Chùm ảnh U23 Việt Nam thất thần, U23 Trung Quốc vỡ òa kỳ tích chung kết châu Á

Khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết U23 châu Á vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trải qua cung bậc cảm xúc trái chiều

Dù rất nỗ lực, U23 Việt Nam không thể làm gì trước hàng thủ "thép" của U23 Trung Quốc. Cộng với sai lầm nơi hàng thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik chấp nhận thất bại 0-3 chung cuộc

Như vậy, U23 Việt Nam đã không thể tái lập kỳ tích vào chung kết U23 châu Á của lứa đàn anh vào năm 2018

Đình Bắc an ủi các đồng đội

Tiền đạo 21 tuổi vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự U23 Trung Quốc

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ không giấu được sự buồn bã

Cho đến trước bán kết, U23 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc với 4 trận toàn thắng

Chỉ tiếc rằng, "Những chiến binh sao vàng" đã gục ngã trước đối thủ bản lĩnh hơn

HLV Kim Sang Sik và các học trò di chuyển tới góc khán đài để cảm ơn các cổ động viên Việt Nam có mặt ở sân để trực tiếp cổ vũ

Hành trình của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026 chưa kết thúc, bởi trước mắt họ còn trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc (22h, 23/1)

Theo chiều ngược lại, U23 Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Trung Quốc ghi danh vào chung kết U23 châu Á. Càng ấn tượng hơn khi họ chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải (ghi 4 bàn)

Thủ môn Li Hao, ngôi sao sáng nhất của U23 Trung Quốc trên hành trình vào chung kết

Sau nhiều năm gây thất vọng, bóng đá cấp độ đội tuyển của Trung Quốc được dịp "nở mày nở mặt" ở giải đấu diễn ra trên đất Saudi Arabia

HLV Antonio Puche, người góp phần thay đổi diện mạo U23 Trung Quốc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn, giúp U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ vững chắc

HLV Puche được các học trò tôn vinh

U23 Trung Quốc sẽ chạm trán đương kim vô địch Nhật Bản ở chung kết U23 châu Á, diễn ra vào 22h ngày 24/1