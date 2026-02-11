Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man City gặp "mồi ngon", Liverpool tìm lại niềm vui

Man City - Fulham, 2h30, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh

Vòng trước, Man City có chiến thắng đầy cảm xúc trước Liverpool ngay tại Anfield. Họ vùng lên trong những phút cuối và có được 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng cho thấy vấn đề của Man City lúc này không hề nhỏ. Mặc dù hàng công vẫn có Haaland nhưng khả năng tạo cơ hội của "The Citizens" đang có vấn đề.

Man City sẽ gặp "mồi ngon" Fulham

Pep Guardiola đang cố gắng thử nghiệm một số phương án mới. Trận trước, Foden, Cherki, Reijnders phải ngồi dự bị cho Silva, Marmoush và O'Reilly nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm. Có lẽ, ông thầy người Tây Ban Nha lại thay đổi trong cuộc đối đầu với Fulham.

Đội khách đang hứng chịu 2 trận thua liên tiếp với những bàn thua ở cuối trận. Đó là điều HLV Marco Silva cần phải đặc biệt lưu tâm. Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến cơ hội dự cúp châu Âu của Fulham ngày càng nhỏ. Nếu tiếp tục không kiếm được điểm, khả năng họ rớt xuống vị trí sâu hơn là rất cao. Hiện tại, đội bóng thành London đang xếp thứ 10.

Tuy nhiên, khả năng có điểm trong chuyến làm khách tại sân Etihad là không cao bởi lần cuối Fulham có điểm trước Man City đã cách đây 15 năm. Thậm chí, họ còn luôn thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong chuỗi thua này.

Đội hình dự kiến Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Sunderland - Liverpool, 3h, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh

Thành tích của Liverpool tại Ngoại hạng Anh lại rơi vào tình trạng đáng báo động khi họ chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất, còn lại là 2 trận hòa và 2 trận thua. Hai thất bại gần nhất của họ, đối thủ luôn tìm được mảnh lưới của Liverpool trong khoảng 10 phút cuối trận.

Liverpool cần thể hiện đúng năng lực khi đấu với Sunderland

Hiện tại, Liverpool đã cách 4 điểm so với Top 5 khi mới chỉ có 39 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải thi đấu cật lực trong giai đoạn cuối mùa giải mới mong có cơ hội giành vé Champions League mùa sau từ Ngoại hạng Anh.

Đối thủ tiếp theo của Liverpool là Sunderland. "Mèo đen" đang dần trôi khỏi nhóm đầu sau khi gây bất ngờ ở giai đoạn giữa mùa giải. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thực lực của Sunderland không quá mạnh. Sau khi giai đoạn phong độ cao qua đi, họ sẽ phải trải qua giai đoạn vật lộn với chính mình.

Thực tế, lối chơi của Sunderland khá khó chịu với nhiều cầu thủ có sức mạnh về mặt thể chất. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trước Arsenal hồi cuối tuần trước cho thấy khoảng cách về mặt trình độ đôi khi là quá lớn.

Nếu Liverpool thi đấu đúng với thực lực, Sunderland khó lòng cưỡng lại. Vấn đề là "The Kop" có thể hiện đúng năng lực không, lại là câu hỏi khó trả lời.