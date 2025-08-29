Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
02/09/2025

Bảng xếp hạng ĐT bóng đá U23 Việt Nam, bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026

Sự kiện: U23 Việt Nam

U23 Việt Nam là đội hạt giống nhóm 1 tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, hướng tới ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia vào năm 2026. U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026 ở Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 3-9/9.

Bảng xếp hạng vòng loại giải U23 châu Á 2026

Bảng A

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Jordan (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Turkmenistan

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Đài Loan (Trung Quốc)

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Bhutan

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng B

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Nhật Bản

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Kuwait

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Myanmar (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Afghanistan

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng C

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Việt Nam (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Yemen

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Singapore

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Bangladesh

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng D

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Úc

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Trung Quốc (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Đông Timor

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Quần đảo Bắc Mariana

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng E

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Uzbekistan

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Palestine

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Kyrgyzstan (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Sri Lanka

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng F

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Thái Lan (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Malaysia

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Lebanon

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Mông Cổ

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng G

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Iraq

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Campuchia (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Oman

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Pakistan

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng H

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Qatar (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Bahrain

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Ấn Độ

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Brunei

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng I

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

UAE (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Iran

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Hong Kong (Trung Quốc)

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Guam

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng J

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Indonesia (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Lào

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Macau (Trung Quốc)

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng K

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Tajikistan (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Syria

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Philippines

0

0

0

0

0

0

0

0

4

   Nepal

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3-9/ 9 năm 2025 tại thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. U23 Việt Nam là sân nhà bảng C, cùng với các đối thủ Bangladesh, Singapore và Yemen. Mục tiêu của huấn luyện viên là giành vị trí bảng C tốt nhất để giành vé chính thức vòng chung kết tại Saudi Arabia 2026.

Giải U23 châu Á 2026 vòng loại có tổng cộng 44 đội bóng nam dự tranh, chia thành 11 bảng đấu tại các địa điểm tập trung khác nhau ở châu Á. Mỗi bảng bao gồm 4 đội, thi đấu một vòng một lượt tại bảng nhà chủ. Sau khi kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành được quyền tham dự vòng chung kết. 

Các cầu thủ tham dự phải sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2003, được xác định là đảm bảo tiêu chuẩn độ tuổi của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng nhờ lợi thế sân nhà và sức mạnh cân bằng, có sự kết hợp giữa tuyển thủ Việt Nam và cầu thủ Việt kiều. Đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận vào các ngày 3, 6 và 9/9, tất cả đều vào lúc 19h. Sau loại vòng, 16 đội xuất sắc nhất sẽ dự tranh vòng chung kết, trong đó đội chủ nhà Saudi Arabia được đặc cách vào thẳng.

Tại giải U23 châu Á gần nhất, U23 Việt Nam cũng giành vé dễ dàng ở vòng loại và chơi tốt ở vòng chung kết, lọt vào tứ kết trước khi thua U23 Iraq với tỷ số sát nút 0-1. Kết quả này cho thấy đội có tiềm năng và kinh nghiệm để tranh ở tầm châu lục, hướng đến mục tiêu vượt qua loại vòng năm nay một cách đạt được.

Tuyển U23 Việt Nam dự kiến ​​tập trung 23 thành viên sau vòng 3 V-League 2025 để chuẩn bị kỹ thuật lưỡng cho vòng loại, với 4 ngày luyện tập luyện chuẩn là tốt nhất cho trận ra quân gặp Bangladesh.

HLV Kim Sang Sik vui vì có sao Việt Kiều, U23 Việt Nam mơ "bay cao" ở giải châu Á

U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà Việt Trì với quyết tâm cao và đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết (VCK) để tiếp tục...

Bấm xem >>

Theo QH

