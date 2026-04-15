Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 mới nhất

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá Đội tuyển Bồ Đào Nha World Cup 2026

Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026

Thời gian

 Mã trận

Đội 1

Đội 2

Bảng

Sân vận động

Địa điểm

Trực tiếp

Lượt trận 1 vòng bảng

18/06

00:00

 Trận 21

Bồ Đào Nha

CHDC Congo

K

NRG Stadium

Houston, Mỹ

VTV

Lượt trận 2 vòng bảng

24/06

00:00

 Trận 45

Bồ Đào Nha

Uzbekistan

K

NRG Stadium

Houston, Mỹ

VTV

Lượt trận cuối vòng bảng

28/06

06:30

 Trận 69

Colombia

Bồ Đào Nha

K

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

VTV

1/16

29/06

02:00

 Trận 73

Á quân Bảng A

Á quân Bảng B

1/16 - 1

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

VTV

30/06

00:00

 Trận 76

Nhất Bảng C

Á quân Bảng F

1/16 - 2

NRG Stadium

Houston, Mỹ

VTV

30/06

03:30

 Trận 74

Nhất Bảng E

Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F

1/16 - 3

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

VTV

30/06

08:00

 Trận 75

Nhất Bảng F

Á quân Bảng C

1/16 - 4

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

VTV

01/07

00:00

 Trận 78

Á quân Bảng E

Á quân Bảng I

1/16 - 5

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

VTV

01/07

04:00

 Trận 77

Nhất Bảng I

Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H

1/16 - 6

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

VTV

01/07

08:00

 Trận 79

Nhất Bảng A

Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I

1/16 - 7

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

VTV

01/07

23:00

 Trận 80

Nhất Bảng L

Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K

1/16 - 8

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

VTV

02/07

03:00

 Trận 83

Nhất Bảng G

Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J

1/16 - 9

Lumen Field

Seattle, Mỹ

VTV

02/07

07:00

 Trận 82

Nhất Bảng D

Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J

1/16 - 10

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

VTV

03/07

02:00

 Trận 84

Nhất Bảng H

Á quân Bảng J

1/16 - 11

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

VTV

03/07

06:00

 Trận 83

Á quân Bảng K

Á quân Bảng L

1/16 - 12

BMO Field

Toronto, Canada

VTV

03/07

10:00

 Trận 85

Nhất Bảng B

Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J

1/16 - 13

BC Place

Vancouver, Canada

VTV

04/07

01:00

 Trận 88

Á quân Bảng D

Á quân Bảng G

1/16 - 14

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

VTV

04/07

05:00

 Trận 86

Nhất Bảng J

Á quân Bảng H

1/16 - 15

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

VTV

04/07

08:30

 Trận 87

Nhất Bảng K

Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L

1/16 - 16

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

VTV

1/8

05/07

00:00

 Trận 90

Thắng Trận 73

Thắng Trận 75

1/8 - 1

NRG Stadium

Houston, Mỹ

VTV

05/07

04:00

 Trận 89

Thắng Trận 74

Thắng Trận 77

1/8 - 2

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

VTV

06/07

03:00

 Trận 91

Thắng Trận 76

Thắng Trận 78

1/8 - 3

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

VTV

06/07

07:00

 Trận 92

Thắng Trận 79

Thắng Trận 80

1/8 - 4

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

VTV

07/07

02:00

 Trận 93

Thắng Trận 83

Thắng Trận 84

1/8 - 5

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

VTV

07/07

07:00

 Trận 94

Thắng Trận 81

Thắng Trận 82

1/8 - 6

Lumen Field

Seattle, Mỹ

VTV

07/07

23:00

 Trận 95

Thắng Trận 86

Thắng Trận 88

1/8 - 7

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

VTV

08/07

03:00

 Trận 96

Thắng Trận 85

Thắng Trận 87

1/8 - 8

BC Place

Vancouver, Canada

VTV

Tứ kết

10/07

03:00

 Trận 97

Thắng Trận 89

Thắng Trận 90

Tứ kết 1

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

VTV

11/07

02:00

 Trận 98

Thắng Trận 93

Thắng Trận 94

Tứ kết 2

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

VTV

12/07

04:00

 Trận 99

Thắng Trận 91

Thắng Trận 92

Tứ kết 3

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

VTV

12/07

08:00

 Trận 100

Thắng Trận 95

Thắng Trận 96

Tứ kết 4

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

VTV

Bán kết

15/07

02:00

 Trận 101

Thắng Trận 97

Thắng Trận 98

Bán kết 1

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

VTV

16/07

02:00

 Trận 102

Thắng Trận 99

Thắng Trận 100

Bán kết 2

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

VTV

Tranh hạng 3

19/07

04:00

 Trận 103

Thua Trận 101

Thua Trận 102

Tranh 3-4

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

VTV

Chung kết

20/07

02:00

 Trận 104

Thắng Trận 101

Thắng Trận 102

Chung kết

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

VTV

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

Theo QH ([Tên nguồn])

