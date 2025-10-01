Dự đoán tỉ số trận HOT cúp C1: Arsenal - Man City gặp "mồi ngon", dễ thắng đậm

Arsenal – Olympiacos, 2h, 2/10, lượt 2 vòng bảng Champions League

Cuối tuần trước, Arsenal vừa trải qua trận cầu nghẹt thở với Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò Mikel Arteta đã phải căng mình chiến đấu để có được 3 điểm ở phút bù giờ cuối cùng. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Olympiacos tại Champions League sẽ mang ý nghĩa “giải khuây” cho “Pháo thủ”.

Odegaard là cầu thủ hiếm hoi từng đối đầu với Olympiakos hồi năm 2021 vẫn còn thi đấu cho Arsenal

Đối thủ tới từ Hy Lạp chưa bao giờ được đánh giá ngang bằng với Arsenal. Quá khứ cũng vậy mà hiện tại cũng thế. Mặc dù đội bóng tới từ Hy Lạp đang có phong độ khá tốt với chuỗi 7 trận bất bại nhưng rõ ràng, sân chơi Champions League vẫn là quá tầm đối với họ.Chưa kể đến việc Arsenal cũng đang bất bại 5 trận gần nhất và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Về mặt lực lượng, đội khách cũng thiệt thòi hơn khi mất tiền vệ chủ lực Yaremchuk do chấn thương. Arsenal cũng không có đội hình mạnh nhất khi Madueke và Jesus chưa thể bình phục. Tuy nhiên, với độ dày đội hình hiện tại, Arteta có đủ người để thay thế.

Một điểm khá thú vị là Arsenal đang thua trong 2 lần gần nhất tiếp đón Olympiakos. Đây cũng sẽ là động lực để “Pháo thủ” thi đấu trong trận này.

Dự đoán tỉ số: Arsenal 2-0 Olympiacos

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Gyokeres, Saka

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Garcia, Hezze, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Monaco – Man City, 2h, 2/9, lượt 2 vòng bảng Champions League

Đội chủ nhà ra quân cực tệ tại Champions League khi thua tới 1-4 trước Club Brugge ở lượt đấu trước. Sau đó, họ trở về Ligue 1 và thắng 5-2 trước Metz. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hutter cho thấy sự thiếu ổn định khi thua 1-3 trước Lorient trong lần ra sân gần nhất.

Lần gần nhất hai đội đối đầu, Mbappe và Bernardo Silva vẫn còn thi đấu cho Monaco

Về cơ bản, đội hình của Monaco không quá tệ nhưng nhiều cầu thủ quan trọng chấn thương. Bởi vậy, HLV Hutter phải dùng những cầu thủ trẻ thay thế nên độ ổn định không cao. Những cầu thủ chủ chốt như Minamino, Vanderson, Ansu Fati hay Eric Dier cũng chỉ thuộc diện tầm trung nên khả năng tạo đột biến không cao.

Bởi vậy, Man City có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm ở lượt 2 vòng bảng Champions League khi làm khách của Monaco. Thầy trò Pep Guardiola đã tìm lại được nhịp thi đấu trước đây và phong độ đang dần ổn định. 5 lần ra sân gần nhất, họ thắng 4 và chỉ hoà 1.

Erling Haaland đang có phong độ cực cao khi hầu như ra sân là có bàn thắng. Đây sẽ là bài toán khó giải cho hàng thủ có phần mỏng cơm của Monaco. Hai đội mới chỉ gặp nhau 2 lần vào năm 2017 và mỗi bên thắng một trận. Tuy nhiên, đội hình hai bên đã rất khác so với thời điểm đó. Bởi vậy, thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo.

Dự đoán tỉ số: Monaco 1-3 Man City

Đội hình dự kiến

Monaco: Kohn, Caio Henrique, Kehrer, Dier, Vanderson, Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland