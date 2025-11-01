Sinner thắng vẫn lo âu, Zverev giải "lời nguyền" Medvedev ở Paris Masters

Tại vòng tứ kết Paris Masters 2025 diễn ra vào cuối tháng 10, hai ngôi sao tennis hàng đầu thế giới Jannik Sinner và Alexander Zverev đã lần lượt giành chiến thắng ấn tượng, qua đó tiến vào bán kết và tạo nên những câu chuyện đáng chú ý.

Sinner - Zverev đứng trước trận bán kết kịch tính

🔥 Jannik Sinner vượt qua khó khăn, tăng cơ hội vô địch và đứng số 1 thế giới

Sinner đã đánh bại Ben Shelton với tỷ số 6-3, 6-3 dù bị đau lưng trong những phút đầu trận đấu. Sinner hiện đứng thứ 2 thế giới, nhưng sau khi Carlos Alcaraz bị loại sớm, cơ hội để anh kết thúc năm 2025 ở vị trí số 1 thế giới đang rộng mở nếu anh đoạt được chức vô địch tại Paris Masters.

Phát biểu sau chiến thắng, Sinner cho biết: "Thành thật mà nói, hiện tại tôi không nghĩ nhiều đến việc trở thành số 1 thế giới. Mọi chuyện là hệ quả của cách tôi thi đấu. Chúng tôi từng ngày đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, hôm nay là một trận đấu rất khó khăn… Tôi rất vui khi tiến vào bán kết và sẽ tập trung hết sức cho trận tới”.

Dù có lúc phải chống chọi với cơn đau lưng và sự chống trả quyết liệt từ Shelton, Sinner đã thể hiện phong độ xuất sắc ở các pha trả giao bóng và tấn công từ cuối sân. Anh cũng chia sẻ: “Hôm nay tôi cảm thấy rằng khả năng trả giao bóng của mình rất tốt. Tôi đã chơi chủ động và chắc chắn ở các pha bóng”.

Nếu vô địch Paris Masters, Sinner sẽ bước vào Nitto ATP Finals tại Turin với tư cách là tay vợt số 1 thế giới, điều mà anh mô tả là “một mục tiêu cho năm sau”.

Zverev có 4 lần vào bán kết tại Paris Masters

💪 Alexander Zverev phá dớp, giành vé bán kết đầy cảm xúc

Trong khi đó, Zverev đã chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Daniil Medvedev, thắng ngược 2-6, 6-3, 7-6(7-5) để tiến vào bán kết tái đấu Jannik Sinner, người vừa mới hạ anh ở chung kết Vienna Open cách đây chưa đầy một tuần.

Zverev đã có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh sau set đầu thua áp đảo. Anh cải thiện đáng kể tỷ lệ giao bóng 1 lên đến 78% và giành chiến thắng trong loạt tie-break quyết định. Trước đó, Medvedev là người làm chủ thế trận với tỷ lệ thắng điểm giao bóng cao và dẫn 14-7 trong đối đầu. Tuy nhiên, lần này Zverev đã cho thấy sự kiên cường khi cứu 2 match points và giành chiến thắng chung cuộc.

Trận đấu giữa Sinner và Zverev tại bán kết hứa hẹn đầy hấp dẫn khi là cuộc tái ngộ giữa nhà vô địch Vienna Open với cựu vô địch Paris Masters.

Auger-Aliassime có trận bán kết Masters 1000 thứ 4 sự nghiệp

📊 Các cột mốc khác tại Paris Masters 2025

Với chiến thắng này, Zverev có 4 lần vào bán kết tại Paris Masters, chỉ có 3 tay vợt xếp trên "Hoàng tử" nước Đức là Novak Djokovic, Boris Becker và Rafael Nadal.

Kể từ khi giải Paris Masters chuyển sang sân cứng vào năm 2007, Felix Auger-Aliassime là tay vợt ngoài châu Âu thứ tư lọt vào nhiều hơn một trận bán kết tại giải (2 lần), sau David Nalbandian, John Isner và Milos Raonic.

Auger-Aliassime đã lọt vào bán kết ATP Masters 1000 lần thứ tư trong sự nghiệp, đứng thứ tư trong số các tay vợt sinh từ năm 2000 trở lại đây, chỉ sau Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Holger Rune.

Với việc lọt vào bán kết, Sinner trở thành tay vợt đầu tiên của Ý tiến sâu như vậy tại Paris Masters.