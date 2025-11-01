Đội Thanh Thúy gây sốc ở bóng chuyền Nhật Bản, Tú Linh khoe vai trần quyến rũ

🎉 Thanh Thúy và đồng đội gây sốc trước CLB đang toàn thắng giải Nhật Bản

Ở trận đấu gặp CLB Kurobe Aqua Fairies trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vô địch Nhật Bản 2025 kết thúc vào chiều ngày 1/11, Thanh Thúy và các đồng đội tại CLB Gunna Green Wings đã gây sốc khi thắng trắng với tỉ số 3-0.

Thanh Thúy và đồng đội tại CLB Gunna Green Wings thắng sốc

Đây là kết quả rất bất ngờ bởi CLB Kurobe Aqua Fairies được đánh giá rất cao khi đang toàn thắng cả 6 trận tại giải đấu và sở hữu những ngoại binh chất lượng như Leirelainy Saito de Andrade (Brazil), Iris Scholten (Hà Lan) hay Lena Stigrot (Đức).

Bước vào trận đấu, CLB Gunna Green Wings thi đấu đầy tự tin để thắng set đầu 25-18. Ở 2 set còn lại, dù bị đối thủ bám đuổi rất quyết liệt, Thanh Thúy và đồng đội vẫn biết cách vượt lên, thắng tiếp 25-20 và 25-22, qua đó khép lại trận đấu chỉ sau 3 set.

Nasya Dimitrova chơi nổi bật

Thi đấu nổi bật nhất trong trận đấu này là ngoại binh xinh đẹp Nasya Dimitrova (Bulgaria). Trong khi đó, Thanh Thúy có đóng góp đáng kể trên mặt trận tấn công với những pha dứt điểm dọc biên hiệu quả. Như vậy, CLB Gunna Green Wings hiện thắng 4 trận, thua 3 trận sau 7 lượt trận.

🥳 Trần Tú Linh khoe vai trần hờ hững, fan mong sớm trở lại

Trên trang cá nhân của mình, Trần Tú Linh làm các đồng nghiệp và người hâm mộ trầm trồ trước những bức ảnh được cô thực hiện một cách ngẫu hứng. Theo đó, chủ công sinh năm 1999 thể hiện nét đẹp dịu dàng cùng chiếc áo hở một bên vai gợi cảm. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp trong giới thể thao cũng như các fan đã dành cho cô nhiều lời khen cũng như lời chúc sớm trở lại thi đấu.

Chủ công Tú Linh khoe sắc

Giữa tháng 4 năm nay, Trần Tú Linh phải thực hiện ca phẫu thuật vì chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu từ 6-10 tháng. Trong thời gian Tú Linh nghỉ vì chấn thương, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lẫn CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai thiếu đi một tay đập dứt điểm tốt, đặc biệt là có khả năng bắt bước 1 cực kỳ ổn định.

🚀 Chuyền hai Hồng Đào trở lại

Một thông tin khá bất ngờ khi mới đây, chuyền hai Hồng Đào vừa nộp đơn xin trở lại tập luyện cùng CLB VTV Bình Điền Long An ngay trong tháng 11 này. Trước đó vào năm 2023, chuyền hai sinh năm 1994 đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 24 để lập gia đình.

Điều này đã gây ra rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi ở thời điểm đó, Hồng Đào là tài năng sáng giá của bóng chuyền nước nhà và được gọi vào tuyển trẻ quốc gia từ năm 2010. Đến năm 2015, cô được gọi vào tuyển quốc gia và thi đấu ấn tượng ở giải vô địch châu Á khi vào sân thay thế cho Linh Chi.

Sự trở lại của Hồng Đào hứa hẹn sẽ giúp VTV Bình Điền Long An có thêm sự lựa chọn cho vị trí chuyền hai, vốn phụ thuộc nhiều vào phong độ của Kim Thoa.