Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Thầy Kim nói gì về chấn thương của Hiểu Minh

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik sẽ có những chia sẻ đáng chú ý sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Diễn biến
Thủ môn Trung Kiên thừa nhận thất bại

Sau trận, thủ môn Trung Kiên có cuộc trao đổi nhanh. Anh thừa nhận màn trình diễn của U23 Trung Quốc vô cùng ấn tượng: "Đội bạn có lối chơi hoàn toàn khác, chặt chẽ nhưng tấn công sắc bén". Nói về trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, thủ môn Trung Kiên khẳng định: "Toàn đội cố gắng hồi phục để thắng trận cuối giải".

U23 Việt Nam thua đau, hụt vé chung kết

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã diễn ra theo cách không thể mường tượng. Chấn thương của Hiểu Minh trong hiệp 1 đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam trong hiệp 2. Để rồi U23 Trung Quốc tận dụng quá tốt tình thế, ghi bàn và giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ không đáng có của Lý Đức ở phút 74. 

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0, đối đầu U23 Nhật Bản ở chung kết.

Thủ môn Trung Kiên: "Toàn đội sẽ cố gắng hồi phục để thắng trận tranh hạng 3"

Trả lời truyền thông sau khi U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á, thủ môn Trung Kiên thừa nhận rất bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của đối thủ: "Đội bạn có lối chơi hoàn toàn khác, chặt chẽ nhưng tấn công sắc bén".

Dù vậy, Trung Kiên khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 (22h, 23/1): "Toàn đội cố gắng hồi phục để giành chiến thắng trận tiếp theo".

HLV Kim Sang Sik ca ngợi tinh thần U23 Việt Nam

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết theo những cách rất khác nhau. U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với 4 chiến thắng, trong khi U23 Trung Quốc phải vượt qua từng thử thách để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng các học trò sẽ tiếp tục hành trình giàu cảm xúc, khi U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu lần đầu đăng quang ngôi vô địch. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vinh dự và phấn khích khi được cạnh tranh danh hiệu cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Nhìn lại các trận đấu, từ cuộc so tài với Jordan cho tới trận tứ kết gặp UAE, các cầu thủ của chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và những thời điểm cực kỳ thử thách trước các đối thủ mạnh. Nhưng lần nào họ cũng thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và thi đấu rất thông minh. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay”.

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: “Như thường lệ, bóng đá Việt Nam đang bước vào một thử thách mới. Chúng tôi dự đoán sẽ là một trận đấu khó khăn và đầy thách thức, nhưng toàn đội sẽ thi đấu bình tĩnh, dũng cảm và nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Đánh giá về U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi cho rằng U23 Trung Quốc sẽ rất khó chơi. Đây là lần đầu họ vào bán kết nên động lực thi đấu sẽ rất lớn, với hàng phòng ngự chắc chắn được chỉ huy bởi thủ môn Li Hao. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ thể hiện phong độ tốt nhất”.

20/01/2026 23:27 PM (GMT+7)
