5 khoảnh khắc "điên rồ" ở đại chiến Liverpool – Man City

Cho đến khi đồng hồ trên sân chỉ sang phút 83, Liverpool vẫn còn ngất ngây với cú đá phạt siêu phẩm của Dominik Szoboszlai còn đông đảo người hâm mộ trung lập đã nghĩ đến việc chức vô địch Premier League được trao sớm cho Arsenal.

Đại chiến ở Anfield mang lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ

Những diễn biến sau đó khiến tất cả gần như không thể tin nổi. Trong khoảng 20 phút cuối điên rồ tại sân Anfield, tất cả có thể gói gọn bằng vài dòng: Man City đã chớp thời cơ quá tốt và cuộc đua vô địch nước Anh lại bùng cháy.

Năm khoảnh khắc then chốt của trận cầu tại sân Anfield được giới chuyên môn ở Anh đưa ngay vào sách giáo khoa.

Siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai suýt trao chức vô địch cho Arsenal

Bàn thắng phút 74 có thể xem là đẹp nhất mùa giải của Dominik Szoboszlai dường như đã giúp Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm trên đỉnh bảng, gần như khép lại cuộc đua.

Từ khoảng cách gần 40 mét, Szoboszlai tung cú sút đưa bóng dội cột bay vào lưới, trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma gần như đứng chôn chân.

Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm với pha sút phạt thành bàn

Một khoảnh khắc xuất sắc đến mức nhiều người tin rằng đó chắc chắn sẽ là điểm nhấn mang tính biểu tượng nhất của trận đấu…

Bernardo Silva gỡ hòa

Liverpool lùi sâu sau khi ghi bàn, phần nào khiến họ phải chịu đựng sức ép từ đối phương. Tuy vậy, bàn gỡ của Man City vẫn đến theo cách bất ngờ: Một quả tạt đổi hướng vô tình trở thành đường bóng thuận lợi để Erling Haaland chạm nhẹ, trao cơ hội để Bernardo Silva phản ứng nhanh nhất với cú dứt điểm cận thành.

Bernardo Silva đang làm tốt vai trò thủ lĩnh ở Man City

Sân Anfield lặng đi sau bàn gỡ này và thế trận lập tức đổi chiều. Bernardo Silva cảm nhận rõ thời khắc đó, ôm bóng từ trong lưới chạy thẳng về vòng tròn giữa sân. Thủ quân Man City chia sẻ với Sky Sports: "Chúng tôi đều hiểu rằng nếu thua trận này thì gần như hết cơ hội đua vô địch. Chúng tôi cho rằng cần phải giành chiến thắng. Hy vọng vẫn còn và chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng".

Haaland đưa Man City trở lại cuộc đua

Từ thời điểm đó, bầu không khí trở nên hỗn loạn; trận đấu vỡ vụn về cấu trúc.

Milos Kerkez bắt đầu theo kèm sát Rayan Cherki khắp mặt sân. Trong trạng thái mệt mỏi, chống tay vào hông chỉ ít giây trước khi trở thành nhân vật mắc lỗi ở tình huống quyết định tiếp theo. Hậu vệ người Hungary dâng cao sai vị trí khi một đường bóng bổng đơn giản được treo vào khu vực cánh trái hàng thủ Liverpool, giúp Matheus Nunes thoát xuống rồi bị thủ thành Alisson phạm lỗi.

Haaland lần đầu xé lưới Liverpool trên sân Anfield

Haaland – người từng bỏ lỡ cơ hội đầu trận và khá mờ nhạt cho tới pha kiến tạo bằng đầu trước đó – phải chờ VAR kiểm tra khá lâu, trong lúc Szoboszlai và Alexis Mac Allister liên tục gây áp lực tâm lý.

Không "thành trì" nào đứng vững trước Haaland

"Tôi rất căng thẳng trước khi đá, chỉ nghĩ đến việc đưa bóng vào lưới," Haaland nói. "Cảm giác thật tuyệt vời". Đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại Anfield ở Premier League – đồng thời là sân bóng thứ 23 trong tổng số 24 sân chứng kiến anh ghi bàn.

Donnarumma cứu thua không tưởng

Kịch tính chưa dừng lại. Trong đoạn highlight chắc chắn sẽ còn được chiếu nhiều năm tới, sẽ có hình ảnh Donnarumma bay người hết cỡ, thực hiện pha cứu thua phi thường trước cú sút đổi hướng của Mac Allister.

Rất ít thủ môn trên thế giới có thể làm được điều đó. Tốc độ điều chỉnh bước chân sau khi bóng đổi hướng cùng sải tay phải vươn hết cỡ thực sự ngoài sức tưởng tượng.

Pep tạo dáng tương tự pha cứu thua đẳng cấp của Donnarumma

Pep Guardiola ăn mừng pha bóng này bằng cách bật nhảy và bắt chước đúng động tác cản phá của Donnarumma – một hình ảnh kỳ lạ nhưng phù hợp với diễn biến điên rồ của trận đấu. HLV Man City trải qua 20 phút cuối với đủ cung bậc cảm xúc, lúc ôm đầu, lúc đi lại đầy căng thẳng. Guardiola dường như cũng cảm nhận đây chính là thời khắc City bừng tỉnh và nhắm thẳng vào Arsenal.

Bàn thắng "điên rồ" bị hủy, Szoboszlai nhận thẻ đỏ

Kịch tính được kéo dài đến phút cuối. Thủ môn Alisson lên tham gia tấn công trong vài phút cuối, bỏ khung thành trống khi bóng bật ra đến vị trí của Rayan Cherki ở giữa sân. Tiền vệ của Man City xử lý thông minh với đường chọc khe sệt cho Haaland bứt tốc, tạo cuộc đua tay đôi với Szoboszlai – người mở tỉ số và cũng là người cố gây áp lực với Haaland trước quả phạt đền.

Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi hy hữu

Tình huống sau đó khá bi hài. Szoboszlai kéo áo Haaland để ngăn anh chạm bóng, Haaland đáp trả bằng cách kéo ngã đối thủ. Trong lúc đôi bên giằng co, bóng từ từ lăn vào lưới.

Cherki ăn mừng một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất lịch sử Premier League, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi của Haaland. Szoboszlai sau đó cũng bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi của mình.

Man City không quá bận tâm. Chiến thắng thứ hai của Guardiola tại Anfield giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 6 điểm.

Quan trọng hơn, cách họ giành chiến thắng khiến khoảng cách ấy trở nên "nhỏ" hơn rất nhiều trong cảm nhận của chính họ – và có thể cả Arsenal.

Man City ngược dòng đầy cảm xúc tại Anfield

Sau một tháng Giêng đầy thất vọng với nhiều trận hòa, người hâm mộ Man City đã chờ đợi khoảnh khắc đội bóng bùng nổ, tận dụng cơ hội Arsenal trao lại và tăng tốc. Khi mọi thứ lắng xuống, đây có thể sẽ được xem là kết quả quan trọng nhất của Man City ở mùa giải 2025-2026 cho tới lúc này, khi họ vẫn còn khả năng tuyên chiến, tiếp tục đua vô địch cùng Arsenal. Liverpool giờ thì ngày càng bị bỏ xa, hầu như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương.