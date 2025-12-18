FIFA vinh danh đặc biệt HLV Mai Đức Chung, vị tướng kỳ cựu sắp chia tay ĐT nữ Việt Nam?

Cụ thể, fanpage có tên FIFA Women's World Cup đăng dòng trạng thái như sau về HLV Mai Đức Chung: "Huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup nữ. Đơn giản là huyền thoại".

Vào năm 2023, HLV Mai Đức Chung được vinh danh trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất các kỳ World Cup nữ khi ĐT nữ Việt Nam có lần đầu dự sân chơi danh giá ấy. Thời điểm đó, ông đã ở tuổi 73.

FIFA tri ân HLV Mai Đức Chung

Dù đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", HLV Mai Đức Chung vẫn gắn bó tới ĐT nữ Việt Nam cho đến SEA Games 33. Tiếc thay, chiến lược gia sinh năm 1951 không thể cùng các cô gái vàng Việt Nam đoạt thêm HCV.

Đây là trận đấu vô cùng đáng tiếc của ĐT nữ Việt Nam. Bích Thùy đáng lẽ ghi bàn mở điểm cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung ở phút 29, nhưng trọng tài biên đã mắc sai lầm khi phất cờ việt vị, trong khi Bích Thùy rõ ràng ghi bàn thắng hợp lệ.

HLV Mai Đức Chung chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đến hết năm 2025. Hiện không có thông tin VFF gia hạn hợp đồng với "tướng" Chung, trong khi chiến lược gia này có mong muốn giải nghệ. Trước đây, ông có ý định giải nghệ vào năm 2023, nhưng về sau vẫn đồng ý gia hạn hợp đồng với VFF.

Đội trưởng Huỳnh Như cũng đã gửi lời tri ân tới HLV Mai Đức Chung: "Dù kết quả chưa như mong đợi, toàn đội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ và sát cánh từ những ngày đầu đến phút cuối cùng.

Đặc biệt gử lời tri ân sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, cảm ơn bác vì tất cả những điều ngọt ngào nhất mà bác đã dành cho bóng đá nữ Việt Nam chúc bác luôn vui, luôn khỏe và hạnh phúc trong hành trình phía trước của mình bên gia đình và những người thân yêu".