ĐT Anh muốn vô địch World Cup cần loại Saka, trông cậy ở Cole Palmer?

Palmer được trao cơ hội, Saka đối mặt nguy cơ mất suất

Joe Cole đã điền tên Cole Palmer vào đội hình tuyển Anh mà ông tin có thể “vô địch World Cup”. Theo cựu danh thủ này, ngôi sao của Chelsea xứng đáng đá chính bên cánh phải, vị trí anh đang đảm nhiệm rất hiệu quả tại CLB.

Palmer thế chỗ Saka trong đội hình chính của tuyển Anh?

Bukayo Saka nhiều năm qua là lựa chọn số một của tuyển Anh ở vị trí này. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua của anh tại Arsenal không thực sự ấn tượng theo tiêu chuẩn cá nhân, dù phong độ đã có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây.

Cole cho rằng Thomas Tuchel nên cân nhắc phương án thay đổi để tăng sức sáng tạo và khả năng bùng nổ trong đội hình.

Tuyển Anh chưa thuyết phục nhưng vẫn là ứng viên hàng đầu

Ở đợt tập trung quốc tế cuối cùng trước World Cup mùa hè này, tuyển Anh gây thất vọng khi hòa Uruguay 1-1 và sau đó thua Nhật Bản 0-1. Dù vậy, đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch.

Trước đó, dưới thời HLV Gareth Southgate, tuyển Anh đã vào hai trận chung kết EURO liên tiếp. Họ cũng tiến sâu ở hai kỳ World Cup gần nhất: vào bán kết năm 2018 và tứ kết tại Qatar bốn năm sau đó. Thành tích này giúp “Tam sư” duy trì vị thế đáng gờm trên đấu trường quốc tế.

HLV Tuchel đang sở hữu đội hình có chiều sâu

Rice là trụ cột, hàng tiền vệ giàu sức mạnh được ưu tiên

Phát biểu trên podcast The Dressing Room, Joe Cole – người có 56 lần khoác áo tuyển Anh – đã công bố đội hình lý tưởng của mình.

Ông chọn Jordan Pickford trong khung gỗ, bộ ba Reece James, Marc Guehi và John Stones ở hàng thủ. Ở vị trí hậu vệ trái, thay vì Lewis Hall, Cole ưu tiên Nico O’Reilly vì khả năng hỗ trợ tấn công.

Tuyến giữa được ông xây dựng xoay quanh Declan Rice, người được bố trí đá thấp hơn so với vai trò tại Arsenal. Bên cạnh Rice là Elliot Anderson. Cole nhấn mạnh Rice phải là “nhân tố quan trọng nhất” và chịu trách nhiệm điều tiết khu trung tuyến.

Ở vị trí số 10, Jude Bellingham được tin tưởng, nhưng Cole cũng cho rằng có thể điều chỉnh nếu cần thiết. Ông đặc biệt đánh giá cao phương án sử dụng Cole Palmer từ cánh phải, tạo nên một hàng tiền vệ gồm Rice, Anderson, Bellingham và Palmer – kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và khả năng ghi bàn.

Theo quan điểm của Joe Cole, nếu tuyển Anh muốn chinh phục World Cup 2026, họ cần cân bằng tốt giữa kiểm soát bóng và khả năng chơi không bóng, đồng thời tận dụng tối đa những nhân tố sáng tạo như Palmer.