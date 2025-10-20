Dự đoán tỷ số Cúp C1: Real Madrid thư hùng Juventus, ông lớn gặp thách thức

Barcelona & miếng mồi ngon mang tên Olympiacos

Barcelona vừa chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Girona cuối tuần qua. Kết quả này giúp thầy trò Hansi Flick thêm phần tự tin trước khi trở lại đấu trường châu lục.

Lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Dù từng để thua sát nút trước đương kim vô địch PSG ở trận sân nhà gần nhất tại Champions League, đội bóng xứ Catalunya có thể yên tâm phần nào bởi họ chưa bao giờ thua hai trận sân nhà liên tiếp trong cùng một vòng bảng hoặc giai đoạn đấu bảng tại cúp châu Âu.

Với chỉ hai thất bại trong 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng (thắng 8, hòa 3), Barcelona có lý do để tin rằng họ sẽ sớm lấy lại phong độ từng giúp đội bóng bất bại tám trận liền (thắng 7, hòa 1) trước khi gục ngã dưới tay PSG.

Trong khi đó, Olympiacos vẫn chưa ghi nổi bàn nào tại vòng bảng mùa này. Họ sẽ phải đối mặt với thử thách gần như bất khả thi: trở thành đội bóng Hy Lạp đầu tiên giành chiến thắng trên đất Tây Ban Nha (hòa 4, thua 17). Một thất bại có cách biệt lớn là điều có thể dự báo cho Olympiacos. Siêu máy tính Opta dự đoán, Barca sẽ thắng đậm 4-1.

Arsenal mơ nối dài mạch thắng khi tiếp Atletico

Atletico Madrid vẫn chưa có được chiến thắng sân khách nào trong mùa giải 2025/26. Thử thách lần này của thầy trò Diego Simeone được xem là một trong những chuyến hành quân khó khăn nhất châu Âu: làm khách trên sân của Arsenal tại UEFA Champions League.

Arsenal đang có phong độ ấn tượng

Arsenal bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin cao độ sau chiến thắng thứ ba liên tiếp mà không để thủng lưới vào cuối tuần qua. Đáng chú ý, “Pháo thủ” thậm chí không phải đối mặt với bất kỳ cú sút trúng đích nào trong hai trận gần nhất ở giải quốc nội.

Sau hai lượt trận tại Champions League, Arsenal là một trong hai đội hiếm hoi vẫn chưa để lọt lưới (thắng cả 2). Sức mạnh phòng ngự của họ càng trở nên ấn tượng hơn trên sân nhà Emirates, nơi họ đang sở hữu chuỗi sáu trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 1), trong đó toàn bộ các chiến thắng đều là giữ sạch lưới.

Với phong độ đó, đội bóng của HLV Mikel Arteta được kỳ vọng sẽ kéo dài mạch ấn tượng, nhất là khi họ đang nắm giữ kỷ lục: thắng liền sáu trận trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha trong lịch sử Champions League. Tỷ số của trận đấu theo dự đoán của siêu máy tính Opta là 2-0.

Man City quyết thắng trên đất Tây Ban Nha

Nhà vô địch mùa giải 2022/23 Man City sẽ đối đầu Villarreal ở lượt trận thứ ba vòng bảng, trong nỗ lực cải thiện thành tích không mấy ấn tượng trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Man City đang có phong độ rất cao

Man City có màn chạy đà hoàn hảo cho loạt trận giữa tuần khi dễ dàng hạ Everton 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch Premier League. Chiến thắng này giúp “The Citizens” nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số tám (thắng 6, hòa 2), với hai trận gần nhất đều giữ sạch lưới.

Ngược lại, Villarreal khởi đầu tích cực tại La Liga khi cầm hòa Real Betis 2-2 vào tối thứ Bảy, dù sớm dẫn trước 2-0 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa đầy tiếc nuối. “Tàu ngầm vàng” vẫn giữ được vị trí trong top 4 của giải VĐQG Tây Ban Nha, song phong độ gần đây đang chững lại khi họ chưa thắng trận nào tại vòng bảng Champions League mùa này (hòa 1, thua 1).

