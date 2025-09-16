Dự đoán tỷ số Cúp C1: Arsenal hướng tới kỷ lục, Real Madrid tiếp đà thăng hoa

🔫Athletic Bilbao - Arsenal: 23h45, 16/9, "Pháo thủ" hướng tới cột mốc lịch sử

Cơn khát danh hiệu châu Âu vẫn tiếp tục ám ảnh Arsenal, đội bóng chưa một lần bước lên đỉnh lục địa kể từ chức vô địch Cúp C2 châu Âu 1994. Tuy nhiên, giờ đây có cảm giác rõ rệt rằng đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang là ứng cử viên thực sự cho ngôi vương Champions League.

Kể từ khi trở lại Champions League, Arsenal liên tục cho thấy đà thăng tiến mạnh mẽ

Sau khi chấm dứt 7 năm vắng bóng ở sân chơi số 1 châu Âu cấp CLB, Arsenal đã tiến đến tứ kết mùa giải 2023/24. Mùa trước, “Pháo thủ” lọt vào bán kết, nơi họ tạo ra nhiều khó khăn hơn hẳn cho nhà vô địch cuối cùng PSG so với Inter Milan ở trận chung kết.

Bước vào chiến dịch mới với hơn 250 triệu bảng đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Arsenal nuôi tham vọng hiện thực về cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Ở Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London đã giành được 9 điểm sau 4 vòng đầu tiên.

Dù thiếu vắng Bukayo Saka, William Saliba, Kai Havertz và mới nhất là Martin Odegaard vì chấn thương vai, Arsenal vẫn dễ dàng đè bẹp Nottingham Forest 3-0 cuối tuần qua nhờ cú đúp của Martin Zubimendi và bàn thắng thứ 3 trong 4 trận của Viktor Gyokeres.

Đáng chú ý, nếu đánh bại Athletic Bilbao, Arsenal sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/European Cup thắng 6 trận liên tiếp trước các đại diện Tây Ban Nha, sau khi từng hạ gục Real Madrid (2 lần), Sevilla (2 lần) và Girona kể từ năm 2023.

Bên kia chiến tuyến, Athletic Bilbao mới chỉ có lần thứ ba góp mặt tại vòng bảng Champions League kể từ khi giải đấu đổi tên năm 1992. Trong hai lần dự giải trước đó (1998/99 và 2014/15), Athletic Bilbao đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Nỗi đau còn nối dài khi họ thua đậm MU 1-7 sau hai lượt trận bán kết Europa League mùa trước.

Sự hưng phấn của Athletic Bilbao từ ba trận toàn thắng đầu mùa tại La Liga trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis đã bị chặn đứng bởi trận thua sốc 0-1 trên sân nhà trước Alaves cuối tuần qua.

Đây sẽ là lần đầu tiên Arsenal chạm trán Athletic Bilbao ở một giải đấu chính thức. Dù vậy, hai đội từng gặp nhau tại Emirates Cup mùa hè vừa qua, nơi “Pháo thủ” dễ dàng thắng 3-0 để giữ lại chiếc cúp giao hữu.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli Dự đoán tỷ số: Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

🔥Real Madrid - Marseille: 2h, 17/9, “Kền kền trắng” tiếp đà thăng hoa

Sau khi dừng bước ở bán kết FIFA Club World Cup, Real Madrid nhanh chóng lấy lại tinh thần để khởi đầu hoàn hảo tại La Liga dưới triều đại của HLV Xabi Alonso.

Real Madrid đang có phong độ ấn tượng

“Kền kền trắng” bước vào trận ra quân Champions League với khí thế hừng hực sau khi lần lượt hạ Osasuna, Real Oviedo và Mallorca. Mới nhất, vào cuối tuần qua, Real Madrid tiếp tục chứng minh bản lĩnh trong chuyến làm khách trước Real Sociedad, dù phải chơi hơn một giờ đồng hồ với 10 người vì chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Dean Huijsen.

Trong thế khó, Kylian Mbappe và Arda Guler vẫn thay nhau lập công, trước khi Mikel Oyarzabal rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Alonso vẫn đứng vững để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, trở thành đội duy nhất toàn thắng tại La Liga từ đầu mùa.

Giờ đây, Real Madrid hướng sự tập trung sang Champions League, nơi họ quyết tâm cải thiện thành tích so với vòng bảng mùa trước, khi chỉ đứng thứ 11 với 5 trận thắng và 3 thất bại. Đáng chú ý, Real Madrid đã toàn thắng cả 4 lần đối đầu với Marseille trong quá khứ, ghi tối thiểu 3 bàn ở 3/4 trận đó.

Về phía Marseille, đội bóng thành phố cảng nước Pháp trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2022/23 nhờ vị trí á quân Ligue 1 mùa trước. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Roberto De Zerbi không chỉ là góp mặt, mà còn là giành vé vào vòng knock-out, điều họ chưa làm được kể từ mùa 2011/12 (tứ kết).

Phong độ đầu mùa của Marseille khá thất thường, toàn thắng 2 trận sân nhà nhưng lại thua cả 2 trận sân khách. Cuối tuần qua, đội bóng thành phố cảng nước Pháp đã giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Lorient, trong đó Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Angel Gomes và Nayef Aguerd đều ghi bàn.

Dẫu vậy, thử thách tại Bernabeu là cực lớn. Marseille chưa từng thắng Real Madrid trong lịch sử, và các đại diện Pháp cũng chưa bao giờ đánh bại “Kền kền trắng” trên sân khách ở Champions League/Cúp C1 (hòa 4, thua 11).