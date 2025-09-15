Bayern đại chiến Chelsea tại Cúp C1: Kane ghi 5 bàn/3 trận, sớm gửi chiến thư

Giữa tuần này, UEFA Champions League sẽ chính thức trở lại với lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Một trong những trận đấu được mong chờ nhất ở lượt đấu này là cuộc đối đầu của Bayern Munich và Chelsea tại Allianz Arena.

Harry Kane

Đội khách đang là nhà đương kim vô địch của FIFA Club World Cup và có khởi đầu tạm ổn tại Ngoại hạng Anh. Sau 4 lượt trận, họ có 8 điểm và đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bayern Munich luôn được đánh giá rất cao ở bất kỳ giải đấu nào họ góp mặt. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria không có được thành công như mong đợi.

Một trong những cầu thủ được chú ý nhất của cặp đấu này là Harry Kane. Tiền đạo người Anh có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở Anh và vẫn giữ được phong độ đỉnh cao ở tuổi 32. Chỉ sau 3 trận Bundesliga, cựu sao Tottenham đã có được 5 bàn và 3 kiến tạo.

Trả lời phỏng vấn trước cuộc đối đầu với Chelsea, Harry Kane bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng. "Ba điểm là mục tiêu duy nhất của chúng tôi trong trận đấu tới. Kết thúc vòng bảng ở trong Top 8 là điều cực kỳ quan trọng. Những trận đấu tranh vé vớt mang nhiều rủi ro và có thể khiến mùa giải đi theo hướng hoàn toàn khác.

Mùa trước, chúng tôi đã phải trải qua một trong những mùa giải căng thẳng nhất. Nguyên nhân chính tới từ việc chúng tôi phải đá tranh vé vớt sau vòng bảng tại Champions League. Chúng tôi cần thắng nhiều nhất có thể để tránh tình trạng đó lặp lại".

Mùa trước, Bayern Munich kết thúc vòng bảng UEFA Champions League ở vị trí thứ 12 với thành tích 5 thắng và 3 thua. Sau đó, họ dừng chân ở tứ kết khi bị Inter Milan đánh bại với tỉ số 4-3 sau 2 lượt trận.

Mặc dù quyết tâm như vậy nhưng Harry Kane cần phải cải thiện thành tích của chính mình khi đối mặt với Chelsea. Theo thống kê, Harry Kane mới chỉ ghi 8 bàn sau 22 lần đối đầu với "The Blues" và thua tới một nửa số trận (11/22 trận).