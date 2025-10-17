Chelsea nhận tin sốc: "Nhạc trưởng" Palmer nghỉ hết tháng 11, bỏ lỡ 10 trận đấu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Chelsea nhận tin sốc: "Nhạc trưởng" Palmer nghỉ hết tháng 11, bỏ lỡ 10 trận đấu

Chelsea Cup C1 - Champions League 2025/26 Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chelsea đang ôm mộng đua vô địch Ngoại hạng Anh. Thật không may, đội bóng Tây London lại tiếp tục thiếu vắng ngôi sao quan trọng Cole Palmer.

   

⚽ Palmer tái phát chấn thương háng, nghỉ dài hạn

HLV Enzo Maresca xác nhận tiền đạo Cole Palmer sẽ phải ngồi ngoài thêm 6 tuần do chấn thương háng. Ngôi sao người Anh đã vắng mặt từ tháng 9 và dự kiến ban đầu sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế tháng 10, song quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn dự kiến.

Palmer báo tin dữ cho Chelsea

Palmer báo tin dữ cho Chelsea

Cầu thủ 23 tuổi dính chấn thương khi khởi động trước trận gặp West Ham hồi tháng 8 và bị tái phát trong trận thua Manchester United. Từ đầu mùa, Palmer mới ra sân 4 lần trên mọi đấu trường.

“Tôi đã sai. Thật không may, Cole phải nghỉ thêm khoảng 6 tuần nữa. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cậu ấy hết mức, và điều quan trọng nhất là khi trở lại, Palmer phải đạt thể trạng tốt nhất”, Maresca chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest cuối tuần này (

🩺 Chelsea khốn đốn vì danh sách chấn thương dài dằng dặc

Trong lúc Palmer điều trị, Chelsea lại đang trải qua khởi đầu chật vật: chỉ giành được 11 điểm sau 7 vòng Premier League, cùng 1 trận thắng - 1 trận thua ở Champions League. Dù vừa đánh bại Liverpool trước đợt FIFA Days tháng 10, đội bóng áo xanh Tây London sẽ tiếp tục mất đi trụ cột quan trọng ở giai đoạn dày đặc sắp tới.

HLV Maresca thừa nhận đội ngũ y tế đang gặp khó: “Chúng tôi đã hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bác sĩ không phải là pháp sư. Chúng tôi hy vọng 6 tuần là đủ, nhưng sẽ phải theo dõi từng tuần một. Dù vậy, Palmer trông rất khỏe mạnh và đang hồi phục tốt”.

Vắng Palmer sẽ là thiệt thòi lớn với Chelsea

Vắng Palmer sẽ là thiệt thòi lớn với Chelsea

🚨 Loạt trụ cột khác cũng “lên bảng đếm số”

Không chỉ Palmer, danh sách chấn thương của Chelsea còn nối dài với Benoit Badiashile, Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Joao Pedro.

“Thật không may, Benoit Badiashile sẽ phải nghỉ đến tháng 12 vì chấn thương cơ. Cậu ấy đang chơi rất tốt và chúng tôi sẽ phải chờ. Moises Caicede, Enzo Fernandez và Joao Pedro đều chưa thể tập luyện, còn Levi Colwill và Liam Delap vẫn vắng mặt. Riêng Reece James đã hoàn toàn bình phục” - HLV Maresca cập nhật.

Trước đợt FIFA Days tháng 11, Chelsea sẽ lần lượt đối đầu Nottingham Forest, Sunderland, Tottenham và Wolves ở giải Ngoại hạng Anh. HLV Maresca kỳ vọng đội bóng có thể trụ vững qua giai đoạn khó khăn này, trước khi chào đón sự trở lại của Palmer – “mảnh ghép vàng” trong hành trình hồi sinh của "The Blues".

Các trận Cole Palmer có thể vắng

18/10: Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh

22/10: Ajax ở Champions League

25/10: Sunderland ở Ngoại hạng Anh

29/10: Wolves ở League Cup

1/11: Tottenham ở Ngoại hạng Anh

5/11: Qarabag ở Champions League

8/11: Wolves ở Ngoại hạng Anh

22/11: Burnley ở Ngoại hạng Anh

25/11: Barcelona ở Champions League

30/11: Arsenal ở Ngoại hạng Anh

17/10/2025 20:12 PM (GMT+7)
