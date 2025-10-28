Triệu "cầu lông" khiến pickleball hỗn loạn, Linh Giang tranh cãi với Hoàng Nam

Trận chung kết không diễn ra, những ngôi sao nổi tiếng đối đầu và cả cộng đồng pickleball Việt Nam rung chuyển, tất cả bắt đầu từ một chuyến bay trễ.

Hoàng Nam (bên trái) và Linh Giang (bên phải) rạn nứt tình bạn sau trận chung kết pickleball cuối tuần qua

🌪 Khi “chạy sô” pickleball trở thành chủ đề nóng

Ngày 26/10/2025, cộng đồng pickleball Việt Nam xôn xao vì scandal tại giải pickleball ở TP.HCM. Nhân vật trung tâm là Triệu “cầu lông”, tay vợt phong trào nổi tiếng, người cùng lúc đăng ký thi đấu ở ba giải khác nhau (Bắc Ninh, Hà Nội và TP.HCM).

Vì chuyến bay trễ do thời tiết xấu (từ Hà Nội vào TP. HCM, Triệu không thể đến kịp trận chung kết đôi nam được mong chờ nhất. Ban tổ chức (BTC) thậm chí phát trực tiếp cảnh sân bay, cập nhật từng phút “Triệu hạ cánh”, khiến khán giả hồi hộp. Thế nhưng, sau nhiều tiếng chờ đợi, trận đấu buộc phải hủy.

⏳ Khi kiên nhẫn chạm giới hạn

Đội Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức đã đồng ý chờ với tinh thần thể thao, nhưng càng kéo dài, cả hai mệt mỏi và tâm lý căng thẳng. Nam đuối sức, Đức còn phải về sớm vì lịch học. Cuối cùng, họ thống nhất bỏ trận, chấp nhận thắng do đối thủ đến muộn.

Trên mạng xã hội, dư luận chia làm hai luồng, một bên chỉ trích BTC thiếu quyết đoán, để khán giả chờ vô ích. Bên khác phê phán tình trạng “chạy sô kiếm tiền”, thiếu chuyên nghiệp trong giới phong trào.

💬 Căng thẳng bùng nổ: Nam - Giang rạn nứt?

Sau sự cố, Lý Hoàng Nam lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng đội đã chờ “đến giới hạn sức khỏe và tinh thần”, mong khán giả hiểu cho quyết định khó khăn.

Trái lại, Trịnh Linh Giang, đồng đội của Triệu, thể hiện bức xúc sâu sắc, cho rằng Nam đã “nuốt lời”, khiến tình bạn hơn 10 năm từ thời tennis sang pickleball bị tổn thương.

Lê Xuân Đức, cậu học sinh cấp 3 lên tiếng sau tranh cãi chưa có hồi kết từ những người liên quan

🤝 Lê Xuân Đức lên tiếng

Giữa làn sóng chỉ trích và tranh luận gay gắt, Lê Xuân Đức có bình luận ôn hòa kèm ảnh minh chứng, khẳng định: “Bọn em đã chờ thật sự lâu, ai cũng cố hết sức. Nhưng khi thể lực và tinh thần không còn, tiếp tục sẽ không công bằng cho cả hai bên”.

Đức nhấn mạnh anh không đứng về phe nào, mà mong mọi người ngừng tranh cãi, giữ lại điều đẹp nhất của thể thao, sự tôn trọng và cảm thông.

BTC giải pickleball ở TP.HCM xác nhận xử thua đúng luật nhưng không phạt Triệu “cầu lông”, do nguyên nhân khách quan. Đồng thời, họ hứa điều chỉnh quy trình tổ chức, thống nhất quy định giờ thi đấu và quản lý lịch vận động viên.