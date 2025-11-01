Tennis đỉnh cao thế giới: Sinner so tài Zverev, WTA Finals khởi tranh hấp dẫn

🎾 Alexander Zverev và Jannik Sinner: Khoảng 23h00, 1/11 (bán kết đơn nam Paris Masters)

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev và Jannik Sinner ở bán kết Paris Masters thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đây là màn tái đấu giữa hai tay vợt hàng đầu và là cuộc chiến tâm lý sâu sắc, khi Sinner vừa đánh bại Zverev trong trận chung kết Vienna Open cách đây 1 tuần.

Zverev - Sinner, trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày 1/11

Tỷ số đối đầu hiện tại giữa hai tay vợt là 4-4, thể hiện sự cân bằng về mặt thành tích. Tuy nhiên, phong độ hiện tại nghiêng về phía Sinner với chuỗi chiến thắng ba trận liên tiếp, trong đó có cả trận thắng áp đảo tại Vienna.

Sinner nổi bật với lối đánh tấn công, tạo áp lực liên tục từ vạch baseline cùng khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt trên mặt sân cứng trong nhà, trong khi Zverev dù có kinh nghiệm và khả năng phản công sắc nét, lại đang phải chịu thiệt về mặt thể lực do những trận đấu gần đây, điển hình là trận tứ kết kéo dài và khó khăn trước Medvedev.

Chính thể trạng và sự ổn định tâm lý hiện tại khiến Sinner được đánh giá "nhỉnh hơn" trong cuộc so tài này. Những cú đánh chính xác và sự linh hoạt, kết hợp khả năng duy trì sức bền tốt của Sinner có thể giúp anh tận dụng tối đa những thời điểm Zverev xuống phong độ.

Mặt khác, kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định của Zverev không thể xem thường, sẽ là yếu tố tạo nên sự cân bằng và khó đoán cho trận đấu.

🎯 Dự đoán kết quả: Sinner giành chiến thắng 2-1, giành vé chung kết.

💥 Felix Auger Aliassime - Alexander Bublik: Khoảng 20h30, 1/11 (bán kết đơn nam Paris Masters)

Trận bán kết còn lại tại Paris Masters 2025 là cặp đấu giữa Felix Auger Aliassime và Alexander Bublik, hai tay vợt thuộc nhóm hạt giống hàng đầu đang có phong độ cao. Cặp đôi từng gặp nhau 5 lần trong quá khứ, với tỷ số đối đầu nghiêng nhẹ về phía Auger Aliassime, 3 thắng và 2 thua.

Auger Aliassime (áo trắng) và Bublik (áo xanh) hứa hẹn tạo ra trận đấu cân tài cân sức

Cả hai tay vợt đều có những điểm mạnh rõ nét. Auger Aliassime, hiện đứng hạng 10 ATP, nổi bật với lối chơi toàn diện, sức mạnh và sự nhạy bén trong những tình huống then chốt. Anh đang thi đấu tốt tại Paris với các chiến thắng vững chắc gần đây trước Valentin Vacherot và Daniel Altmaier. Bên cạnh đó, thể lực và nhịp thi đấu của Auger Aliassime rất ổn định, giúp anh kiểm soát tốt các game kéo dài.

Ở phía đối diện, Alexander Bublik, hạng 16 ATP, lại là tay vợt có phong cách biến hóa, với những cú giao bóng mạnh và khả năng tạo áp lực cao bằng những pha bóng tấn công bất ngờ. Bublik cũng thể hiện sự ổn định tốt ở giải đấu này khi lần lượt vượt qua những đối thủ khó nhằn như Alex De Minaur và Taylor Fritz. Sức sáng tạo trên sân cùng kỹ thuật đa dạng của Bublik sẽ là thử thách lớn cho Auger Aliassime.

Lối chơi của Auger Aliassime thiên về độ chính xác và kiểm soát, trong khi Bublik có thể tạo nên nhiều pha bóng bùng nổ và bất ngờ. Trận đấu trên tại Paris sẽ là cuộc so tài chiến thuật hấp dẫn, với phần thắng có thể nghiêng về tay vợt biết tận dụng tối đa những sai sót và duy trì được sức bền suốt trận đấu.

🎯 Dự đoán kết quả: Felix Auger Aliassime có thể thắng 2-1, giành vé vào chung kết.

👑 Iga Swiatek﻿ - Madison Keys: Khoảng 22h, 1/11 (vòng bảng WTA Finals)

Cũng trong ngày hôm nay, giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất 2025 (WTA Finals) sẽ chính thức diễn ra ở Riyadh (Saudi Arabia). Iga Swiatek﻿ sẽ thi đấu trận mở màn đơn nữ với Madison Keys.

Swiatek﻿ (đội mũ) được đánh giá sẽ thắng dễ tay vợt người Mỹ

Phong độ và kinh nghiệm của Swiatek rõ ràng khiến cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc chiến này.

Tay vợt Ba Lan hiện đứng hạng 2 thế giới và đã có một năm 2025 thành công rực rỡ với thành tích 61 thắng 15 thua, giành được các danh hiệu quan trọng như Wimbledon, Cincinnati. Swiatek đã thể hiện sự bền bỉ, đa dạng trong lối chơi và đặc biệt sự sắc bén trong chiến thuật, giúp cô có sự chuẩn bị rất tốt bước vào giải đấu cuối năm.

Về phía Keys, tay vợt người Mỹ đang đứng hạng 7 thế giới nhưng đã trải qua một thời gian dài không thi đấu kể từ sau thất bại bất ngờ trước Renata Zarazua tại US Open. Dù vậy, Keys có điểm mạnh là những cú giao bóng đầy uy lực và khả năng chơi tấn công trực diện.

Trong quá khứ, Keys từng có những kết quả tốt trên mặt sân cứng khi thắng Swiatek hai lần, trong đó có chiến thắng khó quên ở bán kết Australian Open 2025 với tỷ số 5-7, 6-1, 7-6 (8). Tuy nhiên, sự thiếu ổn định và thể lực chưa được kiểm chứng sau thời gian nghỉ thi đấu sẽ là thách thức lớn với Keys trong trận này.

Swiatek có lợi thế về kinh nghiệm tại WTA Finals khi đây là lần thứ năm cô tham dự giải đấu này, từng đăng quang năm 2023 và vào bán kết năm 2022. Lối chơi của Swiatek thiên về kiểm soát, đa dạng và không để đối thủ có nhiều cơ hội tấn công. Trái lại, Keys thường tìm cách tận dụng sức mạnh và tốc độ nhằm gây áp lực liên tục.

🎯 Dự đoán kết quả: Swiatek giành chiến thắng 2-0.

🗓️ Lịch thi đấu tennis ngày 1/11