Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên

Sự kiện: Việt Nam - Lào Asian Cup 2027 Nguyễn Tiến Linh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tân binh Khổng Minh Gia Bảo đã có những chia sẻ lần đầu tiên đầy cảm xúc sau khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trung vệ này thừa nhận đã "vừa bất ngờ vừa vui" và tiết lộ câu chuyện thú vị về người báo tin cho mình.

Chiều ngày 16/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Viêng Chăn (Lào), chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà ờ vòng loại Asian Cup 2027 (19h ngày 19/11). Trước khi bước vào buổi tập, tân binh Khổng Minh Gia Bảo đã có những chia sẻ với truyền thông về cảm xúc trong lần đầu cầu thủ của CLB Công an TP.HCM được gọi lên ĐT Việt Nam.

Gia Bảo lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam

Gia Bảo lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam

Nói về cảm xúc khi lần đầu được ăn cơm tuyển, Gia Bảo không giấu được niềm vui của mình: "Cảm xúc của tôi khi nhận được thông tin này là rất bất ngờ nhưng cũng rất vui”. Trung vệ sinh năm 2000 kể lại chi tiết thời điểm mình nhận được tin vui: "Sau trận gặp Đà Nẵng, chúng tôi di chuyển ra sân bay để về TP.HCM. Khi lên xe, anh Tiến Linh có nhắn rằng có người ở VFF hỏi số điện thoại của tôi".

Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của trung vệ này là hoài nghi. "Tôi lúc ấy cứ nghĩ rằng anh Tiến Linh trêu, lừa tôi thôi”, trung vệ của CLB Công an TP.HCM nói. Chỉ đến khi nhận được thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Gia Bảo mới vỡ òa “sung sướng”.

Gọi ngay cho bố mẹ, cảm ơn "người thầy" đặc biệt

Sau khi xác nhận thông tin không bị “lừa” từ một thành viên của liên đoàn, Gia Bảo tiết lộ người đầu tiên mình chia sẻ tin vui chính là gia đình. "Khi biết tin là sự thật, tôi liền báo cho gia đình. Bố mẹ tôi rất vui và cười rất nhiều", tân binh ĐT Việt Nam tâm sự. Để có được vinh dự này, Gia Bảo đặc biệt gửi lời cảm ơn tới HLV Văn Sỹ Sơn, người đã cho anh cơ hội tại CLB Quảng Nam.

Gia Bảo&nbsp;đang chơi hay ở CLB Công an TP.HCM

Gia Bảo đang chơi hay ở CLB Công an TP.HCM

Trung vệ 25 tuổi xem đây là "bệ phóng" quan trọng nhất sự nghiệp. "Trước đó tôi chỉ mới chỉ chơi hạng Nhất thôi. Khi chuyển tới CLB Quảng Nam, thầy Sơn đã trao cơ hội cho tôi chơi bóng ở V-League. Thậm chí, tôi còn được đá chính. Đó là bàn đạp để cho tôi lên đội tuyển ngày hôm nay".

Thần tượng Đình Trọng, dùng "quyết tâm" bù chiều cao

Khi được hỏi về việc là một trong những trung vệ có thể hình không quá cao ở đội tuyển, Gia Bảo thẳng thắn thừa nhận đây là điểm yếu nhưng cầu thủ này vẫn biết cách bù đắp. Trung vệ đang chơi hay ở CLB Công an TP.HCM khẳng định: “Tôi phải gắng mỗi ngày. Trong sân tôi phải quyết tâm thi đấu, bù lại những cái mà mình không có".

Gia Bảo cũng tiết lộ hình mẫu trung vệ mà mình học hỏi ở Việt Nam chính là Trần Đình Trọng. Lý do được cầu thủ này đưa ra: "Tôi thấy anh Đình Trọng cũng không phải là thể hình quá to lớn mà anh ấy vẫn có danh 'săn Tây'. Bởi vậy, tôi rất thần tượng anh ấy”.

Đặt mục tiêu cho lần tập trung này, tân binh ĐT Việt Nam khiêm tốn: "Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ lên đây làm thế nào cố gắng tập luyện thật tốt, thật chăm chỉ... để làm sao có được cơ hội được thể hiện nhiều nhất".

Khi được hỏi về đồng đội Xuân Son, Gia Bảo đánh giá đây là một tiền đạo đẳng cấp của V-League lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 2000 đưa ra nhận xét thẳng thắn về phong độ của Xuân Son sau những buổi tập cùng nhau: "Có thể anh ấy mới quay trở lại nên phong độ chưa được tốt nhất".

Những hình ảnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam chiều ngày 16/11:

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 3

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 4

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 5

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 6

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 7

Tân binh ĐT Việt Nam "đứng hình", tưởng Tiến Linh "lừa" khi được thầy Kim gọi tên - 8

8

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 17:51 PM (GMT+7)
Xuân Son đã giữ lời hứa
Xuân Son đã giữ lời hứa
TPO - Ngày trở lại đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son khẳng định bình phục 100% và sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất. Trong buổi tập chiều...
