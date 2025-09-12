Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1: Liverpool, Arsenal & Chelsea hưởng lợi

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố 1 thay đổi luật quan trọng, mang lại cơ hội cho các ngôi sao bị loại khỏi danh sách 25 cầu thủ tham đăng kí tham dự Cúp C1 của mỗi CLB.

  

⚽️UEFA đổi luật ở Cúp C1

Trong động thái bất ngờ, UEFA tuyên bố các CLB sẽ được phép bổ sung 1 cầu thủ thay thế “tạm thời” nếu 1 cầu thủ khác của họ gặp phải “chấn thương hoặc mắc căn bệnh kéo dài”. Quy định này có hiệu lực cho đến lượt trận thứ sáu vòng bảng.

Tuần trước, khi các đội bóng Anh tham gia Cúp C1 công bố danh sách đội hình, một số cái tên nổi bật đã bị bỏ qua. Tân huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, Thomas Frank đã loại cầu thủ chạy cánh trị giá 30 triệu bảng Mathys Tel khỏi danh sách. Sau đó, Tel thừa nhận việc bị loại “thực sự đau đớn”.

Chiesa có cơ hội thi đấu trở lại&nbsp;ở Cúp C1

Chiesa có cơ hội thi đấu trở lại ở Cúp C1

Gabriel Jesus không có chỗ trong đội hình của Mikel Arteta tại Arsenal, Chelsea loại tân binh Facundo Buononotte. Điều được người hâm mộ gọi là “tàn nhẫn” hơn cả là trường hợp của Federico Chiesa, ngôi sao quan trọng của Liverpool nhưng bị huấn luyện viên Arne Slot gạt khỏi kế hoạch tham dự Cúp C1.

🔥Hàng loạt ngôi sao chờ được đăng kí trở lại ở Cúp C1

Những quyết định kể trên đồng nghĩa với việc các ngôi sao từng không thể tham gia các trận đấu tại Cúp C1 cho đến giai đoạn đá vòng knock-out nay sáng cửa thi đấu. Như với trường hợp của Buononotte, anh có thể được Chelsea thay thế cho trường hợp của Delap chấn thương dài hạn. Trong khi đó, Tel hay Chiesa phải "trông đợi" các đồng đội khác chấn thương để được bổ sung vào danh sách đăng kí thi đấu ở Cúp C1.

UEFA tuyên bố: “Lý do cho sự điều chỉnh này là để đảm bảo danh sách đội hình không bị thu hẹp một cách bất công và bảo vệ cầu thủ khỏi áp lực thi đấu".

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp mới nhất của UEFA. Ở cuộc họp này, UEFA còn chốt thời điểm diễn ra chung kết Cúp C1 mùa giải 2026/27. Metropolitano của Atletico Madrid sẽ là sân vận động đăng cai trận đấu quan trọng này. 

12/09/2025 08:18 AM (GMT+7)
