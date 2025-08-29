Lịch thi đấu ĐT bóng đá U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu vòng loại bóng đá U23 châu Á 2026

Thời gian Trận đấu Bảng Địa điểm Trực tiếp Vòng loại bóng đá U23 châu Á 2026 - vòng bảng 03/09 14:30 U23 Úc U23 Bắc Mariana D Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc) 03/09 15:30 U23 Hàn Quốc U23 Macau (Trung Quốc) J Gelora Delta (Ấn Độ) 03/09 16:00 U23 Yemen U23 Singapore C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 03/09 16:00 U23 Iraq U23 Pakistan G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 03/09 16:00 U23 Malaysia U23 Lebanon F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 03/09 16:30 U23 Kuwait U23 Myanmar B Thuwunna (Myanmar) 03/09 17:00 U23 Uzbekistan U23 Sri Lanka E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 03/09 18:35 U23 Trung Quốc U23 Đông Timor D Xi’an IFC (Trung Quốc) 03/09 19:00 U23 Việt Nam U23 Bangladesh C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 03/09 19:00 U23 Campuchia U23 Oman G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 03/09 19:30 U23 Nhật Bản U23 Afghanistan B Thuwunna (Myanmar) 03/09 19:30 U23 Thái Lan U23 Mông Cổ F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 03/09 19:30 U23 Indonesia U23 Lào J Gelora Delta (Ấn Độ) 03/09 20:00 U23 Syria U23 Philippines K Pamir (Tajikistan) 03/09 20:30 U23 Iran U23 Hong Kong (Trung Quốc) I Al Nahyan (UAE) 03/09 21:00 U23 Turkmenistan U23 Đài Loan (Trung Quốc) A Amman International (Jordan) 03/09 21:00 U23 Palestine U23 Kyrgyzstan E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 03/09 22:15 U23 Bahrain U23 Ấn Độ H Suheim Bin Hamad (Qatar) 03/09 23:00 U23 Jordandan U23 Bhutan A King Abdullah II (Jordan) 03/09 23:00 U23 Tajikistan U23 Nepal K Pamir (Tajikistan) 06/09 14:30 U23 Đông Timor U23 Úc D Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc) 06/09 15:30 U23 Lào U23 Hàn Quốc J Gelora Delta (Ấn Độ) 06/09 16:00 U23 Bangladesh U23 Yemen C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 06/09 16:00 U23 Mông Cổ U23 Malaysia F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 06/09 16:00 U23 Oman U23 Iraq G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 06/09 16:30 U23 Afghanistan U23 Kuwait B Thuwunna (Myanmar) 06/09 17:00 U23 Sri Lanka U23 Palestine E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 06/09 19:00 U23 Singapore U23 Việt Nam C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 06/09 19:00 U23 Pakistan U23 Campuchia G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 06/09 19:30 U23 Myanmar U23 Nhật Bản B Thuwunna (Myanmar) 06/09 19:30 U23 Lebanon U23 Thái Lan F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 06/09 20:00 U23 Nepal U23 Syria K Pamir (Tajikistan) 06/09 20:30 U23 Guam U23 Iran I Al Nahyan (UAE) 06/09 21:00 U23 Kyrgyzstan U23 Uzbekistan E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 06/09 21:00 U23 Bhutan U23 Turkmenistan A Amman International (Jordan) 06/09 22:15 U23 Brunei U23 Bahrain H Suheim Bin Hamad (Qatar) 06/09 23:00 U23 Đài Loan (Trung Quốc) U23 Jordandan A King Abdullah II (Jordan) 06/09 23:00 U23 Philippines U23 Tajikistan K Pamir (Tajikistan) 09/09 14:30 U23 Đông Timor Bắc Mariana D Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc) 09/09 15:30 U23 Lào U23 Macau (Trung Quốc) J Gelora Delta (Ấn Độ) 09/09 16:00 U23 Bangladesh U23 Singapore C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 09/09 16:00 U23 Lebanon U23 Mông Cổ F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 09/09 16:00 U23 Palestine U23 Uzbekistan E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 09/09 16:00 U23 Iraq U23 Campuchia G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 09/09 17:00 U23 Đài Loan (Trung Quốc) U23 Bhutan A Amman International (Jordan) 09/09 18:35 U23 Trung Quốc U23 Úc D Xi’an IFC (Trung Quốc) 09/09 19:00 U23 Việt Nam U23 Yemen C Việt Trì (Việt Nam) FPT Play 09/09 19:00 U23 Oman U23 Pakistan G Olympic Phnom Penh (Campuchia) 09/09 19:30 U23 Malaysia U23 Thái Lan F Thái Lanmmasat (Thái Lan) 09/09 20:00 U23 Kyrgyzstan U23 Sri Lanka E Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) 09/09 20:30 U23 Hong Kong (Trung Quốc) U23 Guam I Al Nahyan (UAE) 09/09 21:00 U23 Jordandan U23 Turkmenistan A King Abdullah II (Jordan) 09/09 22:15 U23 Ấn Độ U23 Brunei H Suheim Bin Hamad (Qatar) 09/09 23:00 U23 Nepal U23 Philippines K Pamir (Tajikistan) 09/09 23:00 U23 Syria U23 Tajikistan K Pamir (Tajikistan)

Tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3-9/ 9 năm 2025 tại thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. U23 Việt Nam là sân nhà bảng C, cùng với các đối thủ Bangladesh, Singapore và Yemen. Mục tiêu của huấn luyện viên là giành vị trí bảng C tốt nhất để giành vé chính thức vòng chung kết tại Saudi Arabia 2026.

Giải U23 châu Á 2026 vòng loại có tổng cộng 44 đội bóng nam dự tranh, chia thành 11 bảng đấu tại các địa điểm tập trung khác nhau ở châu Á. Mỗi bảng bao gồm 4 đội, thi đấu một vòng một lượt tại bảng nhà chủ. Sau khi kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành được quyền tham dự vòng chung kết.

Các cầu thủ tham dự phải sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2003, được xác định là đảm bảo tiêu chuẩn độ tuổi của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng nhờ lợi thế sân nhà và sức mạnh cân bằng, có sự kết hợp giữa tuyển thủ Việt Nam và cầu thủ Việt kiều. Đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận vào các ngày 3, 6 và 9/9, tất cả đều vào lúc 19h. Sau loại vòng, 16 đội xuất sắc nhất sẽ dự tranh vòng chung kết, trong đó đội chủ nhà Saudi Arabia được đặc cách vào thẳng.

Tại giải U23 châu Á gần nhất, U23 Việt Nam cũng giành vé dễ dàng ở vòng loại và chơi tốt ở vòng chung kết, lọt vào tứ kết trước khi thua U23 Iraq với tỷ số sát nút 0-1. Kết quả này cho thấy đội có tiềm năng và kinh nghiệm để tranh ở tầm châu lục, hướng đến mục tiêu vượt qua loại vòng năm nay một cách đạt được.

Tuyển U23 Việt Nam dự kiến ​​tập trung 23 thành viên sau vòng 3 V-League 2025 để chuẩn bị kỹ thuật lưỡng cho vòng loại, với 4 ngày luyện tập luyện chuẩn là tốt nhất cho trận ra quân gặp Bangladesh.