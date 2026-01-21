Chùm ảnh U23 Việt Nam thất thần, U23 Trung Quốc vỡ òa kỳ tích chung kết châu Á
Chùm ảnh U23 Việt Nam
Khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết U23 châu Á vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trải qua cung bậc cảm xúc trái chiều
Dù rất nỗ lực, U23 Việt Nam không thể làm gì trước hàng thủ "thép" của U23 Trung Quốc. Cộng với sai lầm nơi hàng thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik chấp nhận thất bại 0-3 chung cuộc
Như vậy, U23 Việt Nam đã không thể tái lập kỳ tích vào chung kết U23 châu Á của lứa đàn anh vào năm 2018
Đình Bắc an ủi các đồng đội
Tiền đạo 21 tuổi vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự U23 Trung Quốc
HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ không giấu được sự buồn bã
Cho đến trước bán kết, U23 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc với 4 trận toàn thắng
Chỉ tiếc rằng, "Những chiến binh sao vàng" đã gục ngã trước đối thủ bản lĩnh hơn
HLV Kim Sang Sik và các học trò di chuyển tới góc khán đài để cảm ơn các cổ động viên Việt Nam có mặt ở sân để trực tiếp cổ vũ
Hành trình của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026 chưa kết thúc, bởi trước mắt họ còn trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc (22h, 23/1)
Theo chiều ngược lại, U23 Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng
Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Trung Quốc ghi danh vào chung kết U23 châu Á. Càng ấn tượng hơn khi họ chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải (ghi 4 bàn)
Thủ môn Li Hao, ngôi sao sáng nhất của U23 Trung Quốc trên hành trình vào chung kết
Sau nhiều năm gây thất vọng, bóng đá cấp độ đội tuyển của Trung Quốc được dịp "nở mày nở mặt" ở giải đấu diễn ra trên đất Saudi Arabia
HLV Antonio Puche, người góp phần thay đổi diện mạo U23 Trung Quốc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn, giúp U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ vững chắc
HLV Puche được các học trò tôn vinh
U23 Trung Quốc sẽ chạm trán đương kim vô địch Nhật Bản ở chung kết U23 châu Á, diễn ra vào 22h ngày 24/1
21/01/2026 04:08 AM (GMT+7)