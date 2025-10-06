Sốc: UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Sốc: UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League và tạo ra Champions League mới với "một kênh truyền hình riêng theo phong cách Netflix".

Các đài truyền hình hiện tại có thể mất toàn bộ quyền phát sóng các trận đấu sau khi liên đoàn bóng đá châu Âu - UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League, tờ Sun Sports (Anh) tiết lộ thông tin gây sốc. Điều đó sẽ tạo ra một giải đấu Champions League hoàn toàn mới.

Đề án gây sốc

Giải đấu ly khai Super League đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới tức giận sau khi vào tháng 4-2021, 12 CLB lớn tuyên bố sẽ đăng ký tham gia giải đấu. Điều này buộc 6 CLB lớn của Anh tham gia đề án Super League phải xin lỗi và rút lui khỏi giải. Ý tưởng về Super League vẫn tồn tại mặc dù chỉ còn lại Real Madrid là thành viên cuối cùng.

Và các báo cáo mới nhất cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra giữa UEFA và những người đứng đầu đề án Super League trước năm 2027. Đây là một năm quan trọng vì đó là thời điểm bản quyền truyền hình Champions League hiện tại hết hạn.

Điều này có nghĩa là thể thức thi đấu tại Champions League có thể được thay đổi một lần nữa thành sự kết hợp giữa phiên bản hiện tại và Super League. Nhà báo Arancha Rodríguez tuyên bố rằng giải Champions League mới sau sáp nhập sẽ giữ lại vòng bảng và vòng knock-out.

UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League. ẢNH: EPA

UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League. ẢNH: EPA

Ngoài ra, cũng có một số thay đổi được thực hiện, đặc biệt là ở giai đoạn đầu giải đấu. Theo đó, 36 đội sẽ được chia thành hai bảng. Bảng thứ nhất bao gồm 18 đội mạnh nhất châu Âu theo bảng xếp hạng UEFA. Bảng thứ hai sẽ là 18 đội còn lại. Mỗi đội vẫn sẽ chơi tám trận ở vòng bảng nhưng chỉ với các đội trong cùng bảng.

Vòng loại Champions League mới vẫn sẽ giữ nguyên, dựa trên thành tích của đội ở giải trong nước và điểm hệ số của UEFA. Tám đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, quá trình phân loại cho các đội khác vào vòng knock-out vẫn đang được thảo luận.

UEFA và Super League sau sáp nhập sẽ trông như thế nào?

UEFA vẫn sẽ nắm quyền điều hành giải đấu và giữ nguyên tên gọi Champions League. Thay đổi lớn sẽ chỉ diễn ra ngoài sân cỏ với kế hoạch ra mắt "một đài truyền hình theo phong cách Netflix". Theo đó, UEFA sẽ lập đài truyền hình riêng do mình sở hữu.

Điều này có nghĩa là bản quyền truyền hình sẽ không được bán cho các đài truyền hình và việc phát sóng các trận đấu sẽ vẫn thuộc về UEFA trên nền tảng riêng của họ. Báo cáo khẳng định rằng mục tiêu là làm cho "sản phẩm có giá rẻ hơn". Điều này cho thấy việc loại bỏ các đài truyền hình có thể giúp giá vé giảm hoặc thậm chí miễn phí đối với một số trận đấu mà UEFA kiếm được từ doanh thu quảng cáo.

Video bóng đá nữ Aston Villa - MU: Đại thắng 4 sao, đua vô địch hấp dẫn (Super League)
Video bóng đá nữ Aston Villa - MU: Đại thắng 4 sao, đua vô địch hấp dẫn (Super League)

Nữ MU đã có chuyến hành quân cực kỳ thành công, dù phải làm khách trên sân của nữ Aston Villa. Trận đấu diễn ra với nhiều điểm nhấn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHẠM QUANG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 12:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN