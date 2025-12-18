AFC xin lỗi ĐT nữ Việt Nam sau sai sót trọng tài ở trận chung kết SEA Games 33

AFC xin lỗi ĐT nữ Việt Nam

Theo nguồn tin từ VnExpress, đại diện AFC đã có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn tại Thái Lan trong ngày hôm nay. Tại buổi làm việc, AFC thừa nhận tình huống từ chối bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy là một sai sót nghiêm trọng, xảy ra ở thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu, qua đó tác động lớn đến cục diện và kết quả chung cuộc của trận chung kết.

Ở phút 29, Vạn Sự đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Bích Thuỳ đánh đầu tung lưới thủ thành Olivia McDaniel nhưng trọng tài Rebecca Anne Durcau lại không công nhận sau khi trọng tài biên Chanthavong Phutsavan phất cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ 31 tuổi.

Bàn thắng của Bích Thuỳ ở trận chung kết môn bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam với ĐT nữ Philippines không được công nhận. Ảnh chụp màn hình.

Thế nhưng, pha quay chậm cho thấy, Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của ĐT nữ Philippines là Hali Long khoảng 2m. Sau đó, ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn bị cầm hoà 0-0 sau 120 phút và thất bại 5-6 trên loạt đá luân lưu.

AFC khẳng định sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ sự việc và đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm tránh lặp lại những sai sót tương tự trong tương lai. Dù không đề cập trực tiếp đến hình thức kỷ luật, nhưng theo nhiều nguồn tin, khả năng cao trọng tài biên Chanthavong Phutsavan sẽ phải đối mặt với án cấm làm nhiệm vụ ở một số trận đấu quốc tế. Theo quy trình chuyên môn, AFC sẽ căn cứ vào báo cáo của giám sát trọng tài Yongmei Cui để đánh giá mức độ sai phạm và quyết định hình thức xử lý phù hợp.

Mặc dù SEA Games là sân chơi thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, song toàn bộ các giải đấu bóng đá trong khu vực và công tác trọng tài vẫn nằm dưới sự quản lý chuyên môn của AFC. Do đó, trách nhiệm đánh giá và xử lý sai sót trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 thuộc thẩm quyền của cơ quan bóng đá cao nhất châu Á.