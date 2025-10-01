Dự đoán tỉ số trận HOT cúp C1: Arsenal - Man City gặp "mồi ngon", dễ thắng đậm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Pafos vs Bayern Munich 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Pafos - PAF Pafos
1
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
5
Galatasaray vs Liverpool 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
2
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
1
Inter Milan vs Slavia Praha 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
3
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
0
Chelsea vs Benfica 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo Benfica - SLB Benfica
0
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt 01/10/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
4
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
1
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Dự đoán tỉ số trận HOT cúp C1: Arsenal - Man City gặp "mồi ngon", dễ thắng đậm

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(2h, 2/9, loạt 2 vòng bảng Champions League) Arsenal và Man City đều gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều ở lượt đấu này.

  

Arsenal – Olympiacos, 2h, 2/10, lượt 2 vòng bảng Champions League

Cuối tuần trước, Arsenal vừa trải qua trận cầu nghẹt thở với Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò Mikel Arteta đã phải căng mình chiến đấu để có được 3 điểm ở phút bù giờ cuối cùng. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Olympiacos tại Champions League sẽ mang ý nghĩa “giải khuây” cho “Pháo thủ”.

Odegaard là cầu thủ hiếm hoi từng đối đầu với Olympiakos hồi năm 2021 vẫn còn thi đấu cho Arsenal

Odegaard là cầu thủ hiếm hoi từng đối đầu với Olympiakos hồi năm 2021 vẫn còn thi đấu cho Arsenal

Đối thủ tới từ Hy Lạp chưa bao giờ được đánh giá ngang bằng với Arsenal. Quá khứ cũng vậy mà hiện tại cũng thế. Mặc dù đội bóng tới từ Hy Lạp đang có phong độ khá tốt với chuỗi 7 trận bất bại nhưng rõ ràng, sân chơi Champions League vẫn là quá tầm đối với họ.Chưa kể đến việc Arsenal cũng đang bất bại 5 trận gần nhất và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Về mặt lực lượng, đội khách cũng thiệt thòi hơn khi mất tiền vệ chủ lực Yaremchuk do chấn thương. Arsenal cũng không có đội hình mạnh nhất khi Madueke và Jesus chưa thể bình phục. Tuy nhiên, với độ dày đội hình hiện tại, Arteta có đủ người để thay thế.

Một điểm khá thú vị là Arsenal đang thua trong 2 lần gần nhất tiếp đón Olympiakos. Đây cũng sẽ là động lực để “Pháo thủ” thi đấu trong trận này.

Dự đoán tỉ số: Arsenal 2-0 Olympiacos

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Gyokeres, Saka

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Garcia, Hezze, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Monaco – Man City, 2h, 2/9, lượt 2 vòng bảng Champions League

Đội chủ nhà ra quân cực tệ tại Champions League khi thua tới 1-4 trước Club Brugge ở lượt đấu trước. Sau đó, họ trở về Ligue 1 và thắng 5-2 trước Metz. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hutter cho thấy sự thiếu ổn định khi thua 1-3 trước Lorient trong lần ra sân gần nhất.

Lần gần nhất hai đội đối đầu, Mbappe và Bernardo Silva vẫn còn thi đấu cho Monaco

Lần gần nhất hai đội đối đầu, Mbappe và Bernardo Silva vẫn còn thi đấu cho Monaco

Về cơ bản, đội hình của Monaco không quá tệ nhưng nhiều cầu thủ quan trọng chấn thương. Bởi vậy, HLV Hutter phải dùng những cầu thủ trẻ thay thế nên độ ổn định không cao. Những cầu thủ chủ chốt như Minamino, Vanderson, Ansu Fati hay Eric Dier cũng chỉ thuộc diện tầm trung nên khả năng tạo đột biến không cao.

Bởi vậy, Man City có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm ở lượt 2 vòng bảng Champions League khi làm khách của Monaco. Thầy trò Pep Guardiola đã tìm lại được nhịp thi đấu trước đây và phong độ đang dần ổn định. 5 lần ra sân gần nhất, họ thắng 4 và chỉ hoà 1.

Erling Haaland đang có phong độ cực cao khi hầu như ra sân là có bàn thắng. Đây sẽ là bài toán khó giải cho hàng thủ có phần mỏng cơm của Monaco. Hai đội mới chỉ gặp nhau 2 lần vào năm 2017 và mỗi bên thắng một trận. Tuy nhiên, đội hình hai bên đã rất khác so với thời điểm đó. Bởi vậy, thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo.

Dự đoán tỉ số: Monaco 1-3 Man City

Đội hình dự kiến

Monaco: Kohn, Caio Henrique, Kehrer, Dier, Vanderson, Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Họp báo Cúp C1: Mourinho nói đấu Chelsea không còn là dịp "trở về mái nhà xưa"
Họp báo Cúp C1: Mourinho nói đấu Chelsea không còn là dịp "trở về mái nhà xưa"

HLV Jose Mourinho có những phát biểu trước khi cùng Benfica đối đầu Chelsea ở Champions League.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 01:26 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN