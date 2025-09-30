Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Họp báo Cúp C1: Mourinho nói đấu Chelsea không còn là dịp "trở về mái nhà xưa"

HLV Mourinho Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Jose Mourinho có những phát biểu trước khi cùng Benfica đối đầu Chelsea ở Champions League.

  

Benfica có chuyến làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge vào lúc 2h, 1/10, và trận đấu này trở nên giàu ý nghĩa khi đây là dịp Jose Mourinho trở về nơi ông đã từng rất thành công. Đã từng dẫn dắt đội bóng khác đối đầu Chelsea, trong cuộc họp báo trước trận Mourinho coi đây là một trận đấu bình thường chứ không phải ngày trở về nhà.

Jose Mourinho trả lời họp báo

Jose Mourinho trả lời họp báo

- Điều gì ông trân trọng nhất trong lần trở về nhà này?

Mourinho: “Đúng là tôi trở về nhà, nhưng tôi đã từng dẫn dắt Tottenham, MU, Inter ở đây, và trong 90 phút tôi không nghĩ về việc tôi đang ở đâu. Tôi không còn là người của Chelsea, tôi là người của Benfica và tôi muốn thắng. Hơn nữa, tôi vốn dĩ sống ở London nên quay về đây cũng không còn là điều gì đặc biệt”.

- Benfica chưa từng đánh bại Chelsea và cá nhân ông mới thắng Chelsea 1 lần. Ông nghĩ mình có thể thắng ngày mai?

Mourinho: “Benfica đâu có đá nhiều trước Chelsea, tôi nghĩ khoảng 4 trận gì đó. Tôi không để tâm mấy con số đó lắm, hơn nữa các đội bóng Anh rất mạnh nên các CLB Bồ Đào Nha khó thắng được. Trình độ bóng đá Anh hơn ở đây 1 bậc, họ di chuyển liên tục trong khi ở Bồ Đào Nha nhiều đội chơi chậm và để đối thủ chơi bóng”.

Mourinho giám sát&nbsp;buổi tập của Benfica sau buổi họp báo

Mourinho giám sát buổi tập của Benfica sau buổi họp báo

- Ông nói mình không còn là màu xanh Chelsea mà là màu đỏ Benfica, nhưng liệu ông sẽ luôn là một “người của Chelsea”?

Mourinho: “Tất nhiên, tôi sẽ luôn là một ‘Blue’, nếu đó là ý anh. Tôi là một phần của lịch sử Chelsea và Chelsea là một phần cuộc đời của tôi. Khi tôi nói mình không còn là người của Chelsea, có nghĩa tôi không làm việc cho CLB. Nhưng lịch sử CLB sẽ luôn có tên tôi, và lịch sử của tôi sẽ luôn có tên Chelsea”.

- Ông có nghĩ mình sẽ có ngày trở lại dẫn dắt Chelsea?

Mourinho: “Chúng ta chẳng biết tương lai ra sao. Sau 25 năm tôi đã hy vọng trở về Bồ Đào Nha để dẫn dắt đội tuyển chứ không phải Benfica. Tôi không nghĩ về việc mình có thể ở đâu, tôi chỉ biết mình đang ở Benfica và làm tốt nhất có thể ở CLB này. Benfica là CLB hàng đầu Bồ Đào Nha và làm việc ở đây đòi hỏi trách nhiệm to lớn cũng như làm việc ở các CLB lớn khác”.

Mourinho gặp lại một nhân viên lâu năm của Chelsea

Mourinho gặp lại một nhân viên lâu năm của Chelsea

- Lần gần nhất đến Stamford Bridge, ông đã bị các fan huýt sáo

Mourinho: “Không, điều xảy ra lần trước là một trợ lý HLV Chelsea của Maurizio Sarri đã đả kích tôi và tôi đáp trả. Người ta cứ nghĩ tôi phản ứng vì Chelsea ghi bàn, thực ra tôi chỉ đáp lại cách người khác đối xử với mình. Các fan cứ la ó tôi, nhưng sau trận tôi gặp họ trên phố và cùng chụp ảnh với ký tặng nên chẳng có chuyện gì đáng nói cả”.

Mourinho sắp trở lại Stamford Bridge, chê Chelsea tiêu tiền hoang phí
Mourinho sắp trở lại Stamford Bridge, chê Chelsea tiêu tiền hoang phí

HLV Jose Mourinho đã có những lời chia sẻ thật lòng trước ngày ông cùng Benfica trở lại Stamford Bridge để đối đầu Chelsea ở vòng bảng Cúp C1 (2h,...

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 04:27 AM (GMT+7)
