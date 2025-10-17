So kè Mbappe - Haaland - Kane, 59 bàn thắng: Ai là "sát thủ" lợi hại nhất?

Mbappe - Haaland và Kane sớm tách tốp

Mùa này chứng kiến những màn trình diễn đáng kinh ngạc của các tiền đạo hàng đầu châu Âu. Một chân sút đang thăng hoa, ghi hơn 1 bàn mỗi trận, lập công ở hầu hết các trận đấu, dẫn dắt câu lạc bộ đến gần chức vô địch và đưa đội tuyển quốc gia tiến sát vòng chung kết World Cup, thông thường đây đã là khởi đầu ấn tượng. Nhưng mùa giải này, mô tả trên không chỉ đúng với một, mà là ba tiền đạo hàng đầu châu Âu.

Haaland, Harry Kane và Mbappe đều đang có phong độ không thể cưỡng lại

Mbappe đã có 17 bàn sau 13 trận cho Real Madrid và ĐT Pháp, nhưng anh chỉ là tiền đạo thứ ba châu Âu về hiệu suất ghi bàn. Harry Kane ghi 21 bàn sau 13 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh. Tương tự, Haaland cũng có 21 pha lập công sau 12 trận cho Man City và Na Uy.

Mùa giải mới chỉ khởi đầu, nhưng cuộc đua “Chiếc giày vàng châu Âu” dường như đã trở thành màn so kè 3 người. Và chỉ khoảng một nửa số bàn thắng của họ đến từ các giải quốc nội. Ba cái tên này hiện vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của châu Âu.

Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng vàng, mới chỉ ra sân 5 trận mùa này do chấn thương. Alexander Isak chưa tìm lại phong độ cao nhất trong màu áo Liverpool sau khi bỏ lỡ đầu mùa tại Newcastle. Robert Lewandowski thậm chí có nhiều lần vào sân từ ghế dự bị hơn là đá chính cho Barcelona. Ngay cả Viktor Gyokeres cũng chưa thể bắt kịp nhịp độ khi chuyển sang chơi ở giải quốc nội đẳng cấp cao hơn cùng Arsenal.

So sánh ba “sát thủ”

Mùa này, Haaland và Harry Kane đều đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao, trung bình một bàn mỗi 47 phút. Trong khi đó, Mbappe trung bình một bàn mỗi 67 phút.

Về mặt kiến tạo, Mbappe dẫn đầu với 4 pha kiến tạo, còn Haaland và Kane mỗi người cùng có 3 đường chuyền thành bàn.

So sánh lối chơi tổng thể, số liệu cho thấy Kane và Mbappe tham gia nhiều hơn Haaland.

Mbappe chạm bóng 772 lần, nhiều hơn tổng số lần chạm bóng của Kane (481) và Haaland (257) cộng lại. Tỷ lệ chạm bóng của Haaland trong vòng cấm địa cũng cao hơn nhiều so với hai người còn lại.

Tiền đạo người Na Uy chỉ tạo ra 6 cơ hội cho đồng đội, trong khi Mbappe là 38 và Kane là 28.

Mbappe Kane Haaland Trận 13 13 12 Bàn thắng 17 21 21 Số phút mỗi bàn 67 47 47 Tổng cú sút 77 53 54 Sút trúng đích 33 36 31 Chạm bóng 772 481 257 Kiến tạo 4 3 3 Tạo cơ hội 38 28 6 Qua người thành công 43 12 6 Thắng tranh chấp trên không 3 12 25 Đường chuyền chính xác 456 248 97

So sánh Mbappe, Haaland và Kane ở CLB và ĐTQG mùa 2025/26

Câu chuyện cũng tương tự khi so sánh số đường chuyền chính xác giữa ba người, Haaland (97), Mbappe (456), Kane (248).

Đổi lại, Haaland với thân hình hộ pháp cho thấy sự vượt trội về số lần thắng trong các pha không chiến (25), trong khi Kane là 12 và Mbappe chỉ là 3.

Về hiệu suất dứt điểm, Kane là “sát thủ” hiệu quả nhất với 40% trong 53 cú sút, Haaland theo sát với 39% trong 54 cú sút, còn Mbappe chỉ có 22% trong 77 cú sút.

Trong màu áo CLB, Kane là người ghi bàn nhiều nhất mùa này với 18 pha lập công cho Bayern Munich. Anh còn đóng góp thêm 3 bàn cho tuyển Anh, trong khi Haaland có 9 bàn cho Na Uy và Mbappe có 3 bàn cho tuyển Pháp.

Chuyên gia chọn ai xuất sắc nhất?

Với 3 tiền đạo đang có phong độ cao như hiện nay, quan điểm về “người giỏi nhất” chắc chắn sẽ rất chia rẽ.

Pat Nevin, cựu tiền vệ cánh từng khoác áo Chelsea và Everton, hiện là bình luận viên của BBC Sport, nhận xét: “Tại Anh, người ta ngưỡng mộ Harry Kane và những cầu thủ khác, nhưng Haaland cũng nên được coi là một trong những ngôi sao vĩ đại của bóng đá thế giới. Có thể ở Anh người ta chưa nhìn nhận như vậy, nhưng thực tế là vậy.

Khi bạn xem một trận đấu và Haaland đang ở đỉnh cao phong độ, ánh mắt luôn bị cuốn về cậu ấy. Có cảm giác trên sân chỉ có 21 cầu thủ và Haaland. Nếu bạn xem Harry Kane tại Bayern Munich, một trong những đội hàng đầu thế giới, bạn sẽ thấy Kane và 10 người còn lại. Cậu ấy là thế lực thực sự. Và không chỉ ở Bundesliga, tôi đang nói đến Champions League. Kane thật sự là một gã khổng lồ”.

Trong khi đó, nhà báo bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague đánh giá Mbappe và ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona mới là hai cầu thủ xuất sắc nhất ở mọi vị trí trên thế giới hiện tại.