Chelsea nhận tin sốc: "Nhạc trưởng" Palmer nghỉ hết tháng 11, bỏ lỡ 10 trận đấu

⚽ Palmer tái phát chấn thương háng, nghỉ dài hạn

HLV Enzo Maresca xác nhận tiền đạo Cole Palmer sẽ phải ngồi ngoài thêm 6 tuần do chấn thương háng. Ngôi sao người Anh đã vắng mặt từ tháng 9 và dự kiến ban đầu sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế tháng 10, song quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn dự kiến.

Palmer báo tin dữ cho Chelsea

Cầu thủ 23 tuổi dính chấn thương khi khởi động trước trận gặp West Ham hồi tháng 8 và bị tái phát trong trận thua Manchester United. Từ đầu mùa, Palmer mới ra sân 4 lần trên mọi đấu trường.

“Tôi đã sai. Thật không may, Cole phải nghỉ thêm khoảng 6 tuần nữa. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cậu ấy hết mức, và điều quan trọng nhất là khi trở lại, Palmer phải đạt thể trạng tốt nhất”, Maresca chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest cuối tuần này (

🩺 Chelsea khốn đốn vì danh sách chấn thương dài dằng dặc

Trong lúc Palmer điều trị, Chelsea lại đang trải qua khởi đầu chật vật: chỉ giành được 11 điểm sau 7 vòng Premier League, cùng 1 trận thắng - 1 trận thua ở Champions League. Dù vừa đánh bại Liverpool trước đợt FIFA Days tháng 10, đội bóng áo xanh Tây London sẽ tiếp tục mất đi trụ cột quan trọng ở giai đoạn dày đặc sắp tới.

HLV Maresca thừa nhận đội ngũ y tế đang gặp khó: “Chúng tôi đã hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bác sĩ không phải là pháp sư. Chúng tôi hy vọng 6 tuần là đủ, nhưng sẽ phải theo dõi từng tuần một. Dù vậy, Palmer trông rất khỏe mạnh và đang hồi phục tốt”.

Vắng Palmer sẽ là thiệt thòi lớn với Chelsea

🚨 Loạt trụ cột khác cũng “lên bảng đếm số”

Không chỉ Palmer, danh sách chấn thương của Chelsea còn nối dài với Benoit Badiashile, Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Joao Pedro.

“Thật không may, Benoit Badiashile sẽ phải nghỉ đến tháng 12 vì chấn thương cơ. Cậu ấy đang chơi rất tốt và chúng tôi sẽ phải chờ. Moises Caicede, Enzo Fernandez và Joao Pedro đều chưa thể tập luyện, còn Levi Colwill và Liam Delap vẫn vắng mặt. Riêng Reece James đã hoàn toàn bình phục” - HLV Maresca cập nhật.

Trước đợt FIFA Days tháng 11, Chelsea sẽ lần lượt đối đầu Nottingham Forest, Sunderland, Tottenham và Wolves ở giải Ngoại hạng Anh. HLV Maresca kỳ vọng đội bóng có thể trụ vững qua giai đoạn khó khăn này, trước khi chào đón sự trở lại của Palmer – “mảnh ghép vàng” trong hành trình hồi sinh của "The Blues".