Liverpool thua 4 trận ở Ngoại hạng Anh, sa sút vì trợ lý của HLV Slot xúi dại?

Sự thay đổi gây bất ổn

4 vòng liên tiếp thua ở Premier League, Liverpool đang thực sự khủng hoảng và các fan Liverpool đang tranh luận xem vấn đề của đội bóng ở đâu. Không còn chỉ là sự sa sút phong độ của một vài cá nhân, khi cả đội đều chơi không tốt thì HLV Arne Slot đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Gravenberch dâng cao được xem là điều khác biệt rõ rệt của Liverpool mùa này so với mùa trước

Tuy nhiên nhiều người đã phân tích rằng với cách bố trí hiện tại của Liverpool, HLV Slot đang xếp đặt theo một cách chưa ai từng thấy ở mùa giải trước, khi Liverpool đoạt chức vô địch Premier League. Mohamed Salah bị đẩy ra biên quá nhiều, Milos Kerkez hiếm khi được chuyền bóng khi dâng cao tấn công bên cánh trái, và Florian Wirtz hoạt động trong vai trò hơi lùi so với khi đá ở Leverkusen.

Điều gây nhiều chú ý là mùa này Ryan Gravenberch đã ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn, bởi anh đã được đẩy dâng cao và nhiều khi xâm nhập khu cấm địa. Nhưng như vậy khiến Liverpool ít người ở khu vực trung tuyến khi đối phương chuyển trạng thái: Họ có thể đánh thẳng vào giữa và Gravenberch không kịp về để lót cho hàng thủ, hoặc dùng bóng dài, các trung vệ Liverpool có đánh đầu phá được thì cũng sẽ có cầu thủ khác đón bóng 2 bật ra.

Trợ lý có lỗi?

Sự thay đổi này khiến nhiều người thắc mắc phải chăng HLV Arne Slot đã thay đổi dựa trên sự cố vấn của ai đó. Mùa trước John Heitinga là trợ lý của Slot và sau khi kết thúc mùa, Heitinga đã nhận lời về Ajax huấn luyện, để lại vị trí trợ lý cho Giovanni Van Bronckhorst, người đã từng làm HLV trưởng ở Rangers.

Van Bronckhorst làm trợ lý của Liverpool từ mùa giải này và bị nghi là người xui Arne Slot thay đổi đấu pháp

Van Bronkhorst đang bị nghi là người đã “xúi dại” Slot đưa Gravenberch dâng cao, rằng đây được xem là sự bù trừ cho Liverpool không còn Trent Alexander-Arnold trong đội hình để phát động từ xa. Nhiều fan Liverpool đã so sánh cách đá của đội hiện tại với cách đá của Rangers khi Van Bronckhorst còn dẫn dắt, cho rằng chúng khá giống nhau, và thậm chí Rangers của Van Bronckhorst thủng lưới hiệp 1 rất nhiều cũng như Liverpool bây giờ.

Van Bronckhorst bắt đầu làm HLV tại Feyenoord và đã giúp CLB này vô địch Hà Lan mùa 2016/17 lẫn 2 danh hiệu Cúp quốc gia. Tuy nhiên Van Bronckhorst đã bị sa thải ở cả Rangers và Besiktas.