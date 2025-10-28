Vinicius vùng vằng trận Real - Barca: Các sếp lớn bực mình, "ông trùm" ra quyết định chuyển nhượng

Ban lãnh đạo "ngứa mắt" với Vinicius

Vinicius đang gặp rắc rối sau khi phản ứng gay gắt với quyết định thay anh ra của HLV Xabi Alonso ở trận thắng 2-1 trước Barcelona của Real Madrid. Bị thay ra ở hiệp 2 trận đấu này, Vinicius đã lớn tiếng với các thành viên ban huấn luyện của đội trước khi bỏ vào đường hầm, nhưng sau đó quay trở lại khu vực kỹ thuật của đội để xem nốt trận, và tham gia vào màn xô xát sau trận.

HLV Alonso "lơ" Vinicius trong lúc anh vùng vằng sau khi bị thay ra

HLV Xabi Alonso đã làm ngơ hành động của Vinicius và ông chỉ tập trung vào việc chỉ thị các cầu thủ trên sân. Quyết định thay người của HLV quê xứ Basque đã nhận được sự ủng hộ của các fan, nhiều người nhận thấy Vinicius đã dừng pressing hoặc pressing hơi hời hợt ở đầu hiệp 2, dẫn đến việc Alonso đưa Rodrygo vào để duy trì khâu áp sát lẫn hỗ trợ cho hậu vệ trái Alvaro Carreras.

Và có vẻ Alonso sẽ không phải lo lắng gì về các lãnh đạo đội bóng. Theo tờ AS, chủ tịch Florentino Perez sẽ cho Alonso toàn quyền xử lý vấn đề kỷ luật của các cầu thủ và ông không can thiệp. Trước đây đã có nhiều vụ cầu thủ, thông qua người đại diện, lên mách lẻo Perez về việc họ không được đá hay bị thay ra và Perez đã can thiệp, nhưng ông sẽ không làm vậy để Alonso duy trì uy thế của mình trước các cầu thủ.

AS ngoài ra còn cho hay việc Perez cho Alonso tùy ý xử trí với Vinicius là bởi tiền đạo người Brazil đã gây nhiều sự bực mình với ban lãnh đạo từ mùa giải trước. Quả bóng Bạc 2024 đã đòi tăng lương ngang bằng Kylian Mbappe nhưng không được chấp nhận, và việc Vinicius lấy Saudi Arabia ra dọa khiến nhiều giám đốc của CLB khuyên Perez nên mạnh tay với cầu thủ này.

Không có sức nặng thương lượng

Bất luận Xabi Alonso xử lý Vinicius ra sao, những hành động và cả phong độ thi đấu của Vinicius trong 1 năm qua đã khiến lập trường của ban lãnh đạo Real Madrid thêm cứng rắn về cầu thủ này. Đã có những tin đồn Vinicius sẽ được trả lương cực kỳ hậu hĩnh để chuyển tới Saudi Arabia, nhưng Real Madrid không tỏ ra lo lắng và thậm chí dự định sẽ để cuối mùa, phân tích phong độ của anh rồi quyết định có mời gia hạn hay không.

Vinicius tiếp tục bị nhiều giám đốc tại Real Madrid ghét vì thái độ

Quan điểm của nhiều thành viên ban giám đốc Real Madrid là được đá cho CLB này phải được xem là một sự vinh hạnh cho bất cứ cầu thủ nào, và đã đá ở đây là phải nhắm tới các danh hiệu. Do đó nếu Vinicius lấy chuyện tiền ra để đòi hỏi tăng lương, cầu thủ này chẳng những vốn không có lợi thế thương lượng nào mà càng khiến các lãnh đạo muốn cho anh đi khẩn trương vì không còn tinh thần cống hiến tối đa.

Gần đây đã xuất hiện thông tin Real Madrid tiếp cận Kenan Yildiz của Juventus để mời ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập, mà Yildiz đá cùng vị trí với Vinicius. Chưa kể Rodrygo vẫn đang bám trụ ở CLB và có thể thay thế đồng hương bất cứ lúc nào, nên Vinicius có vùng vằng bao nhiêu cũng không thể khiến Florentino Perez nhượng bộ, thậm chí Perez có thể sẽ quyết định đẩy Vinicius đi sớm hơn.