Nhận định trận HOT League Cup: Arsenal tiếp mạch thăng hoa, Liverpool gặp khắc tinh

Arsenal - Brighton: Khó cản “Pháo thủ”

Arsenal đang thể hiện hình ảnh của tập thể đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu trên mọi mặt trận trong những tháng sắp tới. Đã 32 năm trôi qua kể từ lần cuối Arsenal nâng cao chức vô địch League Cup (1993), dù họ từng vài lần tiến gần vinh quang ở chung kết và bán kết. Nhưng với chiều sâu đội hình đáng nể trong tay HLV Mikel Arteta, đội bóng thành London đang ở vị thế lý tưởng để chinh phục danh hiệu giữa mùa giải này.

Arsenal đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại

Tháng 10 mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ Arsenal. Họ không chỉ chứng kiến đội nhà thăng hoa, mà còn hưởng lợi từ những cú sảy chân của Liverpool và Man City, qua đó nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Lần gần nhất Arsenal mất điểm là trước Man City cách đây hơn một tháng. Kể từ đó, “Pháo thủ” đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, thắng 7 trận liên tiếp và giữ sạch lưới 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hàng thủ “thép” của Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự nếu nhìn vào phong độ ghi bàn bùng nổ của Brighton tại League Cup mùa này.

Brighton đã đi vào lịch sử League Cup khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu thắng liên tiếp 2 trận với cách biệt từ 6 bàn trở lên. “Chim mòng biển” nghiền nát Oxford United 6-0, rồi tiếp tục hủy diệt Barnsley 6-0 ở vòng 3. Tuy vậy, vòng 4 lại là “lời nguyền” của Brighton suốt gần 50 năm. Đội bóng chủ sân The Amex chưa từng lọt vào tứ kết League Cup kể từ mùa giải 1978/79.

Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler vừa thua 2-4 trước MU ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, League Cup tại Emirates vẫn mang đến những ký ức đẹp cho Brighton. Họ từng đánh bại Arsenal 3-1 ngay tại sân này ở vòng 3 League Cup mùa 2022/23, và ở cả hai lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh mùa trước, đôi bên đều bất phân thắng bại.

Không phải chia sức cho các trận đấu châu Âu mùa này, Brighton có thể tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tới London. Ngược lại, Arsenal nhiều khả năng ra sân với đội hình xoay tua. Dù vậy, ngay cả trong bối cảnh thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương, đội hình hai của “Pháo thủ” vẫn đủ khả năng khai thác những điểm yếu nơi hàng thủ đội khách. Cộng thêm khát khao thể hiện của các cầu thủ dự bị, đoàn quân của HLV Arteta được dự đoán sẽ làm đủ để giành vé vào tứ kết.

Đội hình dự kiến Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Nwaneri, Gyokeres, Trossard Brighton: Steele; Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Ayari; Gomez, Rutter, Minteh; Welbeck Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Brighton

Liverpool - Crystal Palace: Tái ngộ khắc tinh

Liverpool đang thể hiện phong độ đáng báo động. Cuối tuần qua, “Lữ đoàn đỏ” để thua Brentford 2-3 trong trận cầu kịch tính, đánh dấu thất bại thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Số trận thua hiện tại của Liverpool ở Ngoại hạng Anh đã bằng cả mùa trước, và việc bảo vệ danh hiệu gần như là nhiệm vụ bất khả thi khi đoàn quân của HLV Arne Slot đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm.

Crystal Palace đã đánh bại Liverpool trong cả 2 lần gặp nhau gần nhất

Nguyên nhân cho sự sa sút của Liverpool đang được mổ xẻ dữ dội, huyền thoại Jamie Carragher của đội chủ sân Anfield thậm chí gọi đây là “mùa giải thảm họa”. Và con số chỉ 2 trận giữ sạch lưới sau 14 trận đã nói lên tất cả, vấn đề lớn nhất của Liverpool nằm ở hàng thủ.

Trong khi đó, Crystal Palace cũng đang sa sút khi không thắng 4 trận liên tiếp, bao gồm 3 thất bại kể từ đầu tháng Mười. Chuỗi 19 trận bất bại mang tính lịch sử giờ chỉ còn là ký ức xa với “Đại bàng”. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Oliver Glasner vẫn có lý do để tự tin khi đối đầu Liverpool.

Crystal Palace đã đánh bại Liverpool hai lần liên tiếp, ở Siêu cúp Anh tháng 8 và tại Ngoại hạng Anh tháng 9 trên sân Selhurst Park. Đáng chú ý hơn, “Đại bàng” chưa thua tại Anfield kể từ tháng 9/2021, và họ đang đứng trước cơ hội đánh bại “Lữ đoàn đỏ” trong ba tháng liên tiếp.