Với những dữ liệu kể trên, khả năng Man City rời "xứ Đấu bò" với 3 điểm trọn vẹn tương đối sáng sủa, và siêu máy tính Opta tin rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ giành chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc.

PSG vượt ải Leverkusen?

Bayer Leverkusen là một trong ba đội hiếm hoi hòa cả hai trận mở màn tại UEFA Champions League mùa này. Trong khi đó, PSG lại nằm trong nhóm sáu đội toàn thắng cả hai lượt đầu và đây là minh chứng cho phong độ ổn định và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Vấn đề ở chỗ, PSG lại đang có dấu hiệu chững lại sau chiến thắng 2-1 trên sân của Barcelona ở lượt trận thứ hai. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã hòa cả hai trận gần nhất tại Ligue 1, khiến người hâm mộ phần nào lo lắng.

Dẫu vậy, ở đấu trường Champions League, họ vẫn là một thế lực thực thụ với 12 chiến thắng trong 14 trận gần nhất (thua 2), bao gồm chuỗi 5 trận thắng liên tiếp hiện tại. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn trên đất Đức, PSG sẽ san bằng kỷ lục mạch thắng dài nhất trong lịch sử dự Champions League/European Cup của họ. Theo siêu máy tính Opta, PSG có thể thu về chiến thắng tối thiểu để đạt hiệu quả tối đa.

Real Madrid - Juventus: Cuộc thư hùng đỉnh cao châu Âu

Hai trong số những đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2025/26. Real Madrid có màn chạy đà hoàn hảo cho trận đấu quan trọng này nhờ chiến thắng tối thiểu trên sân của Getafe. Lúc này thầy trò HLV Xabi Alonso đã thay thế Barcelona, chiếm ngôi đầu La Liga.

Real Madrid - Juventus là trận cầu tâm điểm ở lượt đấu này

Ngược lại, Juventus thua đau 0-2 trên sân của Como cuối tuần trước. "Bà đầm già thành Turin" hiện xếp thứ 7 ở Serie A, thành tích đủ để phản ánh thực lực của đoàn quân dưới quyền HLV Igor Tudor. Hành quân đến Bernabeu trong bối cảnh hiện tại rõ ràng không lý tưởng với Juventus.

Đã thế ở mặt trận Champions League, bộ mặt thể hiện của hai đội cũng hoàn toàn khác nhau. Trong khi Real Madrid toàn thắng từ đầu giải, thì Juventus chỉ giành được những kết quả hòa. Hàng thủ Juventus đã thủng lưới đến 6 lần trong 2 trận đã qua, kém mỗi đội cuối bảng Kairat Almaty (9 bàn thua). Thế nên, siêu máy tính Opta tin rằng 3 điểm sẽ ở lại Bernabeu và Real Madrid hạ đẹp Juventus 2-1.

Liverpool thoát khủng hoảng hay lún sâu?

Liverpool đã thua trận thứ tư liên tiếp sau kết quả đầy thất vọng 1-2 trong cuộc tiếp đón MU ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Rất lâu rồi "Lữ đoàn đỏ" mới thua liền 4 trận ở tất cả các đấu trường. Rõ ràng cuộc khủng hoảng của Liverpool là điều dễ nhận thấy.

Nhân sự chắc chắn không phải vấn đề khi nhìn vào lực lượng mà HLV Arne Slot đang có trong tay. Có vẻ niềm tin là điều các cầu thủ Liverpool đang thiếu. Ngoài ra, sự dịch chuyển trong lối chơi của HLV Slot cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả của đội bóng.

Trong bối cảnh hiện tại, việc phải làm khách trên sân một đội bóng Đức như Eintracht Frankfurt tiềm ẩn nhiều rủi ro. Siêu máy tính Opta dự đoán, Liverpool chỉ có thể rời nước Đức với 1 điểm, sau khi hòa 1-1 tương đối nhạt nhòa.

Dự đoán tỷ số lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2025/26