Thương vụ chuyển nhượng Nguyễn Ngọc Mỹ U23 Việt Nam “có biến"

Nguyễn Ngọc Mỹ tiếp tục khoác áo Đông Á Thanh Hóa

Hôm 13/1 vừa qua, Ninh Bình FC bất ngờ ra thông báo chiêu mộ thành công bộ 3 Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Cụ thể, trang fanpage chính thức của đội chủ sân Hoa Lưa cho biết họ đã chiêu mộ thành công bộ 3 tuyển thủ U23 Việt Nam này từ Đông Á Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo tiết lộ, chỉ có Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận là sẽ chuyển tới khoác áo Ninh Bình FC để thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2025/2026 ngay sau khi kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam, còn Nguyễn Ngọc Mỹ sẽ tiếp tục ở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa theo đạng cho mượn.

Ninh Bình FC cho Đông Á Thanh Hóa mượn Nguyễn Ngọc Mỹ đến hết mùa giải 2025/2026. Ảnh: Ninh Bình FC.

“Ninh Bình FC cho Đông Á Thanh Hóa mượn Nguyễn Ngọc Mỹ đến hết mùa giải 2025/2026

Trước đó, cầu thủ Nguyễn Ngọc Mỹ đã ký hợp đồng với Ninh Bình FC từ tháng 10/2025. Trên cơ sở thống nhất giữa các bên, Ninh Bình FC quyết định tiếp tục để cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn tại Đông Á Thanh Hóa, nhằm bảo đảm sự ổn định về chuyên môn và tạo điều kiện để Nguyễn Ngọc Mỹ duy trì phong độ, có thêm cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên.

Quyết định này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, thiện chí giữa hai CLB trong công tác phát triển cầu thủ, phù hợp với định hướng chuyên môn và kế hoạch nhân sự của Ninh Bình FC trong giai đoạn hiện tại.

Ninh Bình FC chúc Nguyễn Ngọc Mỹ tiếp tục thi đấu thành công trong màu áo Đông Á Thanh Hóa và tin tưởng cầu thủ sẽ có sự trưởng thành rõ nét trước khi trở lại phục vụ đội bóng sau khi kết thúc thời hạn cho mượn”, thông báo từ fanpage chính thức của Ninh Bình FC cho hay.

Nguyễn Ngọc Mỹ cao 1m77, có nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ. Thời còn thi đấu ở lứa trẻ, tiền đạo này còn được các HLV bố trí đá tiền vệ trung tâm, đóng vai trò kiến thiết lối chơi.

Năm 2023, Nguyễn Ngọc Mỹ từng vô địch U19 quốc gia, đồng thời đoạt luôn danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất giải. Một năm sau đó tại giải U21 quốc gia, anh giành ngôi vua phá lưới.

Năm 2022, ở tuổi 18, Nguyễn Ngọc Mỹ lần đầu được ra sân tại V.League trong màu áo Đông Á Thanh Hóa. 2 năm tiếp theo, cầu thủ này được cho các đội Phú Thọ và Trường Tươi Bình Phước mượn thi đấu tại V.League 2. Đến mùa bóng 2024/2025, anh trở lại Đông Á Thanh Hóa và cùng CLB đoạt siêu cúp Quốc gia.

Năm 2025, Nguyễn Ngọc Mỹ không có được khởi đầu suôn sẻ tại V.League và Cúp Quốc gia khi CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp khó. Bản thân cầu thủ này cũng không được ra sân thường xuyên như Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận. Tuy nhiên, anh vẫn có duyên với lứa trẻ U22, U23 Việt Nam khi cùng đồng đội giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và góp mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.