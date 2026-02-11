Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man City gặp "mồi ngon", Liverpool tìm lại niềm vui

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tottenham Hotspur vs Newcastle United 11/02/26 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Everton vs AFC Bournemouth 11/02/26 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
1
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Chelsea vs Leeds United 11/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
West Ham United vs Manchester United 11/02/26 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
0
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man City gặp "mồi ngon", Liverpool tìm lại niềm vui

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Liverpool

(Nhận định bóng đá Man City - Fulham và Sunderland - Liverpool, vòng 26 Ngoại hạng Anh) Man City sẽ gặp đội bóng toàn thua họ trong 15 năm gần nhất trong khi Liverpool dễ tìm lại niềm vui.

   

Man City - Fulham, 2h30, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh

Vòng trước, Man City có chiến thắng đầy cảm xúc trước Liverpool ngay tại Anfield. Họ vùng lên trong những phút cuối và có được 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng cho thấy vấn đề của Man City lúc này không hề nhỏ. Mặc dù hàng công vẫn có Haaland nhưng khả năng tạo cơ hội của "The Citizens" đang có vấn đề.

Man City sẽ gặp "mồi ngon" Fulham

Man City sẽ gặp "mồi ngon" Fulham

Pep Guardiola đang cố gắng thử nghiệm một số phương án mới. Trận trước, Foden, Cherki, Reijnders phải ngồi dự bị cho Silva, Marmoush và O'Reilly nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm. Có lẽ, ông thầy người Tây Ban Nha lại thay đổi trong cuộc đối đầu với Fulham.

Đội khách đang hứng chịu 2 trận thua liên tiếp với những bàn thua ở cuối trận. Đó là điều HLV Marco Silva cần phải đặc biệt lưu tâm. Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến cơ hội dự cúp châu Âu của Fulham ngày càng nhỏ. Nếu tiếp tục không kiếm được điểm, khả năng họ rớt xuống vị trí sâu hơn là rất cao. Hiện tại, đội bóng thành London đang xếp thứ 10.

Tuy nhiên, khả năng có điểm trong chuyến làm khách tại sân Etihad là không cao bởi lần cuối Fulham có điểm trước Man City đã cách đây 15 năm. Thậm chí, họ còn luôn thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong chuỗi thua này.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Sunderland - Liverpool, 3h, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh

Thành tích của Liverpool tại Ngoại hạng Anh lại rơi vào tình trạng đáng báo động khi họ chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất, còn lại là 2 trận hòa và 2 trận thua. Hai thất bại gần nhất của họ, đối thủ luôn tìm được mảnh lưới của Liverpool trong khoảng 10 phút cuối trận.

Liverpool cần thể hiện đúng năng lực khi đấu với Sunderland

Liverpool cần thể hiện đúng năng lực khi đấu với Sunderland

Hiện tại, Liverpool đã cách 4 điểm so với Top 5 khi mới chỉ có 39 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải thi đấu cật lực trong giai đoạn cuối mùa giải mới mong có cơ hội giành vé Champions League mùa sau từ Ngoại hạng Anh.

Đối thủ tiếp theo của Liverpool là Sunderland. "Mèo đen" đang dần trôi khỏi nhóm đầu sau khi gây bất ngờ ở giai đoạn giữa mùa giải. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thực lực của Sunderland không quá mạnh. Sau khi giai đoạn phong độ cao qua đi, họ sẽ phải trải qua giai đoạn vật lộn với chính mình.

Thực tế, lối chơi của Sunderland khá khó chịu với nhiều cầu thủ có sức mạnh về mặt thể chất. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trước Arsenal hồi cuối tuần trước cho thấy khoảng cách về mặt trình độ đôi khi là quá lớn.

Nếu Liverpool thi đấu đúng với thực lực, Sunderland khó lòng cưỡng lại. Vấn đề là "The Kop" có thể hiện đúng năng lực không, lại là câu hỏi khó trả lời.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Man City giải cứu Ngoại hạng Anh, dàn HLV dễ "bay ghế" sau đại chiến Big 6 (Clip 1 phút)
Man City giải cứu Ngoại hạng Anh, dàn HLV dễ "bay ghế" sau đại chiến Big 6 (Clip 1 phút)

Chiến thắng trước Liverpool của Man City giúp cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh không sớm ngã ngũ.

Bấm xem >>

