Tỷ lệ vô địch Cúp C1: Liverpool - Barcelona dẫn đầu, Arsenal - Real Madrid bám đuổi

🔴Liverpool: tỷ lệ 6/1 (đặt 1 ăn 6)

Mùa trước, Liverpool chỉ thua đúng một trận ở vòng bảng Champions League nhưng vẫn phải dừng bước ngay từ vòng 1/8. “Lữ đoàn đỏ” đã để thua nhà vô địch sau đó là PSG, sau loạt sút luân lưu ngay tại Anfield.

Liverpool và Barcelona được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Cúp C1 mùa này

Đoàn quân của HLV Arne Slot dẫn đầu giai đoạn vòng bảng Cúp C1 và việc sớm bị loại có phần giúp họ giành chiến thắng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Mùa hè vừa qua, Liverpool đã mạnh tay chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng với tham vọng chinh phục mọi danh hiệu. Bên cạnh đó, lá thăm cũng mang lại sự thuận lợi cho “Lữ đoàn đỏ” khi họ chỉ gặp khó thực sự ở trận đấu duyên nợ với Real Madrid của người cũ Trent Alexander Arnold.

🟣Barcelona: tỷ lệ 6/1 (đặt 1 ăn 6)

Barcelona sánh ngang Liverpool ở nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này, sau khi trình diễn thứ tấn công rực lửa ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu mùa trước.

Mùa trước, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã phải dừng bước đầy tiếc nuối với tổng tỷ số 6-7 trước Inter Milan ở bán kết. Hai đội tạo nên một trong những cặp đấu kịch tính bậc nhất lịch sử Champions League nhiều năm trở lại đây.

Mùa này, Barcelona sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng gờm ngay từ vòng bảng, nhưng nếu vượt qua, việc họ tiến sâu thêm lần nữa cũng không phải điều bất ngờ.

🏆PSG: tỷ lệ 13/2 (đặt 2 ăn 13)

PSG chỉ xếp ngay sau nhóm ứng viên số một khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League mà họ đã giành được mùa trước một cách ấn tượng.

ĐKVĐ PSG đối mặt với hành trình được dự đoán khó khăn

Đội bóng thủ đô nước Pháp từng gặp khó ở vòng bảng và phải đi đường vòng qua vòng play-off, nhưng sau đó càng đá càng hay. Họ lần lượt hạ gục ba đại diện nước Anh là Liverpool, Aston Villa và Arsenal trước khi vùi dập Inter Milan 5-0 trong trận chung kết để lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Dù vừa bị Chelsea “dạy cho một bài học” ở chung kết FIFA Club World Cup, PSG vẫn được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở sân chơi danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Tuy nhiên, lá thăm đưa họ rơi vào lịch thi đấu “tử thần” khi phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Newcastle và Tottenham.

🔫Arsenal: tỷ lệ 7/1 (đặt 1 ăn 7)

Người hâm mộ Arsenal đang khát khao danh hiệu, và HLV Mikel Arteta cũng hiểu được áp lực đè nặng lên vai ông sau khi đã chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Mùa trước, “Pháo thủ” từng loại Real Madrid ở tứ kết Cúp C1 với hai chiến thắng thuyết phục, nhưng rồi lại bị PSG đánh bại ở cả hai lượt trận bán kết.

Bước vào mùa giải mới, Arsenal được đánh giá cao hơn nhờ sự bổ sung trung phong đích thực Viktor Gyokeres cùng hơn 300 triệu bảng đầu tư cho toàn đội hình. Đây là cơ sở để đội bóng chủ sân Emirates kỳ vọng có thể đi xa hơn ở Champions League mùa này.

👑Real Madrid: tỷ lệ 8/1 (đặt 1 ăn 8)

Việc Real Madrid bị xếp sau tới 4 đội trong bảng tỷ lệ cược vô địch Champions League phần nào cho thấy vị thế hiện tại của họ. Dù vậy, “ông vua châu Âu” với 15 lần vô địch vẫn sở hữu hàng công đáng mơ ước, tuyến giữa đẳng cấp và đặc biệt là đã chiêu mộ thành công mục tiêu số một nơi hàng thủ là Trent Alexander Arnold chỉ với 10 triệu bảng.

Khởi đầu tại La Liga với 3 chiến thắng sau 3 trận cũng là bước chạy đà ấn tượng cho HLV Xabi Alonso. Lá thăm vòng bảng cũng khá thuận lợi khi “Kền kền trắng” chỉ gặp khó khăn thực sự ở hai trận đấu với Liverpool và Man City, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không được phép chủ quan nếu muốn tránh phải đá play-off thêm lần nữa.

⚽Man City: tỷ lệ 9/1 (đặt 1 ăn 9)

Man City khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng ấn tượng. Tuy nhiên, kể từ đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola gây thất vọng với 2 thất bại liên tiếp. Phong độ phập phù khiến người ta hoài nghi về khả năng cạnh tranh chức vô địch quốc nội của đội chủ sân Etihad, chứ chưa nói tới việc chinh phục châu Âu.

Việc có tới 5 đội được nhà cái xếp cửa trên cho thấy Man City không còn là ứng viên sáng giá, nhưng tỷ lệ 9/1 lại trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai tin rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ sớm tìm lại sự ổn định sau một mùa giải thảm họa.

Mùa trước, Man City chật vật ở vòng bảng rồi bị Real Madrid loại ở vòng play-off. Rõ ràng, đội chủ sân Etihad sẽ muốn tránh kịch bản đáng quên đó lặp lại.

🐯Bayern Munich: tỷ lệ 12/1 (đặt 1 ăn 12)

Mức cược cao hơn nhiều so với thường lệ, phản ánh sự sa sút tiềm tàng của Bundesliga khi hàng loạt ngôi sao lớn rời giải đấu cao nhất nước Đức. Bayern Munich dừng bước trước Inter Milan ở tứ kết mùa trước và giờ vẫn còn là dấu hỏi về sức mạnh thực sự.

🔵Chelsea: tỷ lệ 12/1 (đặt 1 ăn 12)

Đương kim vô địch thế giới hướng tới việc tái chiếm ngai vàng châu Âu sau những mùa giải không ổn định. “The Blues” tiếp tục chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng để tiến xa đến chức vô địch có thể vẫn là nhiệm vụ quá sức với đoàn quân của HLV Enzo Maresca vào thời điểm này.