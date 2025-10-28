Sinner chấm dứt tin đồn "tình tay ba", xác nhận yêu người mẫu tuyệt đẹp

💞 Từ tin đồn tình ái đến lời thừa nhận trên bục vô địch

Sau nhiều tháng là tâm điểm của những lời đồn thổi, Jannik Sinner cuối cùng đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm với người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic, cựu thí sinh Miss World và bạn gái cũ của Mick Schumacher, con trai huyền thoại F1 Michael Schumacher.

Sinner khẳng định chuyện yêu Hasanovic (bên phải), đập tan tin đồn tình cảm với Nader (bên trái)

Ngay sau khi giành danh hiệu ATP 500 Vienna Open 2025, tay vợt số 2 thế giới khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai nói lời cảm ơn bạn gái trong bài phát biểu nhận cúp: “Cảm ơn vì luôn ở bên tôi, vì sự thấu hiểu và nỗ lực của em. Gia đình, bạn bè và cả những người đang theo dõi ở nhà, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi”.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để xác nhận mối quan hệ mà giới hâm mộ tennis đã “nghi ngờ” suốt nửa năm qua. Hasanovic, người đẹp 24 tuổi đã nhiều lần xuất hiện trên khán đài cổ vũ Sinner, từ Roland Garros đến Wimbledon, luôn giữ vẻ kín đáo nhưng đầy thân mật trong khán đài riêng của anh.

Trước đó, Sinner từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người mẫu nổi tiếng, thậm chí có thời gian yêu tay vợt Nga Anna Kalinskaya. Tuy nhiên, từ khi Hasanovic xuất hiện, dường như ngôi sao người Ý đã tìm thấy sự bình yên trong chuyện tình yêu.

🔥 Kết thúc ồn ào “mối tình tay ba” và hành trình tìm lại bình yên

Thông tin Sinner xác nhận yêu Laila xuất hiện chỉ vài tuần sau khi mạng xã hội rộ tin đồn anh và Carlos Alcaraz cùng bị kéo vào “mối tình tay ba” với người mẫu Brooks Nader, gương mặt quen thuộc của tạp chí dành cho đàn ông.

Mọi chuyện bắt nguồn khi em gái của Brooks ám chỉ trên mạng rằng cô đang hẹn hò “với người có tên vần với Winner (ám chỉ Sinner)” và sau đó lại nhắc đến Alcaraz là “người đàn ông của giờ khắc này”. Tin đồn bùng nổ, khiến truyền thông và người hâm mộ bàn tán sôi nổi suốt nhiều tuần.

Thế nhưng, khi Sinner công khai nhắc đến “bạn gái” trong bài phát biểu ở Vienna, mọi lời đồn gần như tan biến. Không chỉ thế, người hâm mộ còn phát hiện hình nền điện thoại của anh là ảnh Hasanovic, và cô cũng có mặt tại New York để cổ vũ anh ở bán kết US Open.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ thêm chi tiết thú vị, cặp đôi hiện sống cùng nhau ở Monte Carlo, gần một quán kem nhỏ. Chủ quán kể lại: “Họ là đôi rất dễ thương. Laila giản dị, thân thiện và hay cùng Jannik xuống chọn kem”.

Sinner hiện đang có mặt tại Pháp dự Paris Masters, các khán giả đều mong muốn cá nhân tay vợt Ý sẽ chạm trán với Carlos Alcaraz ở trận chung kết.