"Bom tấn" Wirtz bị tước bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, lý do vì sao?

⚡ Cú sút đổi hướng cứu Liverpool khỏi thất bại

Liverpool đứng trước nguy cơ trắng tay khi Chemsdine Talbi mở tỷ số cho Sunderland sau một pha phòng ngự cẩu thả. Virgil van Dijk mất bóng rồi chần chừ lùi lại, để cú dứt điểm chạm người anh đổi hướng khiến Alisson bó tay.

Florian Wirtz giúp Liverpool có bàn gỡ, dù không được tính là bàn thắng của cá nhân anh

"The Reds" tiếp tục chơi thiếu sắc sảo trong phần lớn trận đấu, tạo ra rất ít cơ hội. Nhưng pha bứt tốc của Curtis Jones cùng màn rê bóng của Wirtz đã mang về bàn gỡ vô cùng quý giá ở phút 81.

🎯 Lý do bàn thắng bị tính là phản lưới Mukiele

Dù nhìn qua tưởng Wirtz sút chuẩn chỉnh, các góc quay chậm cho thấy anh… sút lỗi, và bóng sẽ đi chệch khung thành nếu không chạm Mukiele đổi hướng. Pha bóng “ăn may” giúp Liverpool thoát thua trong bối cảnh Wirtz vẫn chịu nhiều áp lực vì mức phí 116 triệu bảng nhưng chưa ghi bàn nào kể từ khi gia nhập.

Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League sau đó đã đưa ra thông báo rõ ràng: “Hội đồng công nhận bàn thắng xác định pha lập công phút 81 của Liverpool là bàn phản lưới nhà của Mukiele”.

Dù bàn thắng không được công nhận cho anh, Wirtz vẫn là một trong số ít cầu thủ chơi nổi bật bên phía Liverpool. Jamie Carragher nhận xét trên Sky Sports: “Họ không tạo cảm giác có thể ghi bàn. Thiếu năng lượng, thiếu tốc độ, rất đáng lo”.

Liverpool vẫn chưa thể tìm lại sức mạnh vốn có

🌙 Bao giờ Wirtz mới có bàn đầu tiên cho Liverpool?

Thật khó tin khi đã đến tháng 12 mà, "bom tấn" Florian Wirtz vẫn chưa ghi bàn cho Liverpool. Anh có một kiến tạo ở Community Shield và vài đóng góp ở Champions League, nhưng kỳ vọng dành cho tiền vệ 22 tuổi còn lớn hơn thế.

Liverpool hiện vận hành thiếu ổn định: Mohamed Salah sa sút, Alexander Isak chưa khỏe hoàn toàn sau khi ép Newcastle cho phép chuyển nhượng, còn Hugo Ekitike mới trở lại sau chấn thương.

🚀 Giai đoạn căng thẳng phía trước cho Liverpool và Wirtz

Liverpool giờ đã kém Arsenal 11 điểm và gần như rời xa cuộc đua vô địch. Lịch thi đấu Giáng sinh dồn dập khiến thầy trò Arne Slot không có thời gian nghỉ.

Họ sắp phải làm khách Leeds United, đội vừa thắng Chelsea và đang lên tinh thần, trước khi hành quân đến San Siro gặp Inter Milan ở Champions League. Đội bóng của HLV Slot cần thêm điểm để tránh phải xuống vòng play-off châu Âu, nhất là sau thất bại nặng nề 1-4 trước PSV.