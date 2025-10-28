Yamal tiếp tục dỗi hậu El Clasico: Bỏ theo dõi đồng đội trên tuyển, Pedri cũng nối gót

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Yamal vẫn chưa hết dỗi sau trận El Clasico khi đã có hành động tuyệt giao với một cầu thủ Real Madrid là đồng đội của anh trên tuyển.

  

Đàn em hay đàn anh gây sự trước?

Cả một rổ vấn đề đã xuất hiện sau trận El Clasico. Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona được đi kèm với ẩu đả sau trận, các cầu thủ chê bai, sỉ mắng nhau, và Vinicius gây bực bội với ban huấn luyện khi có những phát ngôn khó nghe sau khi bị thay ra.

Yamal và Carvajal đối thoại sau trận

Yamal và Carvajal đối thoại sau trận

Lamine Yamal là một trong những nhân vật trung tâm của trận đấu và sau khi trải qua 90 phút thể hiện mờ nhạt, Yamal đã có hục hặc với hậu vệ phải Dani Carvajal của Real Madrid. Câu chuyện dường như không có gì đáng nói, Carvajal đã đến bắt tay Yamal sau trận và đi tiếp để bắt tay các cầu thủ Barcelona khác, nhưng Yamal đã nói gì đó khiến hai người lại chạm mặt nhau và căng thẳng leo thang.

Trước trận đấu, Carvajal được cho là một trong những người sẽ “nói phải quấy” với Yamal về những phát ngôn có vẻ khinh thường đối thủ của siêu sao 18 tuổi. Dù vậy theo nhiều nguồn tin sau trận cho biết, Carvajal không định làm gì Yamal mà chỉ đến chào một cách xã giao, trước khi Yamal bắt đầu mở mồm và khiến Carvajal bực mình.

“Tuyệt giao” trên mạng

Mối quan hệ giữa Yamal và Carvajal không phải là mối quan hệ đối địch Barca – Real Madrid đơn thuần. Họ là đồng đội trên ĐT Tây Ban Nha và đá cùng cánh, thậm chí Carvajal đã ghi bàn duy nhất trong màu áo tuyển nhờ Yamal kiến tạo.

Mới đây dân mạng đã phát hiện rằng vẫn chưa hết dỗi sau thất bại cay đắng và những gì diễn ra sau trận, Yamal đã bỏ theo dõi Carvajal trên Instagram. Yamal cũng để ảnh đại diện tài khoản của mình đen kịt và không đăng nội dung gì sau trận đấu. Tiền vệ Pedri của Barcelona cũng đã bỏ theo dõi Carvajal.

Yamal bỏ theo dõi Carvajal trên Instagram và Carvajal cũng "đáp lễ"

Yamal bỏ theo dõi Carvajal trên Instagram và Carvajal cũng "đáp lễ"

Carvajal có vẻ cũng vậy, bỏ theo dõi Yamal và Pedri trên tài khoản của mình, nhưng là người chiến thắng nên anh khá phấn khởi đăng ảnh ăn mừng với đồng đội, cũng như ảnh kỷ niệm chiến thắng thứ 200 tại La Liga cho cá nhân hậu vệ này.

Đáng nói là Carvajal vẫn theo dõi Alejandro Balde, Dani Olmo, Ferran Torres và Gavi, tất cả đều là cầu thủ Barca và đồng đội với Carvajal trên tuyển. Nên xem ra việc anh bỏ theo dõi Pedri với Yamal là phản ứng cho việc 2 đàn em bỏ theo dõi mình trước, một phản ứng kiểu “thích thì chiều”.

28/10/2025 00:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Barca - Real: Hận thù trăm năm
