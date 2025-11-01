"Búp bê" Sharapova giải nghệ vẫn giàu nứt đố đổ vách, nắm khối tài sản 4700 tỷ đồng

Khối tài sản khổng lồ của Sharapova

Sharapova nhanh chóng nổi danh khi vô địch Wimbledon năm 2004 ở tuổi 17. Sau đó, cô giành thêm nhiều vinh quang khác trước khi giải nghệ.

Số tiền thưởng mà Sharapova giành được trong sự nghiệp rất lớn, nhưng điều quan trọng là cựu tay vợt người Nga không để tiền nằm im một chỗ. Cô sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để tới hiện tại, người đẹp sinh năm 1987 sở hữu tài sản có giá trị ước tính 180 triệu USD (khoảng 4736 tỷ đồng).

Sharapova kiếm tiền rất giỏi

Con số này đưa Sharapova vào danh sách các nữ vận động viên giàu nhất mọi thời đại. Phần lớn tài sản của cô đến từ các hoạt động ngoài sân đấu, nhờ các hợp đồng quảng cáo thông minh, dự án kinh doanh và đầu tư.

Trong thời kỳ còn thi đấu, cô kiếm được 38,8 triệu USD tiền thưởng, trở thành một trong những tay vợt được trả nhiều tiền nhất thế giới. Trong khi đó, khả năng kinh doanh và xây dựng thương hiệu giúp cô thu về hơn 300 triệu USD trong sự nghiệp.

Sharapova từng ký các hợp đồng trị giá hàng triệu USD với các thương hiệu lớn. Riêng hợp đồng với 1 hãng thể thao danh tiếng mang về cho cô 70 triệu USD, bao gồm quảng cáo dòng sản phẩm thời trang và trang phục thi đấu.

Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi

Năm 2012, Maria ra mắt "Sugarpova", dòng kẹo cao cấp phản ánh cá tính mạnh mẽ của cô. Dù ban đầu sản phẩm bị nghi ngờ, dự án này cuối cùng trở thành thành công bất ngờ.

Đến năm 2020, "Sugarpova" có mặt tại hơn 30 quốc gia. Sharapova đầu tư 500.000 USD vốn cá nhân để khởi nghiệp và thương hiệu này đã mang về hàng triệu USD doanh thu.

Năm 2019, Sharapova sở hữu hoàn toàn cổ phần "Sugarpova", thể hiện niềm tin vào tương lai thương hiệu. Hiện nay, đây không còn là dự án phụ, mà là trụ cột quan trọng trong khối tài sản của cô.

Sharapova còn sở hữu bất động sản tại Los Angeles, trong đó có biệt thự tối giản tại Manhattan Beach. Cô đầu tư vào nhiều ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và công nghệ. Mỹ nhân người Nga là thành viên cộng đồng nhà đầu tư Thung lũng Silicon và giữ ghế hội đồng quản trị tại nhiều công ty, bao gồm Moncler.

Năm 2022, Sharapova gia nhập hội đồng quản trị thương hiệu sức khỏe Therabody và đầu tư vào công ty công nghệ thể hình Tonal. Cô thường xuyên diễn thuyết tại các diễn đàn kinh doanh và cố vấn cho các vận động viên trẻ chuyển đổi sang cuộc sống sau thể thao.