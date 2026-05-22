Bao Phương Vinh ngược dòng đáng nể, đấu số 1 bi-a thế giới tại World Cup

🎉 Bao Phương Vinh ngược dòng, Chiêm Hồng Thái ngoạn mục đi tiếp

Vòng loại cuối (Round 4) của giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra trong ngày 21/5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của Bao Phương Vinh.

Nhà cựu vô địch World Championship có chiến thắng 40-19 chỉ sau 15 lượt cơ trước Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ) tại trận ra quân của bảng D. Ở lượt trận còn lại, dù bị dẫn trước với khoảng cách 10 điểm sau hiệp đầu, Bao Phương Vinh thắng ngược Seleventas Dimitrios (Hy Lạp) với tỉ số 40-34 sau 26 lượt cơ, qua đó giành ngôi nhất bảng với 2 trận toàn thắng cũng như ghi tên mình vào vòng chính.

Ở bảng F, Chiêm Hồng Thái thua 34-40 sau 19 lượt cơ trước Jose Juan Garcia (Colombia) ở trận ra quân. Cơ thủ của Việt Nam tung series 11 điểm, thắng 40-19 sau 16 lượt trước Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ) ở lượt trận thứ 2. Với 2 điểm (1 thắng – 1 thua) cùng hiệu suất ghi điểm rất cao lên đến 2,176 điểm/lượt cơ, Hồng Thái đi tiếp khi là 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong cả 12 bảng đấu.

⚡ Huyền thoại sống Torbjorn Blomdahl cùng 5 cơ thủ Việt Nam bị loại

Vòng loại cuối chứng kiến sự khắc nghiệt của World Cup khi có nhiều đại diện Việt Nam cũng như hảo thủ danh tiếng bị loại. Đáng kể nhất là “Vua World Cup” Torbjorn Blomdahl. Huyền thoại sống người Thụy Điển chỉ có được một kết quả hòa trước Cha Myeong Jong trước khi để thua Mikael Devogelaere tỉ số 38-40 sau 26 lượt cơ.

Song song đó, có đến 5 đại diện Việt Nam dừng bước ở vòng đấu này là Hồ Quan Thái, Mai Tân Huyên, Thón Viết Hoàng Minh, Đoàn Minh Kiệt và Lê Thành Tiến. Ngoài ra, danh sách bị loại còn có Glenn Hofman, Jeffrey Jorissen, Sam Van Etten, Birol Uymaz…

Bao Phương Vinh đấu đương kim số 1 thế giới

Trong ngày 22/5, giải sẽ diễn ra vòng bảng chính thức. 32 cơ thủ với những ngôi sao hàng đầu thế giới, các cơ thủ vượt qua vòng loại và một số cơ thủ có suất đặc cách sẽ chia làm 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra nhất, nhì mỗi bảng vào vòng knock-out cho top 16.

Các bảng đấu của cơ thủ Việt Nam tại vòng chính thức

Đáng chú ý, Bao Phương Vinh sẽ nằm tại bảng A cùng với cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo (Hàn Quốc). Chiêm Hồng Thái ở bảng B đánh giá cũng rất khó khăn khi phải cạnh tranh suất đi tiếp với siêu sao số 2 thế giới Dick Jaspers và Kang Ja In.

Nguyễn Trần Thanh Tự (suất đặc cách) ở bảng C có “thần cơ” nước Bỉ Eddy Merckx. Đặc biệt, hai cơ thủ hạt giống của Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực cùng nằm tại bảng F cùng nhà vô địch U22 châu Á 2026 Kim Do Hyeon (Hàn Quốc) và Jose Juan Garcia (Colombia).