Huyền thoại ĐT Anh bị bắt ở World Cup vì nghi ăn cắp, kỳ án chấn động lịch sử

Các kỳ World Cup luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử không chỉ bằng những màn trình diễn mê đắm của các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những chuyện câu chuyện hậu trường đầy ly kỳ và nhiều uẩn khúc.

Kỳ án liên quan tới "Đội trưởng vĩ đại"

Chiều 18/5/1970, đội tuyển Anh dừng chân tại khách sạn Tequendama ở Bogotá, Colombia, chuẩn bị cho trận giao hữu trước thềm World Cup. Trong khi các cầu thủ đang thư giãn ở sảnh chờ, một sự cố bất ngờ xảy ra liên quan đến Bobby Moore.

Hernando Rojas, người lau giày lâu năm tại khách sạn, vẫn nhớ rõ những chi tiết kỳ lạ của ngày hôm đó: "Chỉ có những bức tường này mới biết sự thật," ông nói với một nụ cười khập khiễng. Vụ việc này sau đó đã phát triển thành câu chuyện bí ẩn đầy rắc rối.

Câu chuyện bắt đầu khi Bobby Charlton và Moore vào cửa hàng Fuego Verde trong khách sạn. Charlton muốn mua một chiếc nhẫn ngọc lục bảo cho vợ nhưng sau đó đã rời đi mà không mua gì. Sau đó, khi họ quay lại sảnh, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra: cửa hàng thông báo rằng một chiếc vòng tay trị giá 650 bảng Anh đã bị mất tích và Moore bị nghi ngờ là người lấy trộm.

Những nghi ngờ và điều tra ban đầu

Ngay lập tức, chủ cửa hàng, Danilo Rojas, cùng cô nhân viên Clara Padilla đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Moore và Charlton bị tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, các cầu thủ Anh hoàn toàn bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi căng thẳng dịu đi, các cầu thủ được phép tiếp tục vào phòng nghỉ. Nhưng vụ việc không kết thúc ở đó. Mặc dù không có báo chí Anh nào đưa tin ngay lập tức, những diễn biến sau đó lại xoay quanh một vụ việc nghiêm trọng.

Sau khi đội tuyển Anh thắng Colombia 4-0, Moore lại bị triệu tập để khai báo thêm. Lúc này, một nhân chứng mới xuất hiện: Alvaro Suarez, một người bán hàng rong tuyên bố đã thấy Moore giấu chiếc vòng tay vào trong túi quần. Câu chuyện của Suarez có nhiều điểm mâu thuẫn, và khi điều tra thêm, người ta phát hiện rằng anh ta đã nhận tiền từ chủ cửa hàng Rojas để làm chứng. Vụ việc càng trở nên khó hiểu hơn.

Thêm vào đó, chủ cửa hàng Rojas đã yêu cầu đền bù thiệt hại, và cho rằng Moore có thể là một tên trộm dù anh ta là "người nổi tiếng, được cả thế giới tôn trọng". Vụ án càng trở nên phức tạp khi Moore bị đưa đến tòa án ở Bogotá để trả lời các câu hỏi.

Moore bị giam giữ và căng thẳng gia tăng

Khi Moore bị giam giữ, các quan chức Anh và báo chí quốc tế bắt đầu lo lắng về tình hình. Tại Colombia, quốc gia đang trong thời kỳ bất ổn chính trị, vụ việc trở thành một scandal lớn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia đã phải can thiệp để Moore được ở lại nhà dưới sự quản thúc thay vì bị giam trong một nhà tù nổi tiếng nguy hiểm. Tin tức về vụ việc lan truyền nhanh chóng, và báo chí Colombia cũng bắt đầu lên tiếng, bảo vệ Moore và chỉ trích những người làm chứng không đáng tin cậy.

Một bước ngoặt lớn đến khi Moore bị yêu cầu tái hiện lại vụ việc tại khách sạn Tequendama. Lúc này, Moore đã chứng minh rằng không có túi nào trong bộ đồ của anh để giấu chiếc vòng tay. Chứng cứ mới này, cùng với việc nhân chứng Suarez bắt đầu lúng túng, khiến vụ án càng thêm phức tạp.

Những suy đoán còn lại

Cuối cùng, chỉ vài ngày trước khi World Cup diễn ra, thẩm phán quyết định thả Moore vì không có đủ chứng cứ để tiếp tục giam giữ anh. Moore được phép rời khỏi Colombia và bay đến Mexico tham dự giải đấu, nơi anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Về sau, nhiều người cho rằng vụ việc có thể là một trò lừa đảo từ những kẻ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Moore để kiếm lợi. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không có lời giải thích chính thức nào về việc chiếc vòng tay có thật hay không, và liệu Moore có thực sự bị lừa hay không.

Một trong những giả thuyết được đưa ra là Moore có thể đã vô tình bị lôi kéo vào một trò đùa của các cầu thủ trẻ trong đội. Nhưng với thời gian, những lời giải thích vẫn còn rất mơ hồ, và vụ việc này vẫn là một trong những bí ẩn lớn trong lịch sử bóng đá.

