Barcelona - PSG đại chiến trong khó khăn, cặp đấu giữa sao nào đáng chú ý nhất?

PSG đầy rẫy khó khăn

Barcelona sắp đón tiếp Paris Saint-Germain trên sân nhà trong lượt trận thứ 2 của vòng bảng Champions League (2h, 2/10). Đây là trận đấu rất được chờ đợi bởi mùa trước Barca đã lỡ cơ hội gặp PSG trong trận chung kết do thua Inter Milan ở bán kết, giờ PSG đã là nhà vua châu Âu và họ sở hữu tân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, người đánh bại Lamine Yamal để giành giải.

Dembele đã bị chấn thương từ trước khi đoạt QBV và dự kiến anh sẽ trở lại cuối tháng 10

Tuy nhiên trận đấu lớn này lại khó có được sự hấp dẫn mà người ta kỳ vọng. Vốn đã là một trận ở vòng bảng, phía PSG còn đang chịu rất nhiều tổn thất lực lượng. Mới đây tờ L’Equipe cho biết thành phần đội hình PSG sang Barcelona đã vắng 5 cầu thủ, và có thể tăng lên 7 trước giờ bóng lăn.

Dembele, người đã bị chấn thương từ trước khi đoạt QBV, hiện đã tập trở lại với bóng và tiến độ hồi phục của anh đang tốt dần. Dù vậy HLV Luis Enrique cảm thấy không nên mạo hiểm với sức khỏe của tiền đạo người Pháp, nên ông sẽ chỉ đưa Dembele trở lại thi đấu sau đợt tập trung đội tuyển tháng 10.

Bên cạnh Dembele, Desire Doue (bắp chân), Joao Neves (dây chằng), Fabian Ruiz (cơ), Marquinhos (bắp đùi) cũng đều bị chấn thương và chắc chắn không thể thi đấu. Sau trận thắng với Auxerre, PSG lại có thêm tổn thất khi cả Khvicha Kvaratskhelia và Vitinha đều bị đau.

Kvaratskhelia nhiều khả năng phải tạm nghỉ do chấn thương dây chằng

Theo L’Equipe, Vitinha nhiều khả năng sẽ bình phục kịp cho trận gặp Barca do vết đau không nặng. Nhưng Kvaratskhelia dễ vắng mặt và HLV Enrique cũng đang chuẩn bị cho trận đấu với sự xác định rằng ngôi sao người Georgia khó có khả năng ra sân, bởi chấn thương dây chằng đã từng xảy ra với Kvaratskhelia và PSG không muốn để cầu thủ này chịu rủi ro lâu dài.

Phía Barcelona cũng có những tổn thất nhất định, trong đó Gavi, Raphinha, Fermin Lopez và Joan Garcia đều chắc chắn vắng mặt. Nhưng quan trọng là họ đã có sự trở lại của Lamine Yamal, và hậu vệ trái Alejandro Balde cũng gần bình phục 100%.

Những cuộc đấu bị lỡ hẹn

Do tình hình lực lượng của hai bên, khán giả sẽ không có dịp được xem những cuộc đấu trực tiếp của các ngôi sao ở cùng vị trí. Dembele - Yamal là cuộc đấu đáng chú ý nhất khi họ vừa cạnh tranh cho giải Quả bóng Vàng, và trong khi Dembele đoạt giải rất thuyết phục, số phiếu của Yamal cho thấy giới mộ điệu bị ấn tượng mạnh bởi những màn thể hiện của anh, và mới đây Yamal lại chứng minh điều đó khi tỏa sáng lập tức từ ghế dự bị trước Real Sociedad.

Nếu cũng vắng cả Kvaratskhelia, trận đại chiến sẽ mất đi sự thú vị khi Marcus Rashford đang chơi rất lên chân tại Barca. Rashford đã có 3 kiến tạo ở La Liga và trong lượt trận đầu của vòng bảng Cúp C1, cú đúp của anh đã nhấn chìm Newcastle trong một trận đấu khó khăn cho Barca.

Pedri - Vitinha sẽ là cuộc đấu giữa các sao lớn đáng xem nhất của trận Barca - PSG

Dù vậy vẫn còn một cuộc đấu mà khả năng cao nó sẽ xảy ra: Pedri - Vitinha. Khác với các cuộc so tài khác, Vitinha và Pedri sẽ đụng độ trực tiếp do họ cùng đá tiền vệ trung tâm và sẽ thường xuyên tranh chấp với nhau. Lối chơi của họ gần như y hệt, và vai trò của họ trong cách đá của mỗi bên khiến họ được xem là những cầu thủ hay nhất của hai đội.

Cuộc chiến tuyến giữa sẽ còn đáng xem hơn nữa nếu PSG không mất Joao Neves và Fabian Ruiz, bởi Barca đang chơi hay với cặp tiền vệ Pedri - Frenkie De Jong. Neves - Vitinha - Fabian Ruiz là bộ ba tuyến giữa không thể thay thế của PSG mùa trước, cũng không khác mấy so với bộ ba Pedri - De Jong - Olmo hiện tại, nhưng cả Neves và Ruiz đều vắng mặt.

Dù trận Barca - PSG sẽ rất thú vị bởi trình độ của hai đội, những mất mát lực lượng bên phía PSG khiến đây không phải cuộc đấu giữa các ngôi sao mà fan mong chờ. Việc nó diễn ra ở vòng bảng cũng khiến tính quan trọng bị giảm đi.