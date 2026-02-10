Hà Nội FC hồi sinh thế nào dưới bàn tay của Harry Kewell?

Tìm lại bản ngã

Hà Nội FC tham vọng vô địch V.League và Cúp Quốc gia 2025/26. Đội bóng thủ đô hy vọng HLV Makoto Teguramori có thể giúp đội bóng có được vinh quang, sau khi chiến lược gia Nhật Bản thể hiện khá ổn tại nửa cuối mùa trước đó. Tuy nhiên, hy vọng ấy sớm trở thành nỗi thất vọng.

HLV Harry Kewell hồi sinh Hà Nội FC.

Hà Nội FC khởi đầu với 5 trận liên tiếp không thắng. Đội sớm bị loại ngay từ vòng đầu tiên ở Cúp Quốc gia. Trước tình hình kể trên, Ban lãnh đạo đội bóng quyết định thực hiện một cuộc đại tu từ thượng tầng đến Ban huấn luyện. Giám đốc điều hành được thay mới. HLV trưởng Makoto Teguramori cũng không còn tại vị.

Thông qua quá trình tìm kiếm HLV trưởng, Ban lãnh đạo Hà Nội quyết định đàm phán và mời Harry Kewell, danh thủ Liverpool về dẫn dắt. Dù là cầu thủ nổi tiếng từng dự World Cup, UEFA Champions League hay giải Ngoại hạng Anh nhưng Kewell lại chưa có được thành công khi trở thành HLV trưởng. Không ít CĐV Hà Nội FC quan ngại về lựa chọn HLV của thượng tầng đội bóng Thủ đô. Bởi trước Kewell, CLB này đã thay tới 10 lượt HLV trưởng chỉ trong vòng 5 mùa giải.

Kewell không phát biểu "đao to búa lớn". Ông tập trung vào những màn thể hiện của các cầu thủ Hà Nội từ sân tập đến thi đấu. Nhà cầm quân này bực mình khi một số cầu thủ thiếu ý thức tham gia gây sức ép (pressing) khi đội nhà mất bóng. Cựu tiền đạo Liverpool cũng uốn nắn từng cách dứt điểm cho những Tuấn Hải, Daniel Passira hay khơi nguồn cảm hứng cho Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên.

Dưới bàn tay của Kewell, Hà Nội không phải đội kiểm soát bóng quá nhiều. Nhưng họ nằm trong nhóm đầu các CLB có khả năng giành bóng trên sân đối phương. Nhờ vậy, việc chuyển hoá lối chơi, khả năng tận dụng cơ hội sau các lần phản công của Hà Nội hiệu quả hơn hẳn. Đẳng cấp từ danh tiếng cho đến cách bài binh bố trận, Kewell sớm nhận được sự nể phục nơi dàn sao của đại diện thủ đô. "HLV Kewell rất hiểu chúng tôi vì từng là cầu thủ đẳng cấp. Những ý tưởng tấn công của ông rất sáng tạo, giúp cả đội tự tin hơn và đặt trọn niềm tin vào ông", Đỗ Hoàng Hên - cầu thủ nhập tịch từng có thời gian được đào tạo tại học viện Barcelona chia sẻ.

Từng bước trở lại

Khởi đầu bằng chiến thắng 4-0 trước PVF-CAND vào ngày 4/11/2025, cho đến nay, Harry Kewell đã dẫn dắt Hà Nội tổng cộng 4 trận ở V.League. Ngoài trận hoà khá đáng tiếc trước Nam Định ngay trên sân đối thủ với tỷ số 1-1, Hà Nội của Kewell đã giành 9 điểm tuyệt đối ở 3 trận còn lại. Đội ghi 10 bàn thắng sau 4 trận, gần bằng số pha lập công trong 9 vòng trước đó, dưới nhiệm kỳ của ông Makoto Teguramori hay quyền HLV trưởng Yusuke Adachi.

Đáng nói trong 10 pha lập công ấy, 7 cầu thủ của Hà Nội gồm: Tuấn Hải, Hoàng Hên,Daniel Passira, Xuân Mạnh, Hai Long, Hùng Dũng, Fisher tham gia ghi tên mình lên bảng tỷ số. Hà Nội hiện tại không phụ thuộc vào "lão tướng" Văn Quyết giống thời điểm trước đó. CLB này đa dạng hơn trong cách tấn công, với nhiều tuyến nơi đội hình đều có thể tạo ra bước ngoặt về thế trận và kết quả cho đội nhà.

Lại nói về Văn Quyết, HLV Harry Kewell đã giải quyết tốt một nút thắt trong phòng thay đồ. Đó là có sự trao đổi một cách thẳng thắn với đội trưởng kiêm huyền thoại Hà Nội FC, xoay quanh thời lượng sử dụng và cách bố trí anh trong đội hình sao cho phù hợp với tuổi tác, thể trạng. Nhờ vậy, Văn Quyết vẫn có thể cống hiến cho đội nhà với một khoảng thời gian phù hợp với điều kiện bản thân. Bên cạnh đó, anh sẵn sàng từng bước nhường lại "sân khấu" cho những cầu thủ trẻ thay mình giúp sức cho Hà Nội.

Khép lại lượt đi V.League 2025/26, Hà Nội đứng thứ 4 trên BXH. Với 21 điểm, khoảng cách giữa thầy trò Kewell và đội nhất bảng là CLB Công an Hà Nội vẫn còn tới 8 điểm. Cần nói thêm, đại diện ngành Công an còn tới 2 trận chưa đấu trong tay. Bất lợi trong cuộc đua vô địch với Hà Nội có thể nhìn thấy rõ. Nhưng ít nhất, đội bóng này vẫn có được niềm hy vọng để vững bước trong màn cạnh tranh kéo dài 13 vòng đấu nữa của lượt về.

Quan trọng hơn, Harry Kewell đã giúp Hà Nội cải thiện về phong độ, tinh thần thi đấu và kết quả thi đấu. Điều đó hứa hẹn đưa CLB thủ đô trở lại vị thế hàng đầu bóng đá nước nhà, thay vì một thời gian dài nhường ánh hào quang cho Nam Định hay Công an Hà Nội.