục là yếu tố nổi bật khi hai đội tái ngộ.
ĐT Việt Nam từng thắng đậm Lào ở lượt đi
Thống kê từ trang 11v11 cho hay, hai đội tuyển Lào và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 15 lần. Kết quả cho thấy ưu thế gần như tuyệt đối của "Những ngôi sao vàng". Tại Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup ngày nay), hai đội hòa nhau 1-1. Nhưng kể từ đó, ĐT Việt Nam toàn thắng 14 trận trước Lào, trong đó có 2 lần thắng với tỷ số 9-0 vào các năm 1999 và 2007.
⚽Thành tích thi đấu của ĐT Lào và ĐT Việt Nam thời gian gần đây
|ĐT Lào
|ĐT Việt Nam
|
Malaysia 5-1 Lào
Lào 0-3 Malaysia
Lào 2-1 Nepal
Việt Nam 5-0 Lào
Lào 1-2 Sri Lanka
|
Nepal 0-1 Việt Nam
Việt Nam 3-1 Nepal
Malaysia 4-0 Việt Nam
Việt Nam 5-0 Lào
Việt Nam 2-1 Campuchia
Xét về phong độ, tuyển Việt Nam đang có màn trình diễn ấn tượng trong năm 2025 với sáu chiến thắng trong bảy trận gần nhất, đồng thời từng vượt qua Lào 5-0 ở trận lượt đi. Trái lại, đội tuyển Lào trải qua hành trình đầy chật vật khi để thủng lưới tới 14 bàn sau bốn trận tại bảng F và mới chỉ có duy nhất một chiến thắng.
Nhìn rộng ra, trong 14 trận gần nhất Lào chỉ thắng được đúng 1 trận. Đó là chiến thắng 2-1 trước Nepal trên sân nhà hôm 10/6.
Về phần mình, ĐT Việt Nam thắng đến 9/10 trận gần nhất. Thất bại duy nhất của "Những ngôi sao vàng" là kết quả 0-4 trên sân của Malaysia. Tuy nhiên, trận đấu này đội hình của Malaysia có hàng loạt cầu thủ bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) kết luận là gian lận hồ sơ.
🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt
|Đội bóng
|Bàn thắng
|Kinh nghiệm quốc tế (trận)
|Lào
|Damoth - 1
|Phanthavong - 1
|Chanthavixay - 1
|Bounkong - 30
|Siphongphan - 24
|Sangvilay - 23
|Việt Nam
|Văn Vĩ - 3
|Quang Hải - 1
|Tiến Linh - 1
|Quang Hải - 76
|Duy Mạnh - 70
|Tiến Linh - 64
* Ngôi sao nổi bật:
ĐT Lào: Bounphachan Bounkong được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Lào, với tốc độ nổi bật và khả năng đảm nhận tốt các pha chuyển trạng thái. Dẫu vậy, sức ảnh hưởng của anh vẫn phụ thuộc nhiều vào việc tận dụng khoảng trống trong những tình huống phản công.
Tiền đạo Bounphachan Bounkong là niềm hy vọng lớn của ĐT Lào
ĐT Việt Nam: Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son - người hùng của "Những ngôi sao vàng" trong chiến tích vô địch AFF Cup 2024. Anh dính chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, nghỉ thi đấu suốt gần 1 năm nay. Nhưng cũng bởi thế, sự trở lại của Xuân Son lại càng được chờ đợi.
Trong 11 tháng qua, Xuân Son chỉ đá ít phút trong trận giao hữu nội bộ giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Trong đó có liền 9 tháng, cầu thủ 28 tuổi không thi đấu một trận nào. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng ngày mai Xuân Son sẽ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và ghi dấu ấn với tất cả mọi người".
Người hâm mộ đang chờ đợi Xuân Son trở lại sau chấn thương
⚽Phân tích lối chơi
|ĐT Lào
|ĐT Việt Nam
|Điểm mạnh
|
- Có lợi thế sân nhà.
- Khả năng ghi bàn được cải thiện, ghi 3 bàn từ đầu giải.
|
- Tấn công chủ động với nhiều mảng miếng phối hợp.
- Nguyễn Xuân Son đã trở lại sau chấn thương.
|Điểm yếu
|
- Hàng thủ chơi rất tệ trước các đối thủ mạnh hơn.
- Tuyến giữa dễ dàng để đối thủ áp đặt thế trận.
|- Khả năng phòng ngự bị đặt dấu hỏi trong nhiều thời điểm.
🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu
|Kết quả
|Khả năng xảy ra
|ĐT Lào thắng
|5%
|Hòa
|25%
|ĐT Việt Nam thắng
|70%
|
Dự đoán tỷ số: ĐT Lào 1-4 ĐT Việt Nam
Thông tin lực lượng
- ĐT Lào có đầy đủ lực lượng với những gương mặt quen thuộc như Lokphathip, Wenpaserth hay Bounkong. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến hoặc thay đổi cục diện.
- ĐT Việt Nam đón sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sau thời gian điều trị chấn thương. Sự góp mặt của Việt Cường và Gia Bảo giúp HLV Kim Sang Sik sở hữu nhiều phương án chiến thuật hơn, đảm bảo độ sâu đội hình để kiểm soát thế trận và điều chỉnh nhịp độ khi cần.
Đội hình dự kiến
ĐT Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.
ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Bảo Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Việt Cường, Tiến Linh.
