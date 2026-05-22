Alcaraz bỏ Wimbledon, đầu hàng Sinner ở cuộc đua ngôi số 1 thế giới

Carlos Alcaraz vừa giáng một đòn nặng nề vào người hâm mộ khi tuyên bố rút lui khỏi toàn bộ mùa giải sân cỏ, bao gồm cả Wimbledon, do chấn thương cổ tay phải dai dẳng. Quyết định này giống như nốt trầm trong sự nghiệp của ngôi sao người Tây Ban Nha, và gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng cạnh tranh vị trí số 1 thế giới của anh với Jannik Sinner trong mùa giải 2026.

Alcaraz gây hụt hẫng lớn khi bỏ tham dự Roland Garros rồi chia tay luôn mùa giải sân cỏ

Cơn ác mộng chấn thương và túi điểm "thủng đáy"

Chấn thương cổ tay bắt nguồn từ Barcelona Open đã biến mùa hè của Alcaraz thành một cơn ác mộng thực sự. Trước khi từ bỏ Wimbledon, anh đã phải ngậm ngùi rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros. Việc không thể ra sân thi đấu đồng nghĩa với việc Alcaraz hoàn toàn bất lực nhìn số điểm tích lũy của mình bốc hơi trên bảng xếp hạng ATP.

Hãy nhìn vào những con số để thấy mức độ thiệt hại. Việc bỏ lỡ Rome và Roland Garros khiến anh mất trắng 3.000 điểm. Giờ đây, việc rút lui khỏi Queen's Club và Wimbledon khiến anh tổn thất thêm 1.700 điểm nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Alcaraz bị trừ tổng cộng 4.700 điểm. Dù anh vẫn tạm thời giữ được vị trí số 2 thế giới, nhưng về mặt điểm số thực tế để bám đuổi ngôi vương, Alcaraz đã hoàn toàn tụt lại phía sau.

Sinner và sự thống trị tuyệt đối

Trong khi Alcaraz vật lộn với chấn thương, kình địch lớn nhất của anh, Jannik Sinner lại đang thể hiện một phong độ hủy diệt vô tiền khoáng hậu. Tay vợt người Ý đã đi vào lịch sử ATP Tour khi vô địch liên tiếp cả 5 giải Masters 1000 đầu năm gồm Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid và Rome.

Sự thống trị của Sinner được thể hiện rõ nhất trên bảng xếp hạng đường đua đến Turin (ATP Live Race 2026), thước đo chính xác nhất phong độ của các tay vợt trong năm nay. Sinner đang dẫn đầu tuyệt đối với 5.900 điểm, bỏ xa Alcaraz (3.650 điểm) tới 2.250 điểm. Khoảng cách này chắc chắn sẽ còn mênh mông hơn nữa sau khi Roland Garros và Wimbledon kết thúc, bởi Sinner hầu như không gặp áp lực bảo vệ điểm số quá lớn ở giai đoạn này so với đối thủ.

Cuộc đua số 1 chính thức hạ màn sớm?

Công bằng mà nói, cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới năm 2026 đã ngã ngũ ngay từ khi mùa hè bắt đầu. Việc Alcaraz bỏ cuộc tại Wimbledon không khác gì một lời đầu hàng vô điều kiện, dù đó là một quyết định bất khả kháng. Khi một tay vợt không thể thi đấu ở 2 trong số 4 giải Grand Slam liên tiếp, việc mơ về đỉnh thế giới là điều không tưởng.

Cuộc đua số 1 thế giới 2026 gần như đã hạ màn với chiến thắng cho Sinner (bên phải)

Giờ đây, Jannik Sinner đã độc tôn trên đỉnh thế giới mà không gặp phải bất kỳ sự đe dọa nào từ phía sau. Tay vợt người Ý hoàn toàn thong dong để hướng tới mục tiêu thâu tóm các danh hiệu lớn tiếp theo mà không cần quan tâm đến điểm số.

Đối với Alcaraz, mục tiêu thiết thực nhất lúc này không còn là ngôi số 1, mà là bài toán hồi phục thể trạng. Anh cần dưỡng thương thật tốt để hướng tới US Open vào cuối tháng 8, nơi cục diện có thể đảo chiều khi Sinner mới là người phải chịu áp lực khổng lồ để bảo vệ điểm số. Nhưng đó là câu chuyện của mùa thu, còn ở thời điểm hiện tại, ngai vàng của năm 2026 đã hoàn toàn thuộc về người Ý.

Alcaraz sắp mất đi 4.700 điểm, có khả năng khiến anh bị Sinner bỏ xa hơn 7.000 điểm sau tháng 7. Mặc dù có ít điểm cần bảo vệ hơn trong nửa sau mùa giải, sự trở lại sau chấn thương của Alcaraz và khoảng cách dẫn đầu đáng kể mà Sinner thiết lập khiến việc tay vợt người Tây Ban Nha trở lại vị trí số một thế giới vào năm 2026 trở nên khó xảy ra.