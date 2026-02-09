Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hạ Liverpool, cả Haaland lẫn Man City cùng đi vào lịch sử

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Liverpool Manchester City

Erling Haaland lần đầu ghi bàn tại Anfield, còn Man City lần đầu sau 89 năm mới thắng Liverpool cả 2 lượt trận trong cùng mùa giải tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool – Man City vừa tạo ra trận cầu kịch tính bậc nhất bóng đá Anh từ căng thẳng, tranh cãi, tuyệt phẩm, cứu thua đẹp mắt, bàn thắng quyết định đến thẻ đỏ và VAR "giết chết" khoảnh khắc thế kỷ ở Anfield.

Tiền vệ Dominik Szoboszlai ghi siêu phẩm đá phạt mở tỉ số cho Liverpool ở phút 74, song màn phối hợp cùng Erling Haaland giúp Bernardo Silva quân bình 1-1 cho Man City chỉ 10 phút sau đó.

Đến phút bù giờ thứ 3, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống thủ môn Alisson (Liverpool) phạm lỗi với Matheus Nunes, ấn định tỉ số 2-1 nghẹt thở cho thầy trò Pep Guardiola.

Erling Haaland ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Liverpool tại Anfield. Ảnh: Football Today

Erling Haaland ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Liverpool tại Anfield. Ảnh: Football Today

Theo thống kê OPTA, pha lập công phạt đền ở phút 90+3 là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh được ghi bởi đội khách tại Anfield kể từ 2006–2007.

Bàn "chốt hạ" giúp tiền đạo người Na Uy lần đầu tiên ghi bàn tại Anfield kể từ khi gia nhập Man City năm 2022. Trước đó, Haaland đã 3 lần thi đấu tại Anfield nhưng đều không thể lập công cho đội chủ sân Etihad. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Haaland đã ghi bàn trên sân nhà của 18/19 đối thủ còn lại tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 25 tuổi mới "đạp cỏ" sân Ánh Sáng của tân binh Sunderland mùa này nhưng chưa thể ghi bàn.

Kết quả đại chiến tại Anfield hôm 9-2 (giờ Hà Nội) cũng giúp Man City lần đầu tiên sau 89 năm hoàn tất "cú đúp" chiến thắng trước Liverpool trong cùng một mùa giải, điều họ chỉ từng làm được ở mùa 1936–1937.

Lượt đi mùa này, Man City hạ Liverpool 3-0 tại Etihad, trong đó tiền đạo Haaland cũng đóng góp một bàn.

Man City lần đầu tiên sau 89 năm mới thắng Liverpool cả 2 lượt trận trong cùng mùa giải tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: SunSport

Man City lần đầu tiên sau 89 năm mới thắng Liverpool cả 2 lượt trận trong cùng mùa giải tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: SunSport

Chiến thắng ở vòng 25 giúp thầy trò Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Còn với Liverpool, họ đang kém vị trí thứ 5 của Chelsea tới 4 điểm và tấm thẻ đỏ mà Dominik Szoboszlai phải nhận ở cuối trận càng khiến đội chủ sân Anfield thêm khốn đốn.

Tiền vệ Dominik Szoboszlai bị treo giò 3 trận càng khiến tình hình Liverpool thêm khốn khó. Anh là tiền vệ chơi ổn định và thường tỏa sáng trong khoảnh khắc quyết định cho Liverpool. Nhưng chiếc thẻ đỏ cuối trận khiến ngôi sao Hungary sẽ phải ngồi ngoài 3 trận. Ảnh: PA

Tiền vệ Dominik Szoboszlai bị treo giò 3 trận càng khiến tình hình Liverpool thêm khốn khó. Anh là tiền vệ chơi ổn định và thường tỏa sáng trong khoảnh khắc quyết định cho Liverpool. Nhưng chiếc thẻ đỏ cuối trận khiến ngôi sao Hungary sẽ phải ngồi ngoài 3 trận. Ảnh: PA

