HLV Slot nổi giận khi Liverpool thua đau Man City, tố trọng tài Anh "tiêu chuẩn kép"

Thất bại cay đắng của "Lữ đoàn đỏ"

Man City vẫn đang nỗ lực đeo bám Arsenal trong cuộc đua vô địch, sau màn ngược dòng nghẹt thở trên sân của Liverpool để giành chiến thắng 2-1. Trái ngược với niềm hân hoan bên phía đội khách, HLV Arne Slot tỏ ra vô cùng tức giận khi cho rằng các trọng tài đã áp dụng những tiêu chuẩn thiếu nhất quán trong trận đấu then chốt này.

Szoboszlai nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+13

Man City bị dẫn trước bởi siêu phẩm của Dominik Szoboszlai ở phút 74, nhưng bàn gỡ phút 84 của Bernardo Silva cùng quả phạt đền phút 90+3 của Erling Haaland đã giúp họ lội ngược dòng, giữ khoảng cách sáu điểm với ngôi đầu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1937, Man City hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Liverpool tại giải VĐQG.

Tất nhiên, HLV Slot không thể hài lòng. Ông bức xúc khi Marc Guehi không bị truất quyền thi đấu sau tình huống kéo áo Mohamed Salah ở thời điểm tỷ số còn 0-0, trong khi Szoboszlai lại nhận thẻ đỏ ở phút cuối vì pha phạm lỗi tương tự.

HLV Slot công kích trọng tài: “Chỉ cần tuân thủ đúng luật”

Khi được hỏi về các quyết định gây tranh cãi, Slot liệt kê hàng loạt tình huống ông cho là bất lợi cho Liverpool, từ bàn thắng không được công nhận trước đó, những quả phạt đền gây tranh cãi cho tới tấm thẻ đỏ của Szoboszlai.

HLV Slot công kích trọng tài

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận pha kéo áo của Szoboszlai với Haaland xứng đáng nhận thẻ đỏ theo luật, bởi đó là cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi vì sao tình huống Guehi kéo Salah, cầu thủ đã ghi bàn “100 lần trong 100 cơ hội tương tự suốt tám năm qua”, lại không bị xử lý tương tự.

“Tôi có thể chấp nhận thẻ đỏ của Dom nếu đó là cách áp dụng luật. Điều tôi cần chỉ là sự nhất quán”, Slot nhấn mạnh. Ông cho rằng việc tuân thủ luật phải được thực hiện đồng đều, thay vì tạo ra cảm giác “mỗi trận một kiểu”.