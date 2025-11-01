Yamal dính chấn thương "không thể chữa khỏi", Barca vội vã lo phẫu thuật

⚽ Nỗi lo thể lực trở lại

Thể trạng của Lamine Yamal một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi sao trẻ Barcelona tiếp tục vật lộn với chấn thương mu (pubalgia). Đây là căn bệnh thường gặp ở các cầu thủ thi đấu cường độ cao.

Chuyên gia lý giải chấn thương của Yamal

Nguồn tin cho biết Yamal đang khá lo lắng khi tình trạng này, theo đánh giá của một chuyên gia y tế, “khiến khả năng di chuyển và dứt điểm của cầu thủ giảm tới gần 50%”.

🏥 Cân nhắc phẫu thuật, nhưng chưa phải lúc

Theo Diario Sport, Yamal từng nghĩ tới phương án phẫu thuật, song hiện tại chưa tính đến việc mổ.

Tờ báo trên cho biết, nếu cảm giác đau vẫn kéo dài trong vài tuần tới, cầu thủ sinh năm 2007 có thể xem xét lại quyết định của mình.

🧠 Chấn thương “khó nhằn” với giới cầu thủ

Cựu chuyên gia vật lý trị liệu của Barca, Miquel Angel Cos, nhận định: “Pubalgia không thể chữa dứt điểm, chỉ có thể kiểm soát. Nghỉ ngơi tuyệt đối không giúp cải thiện, thậm chí còn khiến tình trạng tệ hơn”.

Trước đây, Lionel Messi cũng từng thừa nhận anh nhiều lần không thể tập luyện vì vấn đề tương tự, bởi đây là “chấn thương không thể biến mất chỉ sau một đêm”.

Yamal chơi không tốt ở Siêu kinh điển

🔵 Barca tìm cách quản lý tình hình

Theo Sport, Yamal vẫn duy trì tập luyện, nhưng không đạt cường độ tối đa do lịch thi đấu dày đặc và thể trạng hiện tại.

Barcelona đang tìm phương án tối ưu để kiểm soát chấn thương mu, giúp tài năng trẻ này tiếp tục đóng góp mà không phải mạo hiểm với ca phẫu thuật sớm.