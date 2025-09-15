Dự đoán tỷ số Cúp C1: Arsenal - Man City gặp khó, chờ bản lĩnh Real - Barca

🎯 Arsenal vượt khó trước Bilbao

Với vị trí thứ tư tại La Liga mùa trước, Athletic Bilbao giành quyền góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu lần đầu kể từ mùa 2014/15. Khi đó, hành trình của họ khép lại ngay tại vòng bảng, nhưng việc lọt vào tới bán kết Europa League mùa vừa rồi đã chứng minh bản lĩnh châu Âu của đội bóng xứ Basque.

Đội bóng của HLV Arteta đang có phong độ ấn tượng

Đặc biệt trên sân nhà, Bilbao thắng 6/7 trận tại cúp châu Âu mùa trước, với thất bại duy nhất lại đến từ một đại diện nước Anh – Manchester United. Cuối tuần qua, họ cũng nhận thêm một trận thua ngay tại San Mames, khi gục ngã 0-1 trước Alaves, chấm dứt khởi đầu 3 trận toàn thắng ở La Liga.

Trong khi đó, Arsenal lại có trận đấu cuối tuần nhẹ nhàng hơn nhiều với chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn đối mặt khó khăn khi danh sách chấn thương vốn đã dài nay lại bổ sung thêm đội trưởng Martin Odegaard, người buộc phải rời sân ngay trong hiệp một.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán ở một giải đấu chính thức. Arsenal lại đang sở hữu thành tích ấn tượng trước các đại diện Tây Ban Nha, khi toàn thắng cả 5 lần gặp gần nhất, trong đó có 3 trận ở mùa trước. Do vậy, siêu máy tính Opta dự đoán Arsenal thắng 2-1 trên sân Bilbao.

📈 Juventus đại chiến Dortmund

Juventus hẳn sẽ rất muốn tái hiện chiến thắng 3-1 trước PSV ở trận mở màn mùa 2024/25. "Bà đầm già" kỳ vọng sẽ có kết quả tốt khi đối đầu với đội bóng Đức Dortmund, đặc biệt sau cú hích tinh thần cực lớn cuối tuần qua khi họ đánh bại Inter Milan 4-3 trong trận cầu kịch tính.

Cuối tuần qua, Dortmund có màn chạy đà hoàn hảo khi vượt qua Heidenheim 2-0 trong thế hơn người, qua đó nối dài chuỗi bất bại từ đầu mùa lên 4 trận (thắng 3, hòa 1). Thống kê gần đây càng củng cố niềm tin cho đội bóng vùng Ruhr, khi họ thắng 3/4 trận mở màn vòng bảng Champions League gần nhất.

Juventus áp đảo Dortmund với 6 chiến thắng sau 9 lần gặp nhau chính thức (thắng 6, hòa 1, thua 2). Dù vậy, người hâm mộ Dortmund chắc chắn chưa quên chiến tích lịch sử năm 1997, khi họ đánh bại chính Juventus để lên ngôi vô địch châu Âu. Trận này, đội bóng Đức hướng đến kết quả hòa 1-1 rời Turin.

📊 Real Madrid ra quân thắng lợi?

Real Madrid đã phải rất vất vả mới đánh bại Real Sociedad 2-1 tại La Liga cuối tuần qua trong thế thiếu người từ hiệp một. Nhưng chiến thắng đó lại là cú hích quan trọng trước khi họ khởi động hành trình chinh phục chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 16.

Real Madrid bắt đầu hành trình Champions League 2025/26

HLV Xabi Alonso đang có khởi đầu như mơ ở Bernabeu, với 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa, nối tiếp chu kỳ thành công sau kỷ nguyên Carlo Ancelotti. Không chỉ vậy, Real cũng thắng 6/8 trận Champions League gần nhất trên sân nhà (thua 2).

Real Madrid toàn thắng cả 4 lần chạm trán Marseille trước đây, tất cả đều ở vòng bảng và lần nào cũng ghi ít nhất 2 bàn. “Kền kền trắng” cũng chưa từng thua bất kỳ đội bóng Pháp nào trên sân nhà tại Champions League/Cúp C1 (thắng 11, hòa 4). Trận này, Real Madrid có thể thắng đậm 3-1.

🔥 Chờ bản lĩnh PSG - Man City

Đương kim vô địch PSG bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Atalanta trên sân nhà. Trong mọi hoàn cảnh, PSG đều được đánh giá cao hơn Atalanta. Tuy nhiên, lực lượng của ông lớn nước Pháp sứt mẻ nghiêm trọng với hàng loạt ca chấn thương liên quan đến các trụ cột. Vì vậy, PSG được dự đoán sẽ vất vả hạ Atalanta 2-1.

Ngược lại, Man City cho thấy bản lĩnh khi thắng dễ MU 3-0 trong trận derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Phía trước thầy trò HLV Pep Guardiola hứa hẹn sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với Napoli.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên De Bruyne đối đầu đội bóng cũ kể từ khi rời Man City cuối mùa qua. Chưa kể những McTominay, Hojlund cũng có sự am hiểu với đối thủ sau những năm tháng khoác áo Man United.

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Napoli đủ khả năng ra về với một trận hòa. Tỷ số trận đấu có thể là 1-1.

Đương kim vô địch PSG bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương

🎭 Barca chứng tỏ tham vọng trên đất Anh

Barcelona bắt đầu hành trình Champions League đầy tham vọng bằng chuyến làm khách đến sân của Newcastle. Xét trên mọi khía cạnh, đoàn quân của HLV Hansi Flick đều được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, khả năng ra sân của ngôi sao trẻ Lamine Yamal sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya.

Theo siêu máy tính Opta, đây sẽ là trận đấu có tính đôi công hấp dẫn. "Gã khổng lồ xứ Catalunya" có thể ra về với chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Barca cần chứng tỏ tham vọng ở đấu trường cúp châu Âu bằng chiến thắng ngay trên sân của Newcastle.